USA um Europa besorgt: Trump will Wende bei Massenmigration in Europa durchsetzen!

Vorstoß der USA: Trump will Wende bei Massenmigration in Europa durchsetzen

WASHINGTON | Die US-Regierung von Donald Trump (79) hält die Flüchtlingspolitik Europas für naiv und gefährlich, ist in Sorge über die globalen Folgen. Das war bekannt.

Neu ist, dass Washington jetzt aktiv versucht, Länder wie Deutschland, Großbritannien oder Schweden zu härteren Regeln und Gesetzen zu bewegen. Diesen Job sollen künftig US-Botschafter übernehmen. Heißt: Ausgehend von den USA soll die transatlantische Wende in der Flüchtlingspolitik kommen. Das Außenministerium unter Marco Rubio (54) hat eine Anweisung an US-Botschaften und Konsulate veröffentlicht. Diese sollen die Migrationspolitik anderer Länder überwachen und unter Umständen auch in sie eingreifen, heißt es in der Erklärung. Auf „X“ informiert das State Department über die Anweisung.

[…]

Gruppenvergewaltigung in Hamburg erwähnt: Westliche Länder hätten „Wellen von Kriminalität, Terrorangriffen, sexuellen Übergriffen und Vertreibungen von Gemeinden erlitten“. Quelle: bild.de

+++

China: Energieriese wendet sich von Russland ab

China kauft Öl aus VAE und Kasachstan. Die westlichen Sanktionen zeigen offensichtlich Wirkung. Russlands Exportmärkte schrumpfen weiter.

Singapur – Der chinesische Staatskonzern Yanchang Petroleum hat seine Ölkäufe aus Russland eingestellt und stattdessen drei Millionen Barrel Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kasachstan für Januar-Lieferungen im kommenden Jahr erworben. Laut The Moscow Times kaufte das Unternehmen zwei Millionen Barrel Abu Dhabi Murban-Rohöl vom Schweizer Händler Mercuria und ein Million Barrel CPC Blend von Vitol.

+++

Sind 5G-Sendemasten vor Wohnhäusern gesundheitlich unbedenklich und zulässig?

Immer mehr Studien zeigen, dass Mobilfunkstrahlung negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Schutznahmen sind daher angebracht und unnötige Gefährdungen durch Funkmasten müssen verhindert werden.

Weltweit ist ein ziemlich rücksichtsloser Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur im Gange, vor allem der Technologie, die für das Internet der Dinge, digitale ID oder gar das „Internet of Bio Nano Things“ (IoBNT) benötigt wird. Die Strahlung in höheren Frequenzbändern ist aber noch schädlicher und das Netz wird noch mehr verdichtet durch weitere Standorte für Sendemasten. Im Nevada County in Kalifornien hat sich ein lokaler Streit über einen geplanten 13-stöckigen Mobilfunkmast von Verizon zu einem Bundesverfahren ausgeweitet. Dadurch wurde die Angemessenheit der Sicherheitsstandards für Mobilfunkstrahlung ins nationale Rampenlicht gerückt. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Marokkaner reiste vor zehn Jahren ein: 11 Fake-Namen! Deutschland wird diesen Verbrecher nicht los

Hannover – Schwerer Diebstahl, räuberische Erpressung, Nötigung, Körperverletzung, Drogenhandel: Redouan El H. (34) bringt es mittlerweile auf 19 Einträge im Strafregister. Im Februar 2015 reiste der hochkriminelle Marokkaner als Asylbewerber ein.

Trotz früher Ablehnung seines Antrags scheiterten bislang alle Versuche der Ausländerbehörde, den Mann wieder loszuwerden! Justiz wirft ihm versuchten Totschlag vor: Seiner geplanten Abschiebung am 27. Mai 2025 entging er, weil er erneut Straftaten beging. Zurzeit steht er wegen versuchten Totschlags und Raubs vor dem Landgericht Hannover. Rund eine Woche zuvor soll er laut Anklage zunächst einen Bekannten (47) im Hauptbahnhof mit einer Fahrradkette und Fußtritten gegen den Kopf schwer verletzt haben. Zwei Tage später nahm er am Steintor in Hannover einem Passanten das Handy ab. Die Polizei fasste den gesuchten Marokkaner, ein Richter steckte ihn in U‑Haft. Quelle: bild.de

+++

Umverteilungspläne – Die SPD will an der Erbschaftsteuer-Schraube drehen

Leistungsträger verlassen das Land. Die Wirtschaft stagniert seit sieben Jahren. Die Lösung aus SPD-Kreisen lautet: Eine Erhöhung der Substanzsteuern auf Erbschaften und Vermögen. Warum das Gift in der aktuellen Krisensituation wäre.

Die in den Wahlen und Umfragen abstürzende SPD entdeckt ihr Lieblingsthema einer ungerechten Verteilung wieder. Aktueller Aufhänger ist einmal mehr die nach Parteimeinung zu niedrige Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Dabei war in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden, daran in dieser Legislaturperiode nicht zu rütteln. Im Koalitionsvertrag steht dazu auch nichts. Allerdings ist möglicherweise noch in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten.‘

[…]

Obwohl die SPD das bei der letzten Erbschaftsteuerreform 2016 selbst mit so beschlossen hat, stört sie sich jetzt daran. So fordert ihr Generalsekretär Tim Klüssendorf die „Abschaffung der Steuerprivilegien für große Unternehmen“, damit „persönliche Chancen nicht mehr vom Zufallsprinzip Erbschaft abhängen“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Afrikaner klettert auf Flucht vor der Polizei auf hohes Dach, wirft 100 Ziegel und entspannt sich danach auf Schornstein – schuldunfähig!

Bochum, NRW. Die Bilder seiner spektakulären Flucht gingen im April durch ganz Deutschland: Edmund R.

(18) kletterte vor den Augen von Polizisten an einem Abluftrohr auf ein 25 Meter hohes Dach, warf bis zu 100 Ziegel herab und setzte sich mit einem geklauten Stuhl auf den Schornstein. Ins Gefängnis muss der Beschuldigte aber nicht: Wegen einer krankhaften seelischen Störung gilt der junge „Deutsch-Ghanaer“ als schuldunfähig. Weiterlesen auf bild.de

+++

Marokkaner sticht Türsteher und Helfer nieder, weil er nicht reinkommt – schuldunfähig!

Berlin-Friedrichshain. Ein Mann will um 5.30 Uhr noch ins Matrix und feiern. Doch der Türsteher weist ihn ab.

Der Marokkaner (23) soll erbost gewesen sein: Der Türsteher (58) geht mit Schnitten im Gesicht und einem lebensgefährlichen Bauch-Stich zu Boden. Ein Club-Gast (27) will ihm helfen, auch er bekommt die 7 Zentimeter lange Messerklinge des Marokkaners zu spüren. Weiterlesen auf bz-berlin.de

+++

Diakonie Hamburg: Kirche prangert „Normalisierung antifeministischer Haltung“ bei jungen Männern an Die Diakonie Hamburg identifiziert einen zunehmenden Antifeminismus unter Jugendlichen. Er zeige sich besonders in der Anziehungskraft der Influencer aus der sogenannten „Manosphere“. Die Diakonie warnt hat vor einem wachsenden Antifeminismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

In Präventionsworkshops des Projekts „FairLove“ an Schulen und in Beratungsgesprächen mit Betroffenen der sogenannten Loverboy-Methode berichteten Fachkräfte zunehmend von jungen Männern, die sich mit Influencern aus der „Manosphere“ identifizieren. Diese propagierten in sozialen Netzwerken stereotype Geschlechterrollen, stilisierten Männer als vermeintliche „Opfer“ der Gleichberechtigung und verharmlosten oder rechtfertigten Gewalt gegen Frauen. „Manosphere“ ist ein Sammelbegriff für Online-Communitys, Blogs und Foren, in denen es um „Männlichkeitscoaching“ geht, in denen aber auch offen frauenfeindliche Haltungen vertreten werden. Weiterlesen auf welt.de

+++

Trotz Waffenverbot: 20-jähriger Syrer stach Opfer mehrfach in den Bauch – Bewährung!

Wien. In einer „Rangelei“ stach ein pöbelnder junger Syrer einem anderen zweimal in den Bauch – ausgerechnet in der Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz.

Nur dank schneller Not-OP überlebte das Opfer. Der 20-Jährige beteuert in seinem Prozess wegen versuchten Mordes seine Unschuld und wurde letzten Endes wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Urteil: Bewährung! Weiterlesen auf krone.at

+++ FACHKRÄFTE +++

+++

