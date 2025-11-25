web analytics

ÖSTERREICH: Die FPÖ deckt auf, wofür die Regierung das Geld der Steuerzahler ausgibt! (Video)

VonRedaktion

Nov. 25, 2025 #Geldverschwendung, #NGOs

Die FPÖ deckt NGO-Geldflüsse und Verflechtungen auf und nennt Namen und Summen. Alle Informationen unter https://www.ngo-kontrolle.at/ ➡ Trag dich gleich in den Newsletter ein und erfahre als Erster, welcher Wahnsinn in Sachen NGOs tagtäglich passiert. 📬

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

