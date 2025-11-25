+ Trump setzt Muslimbruderschaft auf Terrorliste + Bewaffnete entführen 315 christliche Schüler und Lehrer in Nigeria + In Brüssel, dem Herzstück der EU scheint die europäische Kultur verschwunden zu sein + Trump kündigt an, dass er aufgrund des „Völkermords“ an Christen alle US-Steuergelder aus Nigeria abziehen werde +

+++

Adolf Hitler erneut vor Wahlsieg in Namibia

In seiner Heimat ist Adolf Hitler (59) beliebt. Der namibische Landesrat wurde bereits viermal gewählt – nun tritt er zur Wiederwahl am Mittwoch in der Region Oshana an, wie Bild berichtet.

Hitler hat sich für die Regionalwahl (26. November) in dem südwestafrikanischen Land erneut aufstellen lassen. Selber stuft er sich als Bürgerrechtler ein. Seit 2010 ist der Politiker der namibischen Swapo-Partei im Amt. Bei den letzten Wahlen im Dezember 2020 räumte Hitler, der seinen Namen von seinem Vater erhielt, einen überwältigenden Anteil von fast 85 Prozent der Stimmen ab.

Keine Gefahr für den Weltfrieden

UNSER MITTELEUROPA zitierte Adolf Hitler Uunona bereits vor fünf Jahren unter „Wegen Corona: Adolf Hitler muss ins Homeoffice“: „Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich Oshana unterwerfen will“, sagt er damals und „es heißt auch nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe.“ Nach diesen beruhigenden Worten dürfen wir Adolf einen weiteren vollen Wahlerfolg wünschen.

+++

Trump setzt Muslimbruderschaft auf Terrorliste – „mit den schärfsten Worten“

Donald Trump kündigt einen massiven Schlag gegen den Islamismus an: Die Muslimbruderschaft soll auf die US-Terrorliste – „mit den schärfsten Worten“, sagt er.

Texas hat die Gruppe bereits als Terrororganisation eingestuft. Frankreichs Innenministerium warnt vor der Unterwanderung Europas durch die Bruderschaft.

S-Präsident Donald Trump zieht die Reißleine und kündigt eine der brisantesten Entscheidungen seiner zweiten Amtszeit an: Die Muslimbruderschaft soll offiziell als ausländische Terrororganisation (FTO) gelistet werden, wie er dem US-Portal Just the News am Sonntag mitteilte. „Das wird in den schärfsten und stärksten Worten erfolgen“, erklärte Trump. „Die endgültigen Dokumente werden gerade ausgearbeitet.“ Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Bundesstaat Niger: Bewaffnete entführen 315 christliche Schüler und Lehrer in Nigeria

In Nigeria wurden 302 Schüler sowie 12 Lehrer einer christlichen Schule entführt. Es ist die zweite Entführung von Schulkindern in Nigeria innerhalb einer Woche. (…)

Am Freitag stürmten bewaffnete Kriminelle eine katholische Schule in Papiri, Nigeria, und entführten 302 Schüler und 12 Lehrer, wie die BBC am Samstag berichtete. Damit sind noch einmal deutlich mehr Schüler entführt worden als 2014, als Mitglieder der islamistischen Terrororganisation damals 276 Schülerinnen entführten. (…)

Im Bundesstaat Niger leben sowohl Christen als auch Muslime, 1999 wurde die Scharia gesetzlich verankert.

Die lokale Regierung im Bundesstaat Niger hatte deshalb die Schließung von Schulen wegen der gefährdeten Sicherheitslage angeordnet. (…)

Der Anteil von Muslimen und Christen ist in Nigeria in etwa gleich groß: Es gibt laut dem christlichen Hilfswerk OpenDoors 106 Millionen Christen und 105 Millionen Muslime. Während der Norden des Landes muslimisch ist, ist der Süden des Landes christlich. Besonders häufig kommt es dabei zu Übergriffen auf Christen durch militante Muslime. Weiterlesen auf apollo-news.at

+++

US-Präsident Trump kündigt an, dass er aufgrund des „Völkermords“ an Christen alle US-Steuergelder aus Nigeria abziehen wird

„Nigeria ist eine Schande … sie töten Tausende von Menschen. Das ist Völkermord, und ich bin WIRKLICH wütend darüber!“ … „Und wir zahlen Nigeria eine Menge Subventionen. Wir werden damit aufhören. Die Regierung hat NICHTS unternommen.“

„Sie sind sehr ineffektiv. Sie töten Christen NACH BELIEBEN.“ „Bis ich mich vor zwei Wochen damit befasst habe, hat niemand darüber gesprochen.“

🚨 BREAKING: President Trump announces he will PULL all U.S. taxpayer dollars from Nigeria due to the „GENOCIDE“ of Christians GOOD! Not a DIME until the slaughter ends. 🙏 „Nigeria’s a disgrace…they’re killing people by the thousands. It’s a genocide, and I’m REALLY angry… pic.twitter.com/bRp8WRJdYa — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 22, 2025

+++

“Friedensangst”: Wieso dürfen die Eurokraten hier überhaupt noch mitreden?

Die Europäische Union kritisiert und bremst. Von einem “gemeinsamen” guten Ergebnis sei man „noch ziemlich weit entfernt”, befand etwa Friedrich Merz.

Er und weitere EU-Regierungschefs meinen, dass nicht nur die Ukraine uneingeschränkt zustimmen müsste (wer ist denn die Ukraine? Nicht Wolodymyr Selenskyj, sondern das Volk!), sondern auch die EU: „Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte und möglicherweise kollabiert, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte europäische Politik, auf den gesamten europäischen Kontinent”, so Merz.

Welche Konsequenzen wohl?

“Rheinmetall Aktie: Friedensangst schockt Anleger”, las man anlässlich der neuerlichen US-Friedensinitiative bei boerse-express.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Trotz niedriger Gasspeicher-Stände vor dem Winter: Merz-Regierung kippt Sicherung

Die Gasspeicher stehen niedriger als im Vorjahr. Trotzdem baut die Regierung Schutzregeln ab – und erhöht damit das Risiko für Verbraucher im Winter.

Deutschlands Gasspeicher sind mit einem Füllstand von rund 73 Prozent so schlecht auf den bevorstehenden Winter vorbereitet wie seit Jahren nicht mehr. Das sind 14 Prozentpunkte weniger als im Mittel der Jahre 2017 bis 2021. Selbst Ende November 2024 lagen die Füllstände noch bei rund 90 Prozent. Die Initiative Energien Speichern (INES), der Zusammenschluss der deutschen Speicherbetreiber, warnt, bei einem außergewöhnlich kalten Januar könne es zu Engpässen kommen – auch durch den höheren Gasverbrauch der letzten vier Monate.

Trotz dieser Lage hat die Merz-Regierung nun eine weitreichende Entscheidung getroffen: Ab dem 1. Januar 2026 entfällt die Gasspeicher-Sicherheitsumlage – jene Umlage, mit der der Staat seit 2022 eigene Speicherbefüllungen finanziert hat. Grundlage ist eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die das Kabinett am Donnerstag beschlossen hat.

[…]

Der Staat zieht sich damit gleich an zwei Stellen aus der Speicherpolitik zurück – und lässt offen, wer künftig die Verantwortung trägt, wenn die Speicher im Winter nicht ausreichend befüllt sind und die Preise für Verbraucher plötzlich steigen.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++ NEUES ZU „BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH GIBT’S NICHT“ +++

In Brüssel, dem Herzstück der EU scheint die europäische Kultur verschwunden zu sein …

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung