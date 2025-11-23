Soros-Stiftungen finanzieren linke Zensur

Bild: shutterstock

Entgegen anderslautender Behauptungen fördert der angebliche „Philanthrop“ George Soros nicht eine „offene Gesellschaft“, sondern ein links-globalistisches System, indem Zensur herrscht.

250.000 US-Dollar für britische Organisation, die „Twitter zerstören“ will

Wie die Nachrichtenseite „The Washington Free Beacon“ enthüllt, sponserten 2024 die Open Society Foundations (OSF) des Großspekulanten eine britische Gruppe, die für die Zensur konservativer Nachrichtenseiten eintritt und „Musks Twitter zerstören“ will, mit 250.000 US-Dollar.

Wie auf der Internetseite der OSF nachzulesen ist, erhielt im vergangenen Jahr das „Center for Countering Digital Hate“ (CCDH) eine Viertelmillion Dollar. Entgegen seinem Namen widmet sich das CCHD jedoch nicht der Bekämpfung von Hass im digitalen Raum, sondern an der Unterdrückung missliebiger – sprich: konservativer – Meinungen. Diese Organisation wurde 2018 von Imran Ahmad gegründet, der seine Karriere als politischer Stratege für die Labour Partei begann, und fällt immer wieder negativ mit Kampagnen gegen konservative Nachrichtenseiten auf. Beispielsweise wurden gegen „Federalist“ und „Daily Wire“ rassistische Inhalte vorgeworfen, um auf Werbekunden Druck auszuüben, keine Anzeigen mehr in diesen Medien zu schalten.

Laut Memos, die von „Racket News“ veröffentlich wurden, organisierte CCHD im vergangenen Jahr stillschweigend eine Kampagne, um „Musks Twitter zu zerstören“. Elon Musk, der Eigentümer von Twitter, das heute X heißt, gilt bekanntlich als Verfechter von Meinungsfreiheit und Kämpfer gegen linke Zensur. Auch gegen Twitter verfolgte die britische Organisation das Ziel, Werbekunden mit dem Ziel unter Druck zu setzen, die Geschäftsbeziehungen zu Musks Unternehmen abzubrechen.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

