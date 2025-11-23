Die letzten Gefechte des Wertewestens!

Bild: shutterstock

Die vergangene Woche war für die EU-Verrückten wirklich nicht leicht! Sie verloren so quasi eine Doppelschlacht, zum einen die bei der COP 30 in Belém in Brasilien, zum anderen jene in der Ukraine durch das Friedensangebot von Donald Trump!

Von FRANZ FERDINAND | Letzteres trug den Realitäten auf dem Schlachtfeld Rechnung, die die EU-Narren einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen: Bis zum Schluss nährten die Verrückten die Hoffnung auf einen Endsieg der Ukraine gegen Russland wie dereinst Adolf Hitler und jetzt aber das!

Man kann diesen Trump´schen Friedensplan als eine, zumindest teilweise Kapitulation der Ukraine auffassen. Donald Trump hat offenbar widerstrebend aber doch erkannt, dass die unipolare Weltordnung durch diesen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine endgültig passé ist und die neue multipolare Weltordnung nicht mehr aufzuhalten ist. In dieser multipolaren Weltordnung ist die „regelbasierende Ordnung“, ein Euphemismus für die wertewestliche Tyrannei über diesem Planeten, zu ende.

Donald Trump braucht jetzt die Kooperation mit Russland ganz dringend, hat er doch erst unlängst jedem amerikanischen Bürger eine „Dividende“ von 2000 Dollar versprochen! Nur durch die Zusammenarbeit mit Russland ist ein Wirtschaftsaufschwung der USA denkbar, der für jeden US-Bürger spürbare Verbesserungen bringen kann. Ein Ukrainekrieg um einige russischsprachige Oblaste, in dem weitere unzählige Milliarden versenkt werden, ist konterproduktiv!

Die Wahnsinnigen in Brüssel wollen aber dieser Erkenntnis nicht nähertreten, da sie immer noch der Wahnidee anhängen, dass man Russland mit der Ukraine als Rammbock zerschlagen und so die Kontrolle über die russischen Rohstoffe erlangen könne. Anders ist der sichere Bankrott des Eurosystems und damit der Zerfall der EU nicht aufzuhalten. UNSER MITTELEUROPA berichtete dazu. Aus diesem Grund wird die EU, die bisher sowieso nur der Pudel der USA war, von Russland und den USA nicht mehr als Partner akzeptiert und ernst genommen.

Die Europäer dominierten fünfhundert Jahre lang diesen Planeten. Das ideologische Rückgrat dieser Herrschaft war die europäische Kultur, mit dem Christentum als Basis. Jetzt, wo der Niedergang der europäischen Vorherrschaft auf diesem Planeten immer offensichtlicher wird, produziert das EU-Europa metastasenartig immer neue Absurditäten, wie den Klimaschwindel und den LGBTQ-Schwachsinn. Offenbar glaubt man, dass man durch eine Art neue, völlig irrationale „Kulturrevolution“ das Steuer nochmals herumreißen könne!

Genau diese angestrebte neue „Führerrolle“ versuchte man auch auf der COP30 zu verteidigen, bzw. auszubauen, was aber kläglich scheiterte. Die Weltgemeinschaft will dem abschreckenden Beispiel Deutschlands, dass mit insgesamt 500 Milliarden Investitionen in die sogenannte „Energiewende“ heute eine extrem teure und unzuverlässige Energieversorgung implementiert hat, nicht folgen. Die wichtigsten Staaten auf diesem Planeten wie China, Indien, Russland oder die USA wollen ihre Wirtschaft weiter mit billigen „fossilen“ Energiequellen entwickeln, wobei es fraglich ist, ob die Bezeichnung „fossil“ wirklich stimmt: Methan kommt im Weltall überall vor und es ist anzunehmen, dass dieses Methan bei der Entstehung der Erde ebenfalls beteiligt war und durch Polymerisation auch höhere Alkane entstanden sind. Methan und Erdöl sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur durch abgestorbene Tiere und Pflanzen entstanden (https://www.peak-oil.com/was-ist-peak-oil/abiotische-theorie/). Es wurde schon beobachtet, dass sich entleerte Öllagerstätten nach einer gewissen Zeit wieder auffüllten, was mit der abiotischen Erzeugung von Erdöl erklärt werden könnte.

Fakt ist auch, dass es um die „Peak-Oil-Theorie“ in den letzten Jahren auffallend ruhig geworden ist, was darauf hindeutet, dass uns Erdöl und Erdgas noch viele Jahrzehnte, im Falle von Erdgas wahrscheinlich noch Jahrhunderte erhalten bleiben werden. Es ist damit zu rechnen, dass diese Energiequellen nicht abrupt versiegen werden, sondern graduell immer teurer werden. Der Einsatz von Windrädern oder PV-Anlagen macht daher durchaus Sinn, solange man die konventionellen Energieträger damit schonen möchte und nicht auf die Wahnidee verfällt, die Stromversorgung für einen Industriestandort damit sicher zu stellen!

Das Nachdenken und Forschen über eine „Energiewende“ ist daher grundsätzlich nicht falsch. Auch der Autor war eine zeit lang auf diesem Feld tätig. Dabei lernte er, dass diese Energiewende ausschließlich der Geschäftsinteressen mächtiger Konzerne diente und nicht an einem konsistenten Konzept gearbeitet wurde. Nur so ist es zu erklären, dass beispielsweise massenhaft PV-Anlagen gefördert werden, die dann am meisten Strom produzieren, wenn man diesen am wenigsten braucht und umgekehrt. Die neue deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat unlängst festgestellt, dass 29 % des produzierten PV-Stroms mit negativen Strompreisen exportiert werden muss.

Man kann eben nicht unbegrenzt intermittierende Stromerzeuger in Betrieb stellen, ohne über adäquate Stromspeicher zu verfügen. Diese sind allerdings unerschwinglich teuer. Schon jetzt hat Deutschland mit etwa 40 Cent/KWh den höchsten Strompreis der Welt.

Deutschland zeigt somit der Welt, wie die Energiewende gerade nicht geht!

Die letzten Gefechte des Wertewestens!

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.