Kein Ende der Hausdurchsuchungen wegen „kritischer Polit-Postings“

Erneut kam es zu einer Hausdurchsuchung durch die Polizei, diesmal in Baden-Württemberg. Ein Mann geriet in den Fokus der Ermittler, nachdem er in einem Beitrag auf X, Beamte als „Parasiten“ bezeichnet hatte.

Justiz in „der Hand der Ministerpräsidenten“

In Deutschland ist die Justiz bekanntlich keineswegs unabhängig, sondern vielmehr „in der Hand der jeweiligen Ministerpräsidenten“.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte dies ja bereits 2019 festgestellt, wie auch tkp berichten konnte.

Nach dem Urteil der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 27.05.2019, Az. C-508/18, sind Staatsanwaltschaften in Deutschland nicht befugt, Europäische Haftbefehle auszustellen. Die Richter am EuGH begründeten die Entscheidung damit, dass es „keine hinreichende Gewähr für die Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive” gäbe. Anders als in anderen europäischen Ländern besteht in Deutschland gegenüber den Staatsanwälten eine Weisungsbefugnis durch die Justizminister.

Für Politiker mit sogenanntem „Glaskinn“ und hochrangige Beamte wird es somit leicht gegen öffentliche Kritik an ihrem Wirken vorzugehen. In Baden-Württemberg hatten die Behörden am 13. November eine Hausdurchsuchung bei einem Mann veranlasst, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird. Den Grund dafür lieferte eine polemische Äußerung über Beamte auf X. Die Staatsanwaltschaft Ulm hatte die entsprechende Maßnahme gegenüber Apollo-News bestätigt.

Der Mann, der sich auf X „Sigartis“ nennt, hatte geschrieben, dass er früher am Tag durch das Klingeln an der Tür geweckt worden sei, woraufhin eine Razzia in seinem Haus im Bundesland Baden-Württembergstattgefunden hatte. Er hatte berichtet, man habe ihm nicht einmal Zeit gegeben, einen Bademantel anzuziehen, und er sei durch die Ereignisse erschüttert.

Verunglimpfung Beamter „geht gar nicht“

Zuvor war er Berichten zu Folge wegen eines Beitrags angeklagt worden, in dem er angeblich Beamte und Politiker verunglimpft hatte.

Am 29. September hatte er in einer Diskussion mit anderen X-Nutzern geschrieben,

„Jeder, der vom Staat finanziert wird, zahlt keine Nettosteuern. Sie leben von Steuern. Jeder Beamte, jeder Politiker, jeder Angestellte in einem staatlichen Unternehmen, jeder, der vom Staat subventioniert und finanziert wird. Kein einziger Parasit zahlt Nettosteuern.”

Vor der Durchsuchung wurde der Beitrag gerade 378-mal aufgerufen. Die Aussage mit den Nettosteuern ist zwar grundsätzlich richtig, macht aber noch keinen Beamten zum Parasiten.

Zur Beschlagnahmung seines Smartphones berichtet er weiter,

„Sie sagten mir, ich hätte die Wahl, entweder ich entsperre mein Handy und gebe ihnen meinen PIN-Code, dann würden sie nur das Handy mitnehmen“, sagte er. „Oder sie würden alles mitnehmen.“

Er fügte hinzu, dass er kooperiert und sein Mobiltelefon entsperrt habe. Die Beamten brachten „Sigartis“ dann zur Polizeistation, wo er registriert und fotografiert wurde und seine Fingerabdrücke und andere biometrische Daten genommen wurden.

„Ich fühlte mich wie ein echter Krimineller“, sagte er. Die Polizei bat ihn auch um eine Blutprobe, aber er lehnte dies ab.

Sigartis berichtete, ein Polizeibeamter habe zu ihm gesagt:

„Überlegen Sie sich in Zukunft besser, was Sie posten! Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie jetzt unter Beobachtung stehen.“

Der Anwalt des Mannes, Markus Pretzell, sagte, das Vorgehen der Polizei, insbesondere die Identitätsfeststellung auf der Wache, sei „eindeutig rechtswidrig“ gewesen.

Rechtswidrige Hausdurchsuchungen als „deutsches Massenphänomen“

Pretzell, selbst ein prominenter libertärer Politiker:

„Wir kennen mittlerweile rechtswidrige Hausdurchsuchungen wegen Meinungsdelikten als Massenphänomen in Deutschland.“

Sigartis dankte seinen Anhängern für deren Unterstützung und schrieb, dass er an diesem Morgen in Panik aufgewacht sei, weil er dachte, die Polizei würde erneut seine Wohnung durchsuchen. „Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit legt“, fügte er hinzu.

Polizeirazzien in Privatwohnungen, oft verbunden mit der Beschlagnahmung elektronischer Geräte, wegen umstrittener Beiträge in sozialen Medien sind mittlerweile zu einem Markenzeichen der deutschen Strafverfolgung geworden.

Ende Oktober dieses Jahres hatten Polizeibeamte in Berlin die Wohnung des bekannten Publizisten Norbert Bolz durchsucht, wegen eines Beitrags auf X, in dem er satirisch einen Slogan der NSDAP verwendete.

Zwischen 2021 und 2024 leiteten Staatsanwälte mehr als 1.300 Verfahren gegen Personen ein, die angeblich Politiker online oder offline „beleidigt” hatten.

