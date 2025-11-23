Trump und Mamdani plötzlich beste Freunde + US-LNG rein, Russland-Gas raus: TotalEnergies warnt vor Preisschock für Europa + Nordirlands Religionsunterricht soll gegen Menschenrechte verstoßen, weil er zu christlich ist + Krieg gegen die Alten: Wahlrechtsentzug, Zwangs-WGs und Wehrpflicht für Rentner

+++

Trump und Mamdani plötzlich beste Freunde – Linker Bald-Bürgermeister im Weißen Haus

Washington – Nanu? Sind das noch die erbitterten Feinde aus zwei entgegengesetzten populistischen Lagern?

US-Präsident Donald Trump (79) empfing im Oval Office den designierten Bürgermeister von New York – den Ultralinken Zohran Mamdani (34). Doch wer beim anschließenden Presse-Briefing Zoff oder wenigstens giftige Seitenhiebe erwartet hatte, rieb sich nur die Augen: Warum sind die beiden auf einmal so harmoniesüchtig?!

In der Vergangenheit hatte Trump Mamdani einen „hundertprozentigen kommunistischen Irren“ und „totalen Spinner“ genannt. Mamdani nannte sich selbst „Donald Trumps schlimmsten Albtraum“.

Ganz anderes Bild am Freitag: Trump tätschelte Mamdani, nannte ihn einen „guten Mann“, der einen „tollen Wahlkampf“ hingelegt habe. Was ihm so an Mamdani gefalle? „Er ist anders“, so der Präsident, „er kommt von nirgendwo“.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Europa lehnt 28-Punkte-Plan für die Ukraine ab

Mehrere europäische Staaten, darunter Polen und Frankreich, lehnen laut der Agentur Reuters den von den USA unterstützten Ukraine-Friedensplan ab, der territoriale Zugeständnisse und eine teilweise Entwaffnung Kiews vorsieht. Demnach betrachtet die Ukraine diese Bedingungen als faktische Kapitulation.

Der polnische Außenminister, Radoslaw Sikorski, erklärte, die Ukraine dürfe in ihrer Fähigkeit zur Selbstverteidigung nicht eingeschränkt werden. Die EU-Außenbeauftragte, Kaja Kallas, betonte, dass jede Vereinbarung sowohl die Europäer als auch die Ukraine selbst einbeziehen müsse.

Zwei mit der Frage vertraute Personen hatten am Mittwoch gegenüber Reuters gesagt, Washington habe dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenski signalisiert, dass die Ukraine den 28-Punkte-Plan akzeptieren müsse.

+++

US-LNG rein, Russland-Gas raus: TotalEnergies warnt vor Preisschock für Europa

Droht Europa nach Russland in die nächste Energieabhängigkeit zu rutschen – diesmal gegenüber den USA? Davor warnt jetzt der Chef des französischen Energiekonzerns TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Die europäischen Staaten sollten sich nicht zu sehr auf Importe von US-LNG verlassen (…)

Im kommenden Winter dürfte der Kontinent Schätzungen von Experten zufolge so viel US-LNG beziehen wie nie zuvor. Erst im Juli hat die EU-Kommission zugesagt, bis zum Jahr 2028 Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA zu kaufen – vor allem LNG.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Indoktrination: Nordirlands Religionsunterricht soll gegen Menschenrechte verstoßen, weil er zu christlich ist

Der Oberste Gerichtshof im Vereinigten Königreich hat entschieden, dass der Religionsunterricht in Nordirland gegen die Menschenrechte verstoße, weil er sich zu einseitig auf das Christentum fokussiere. Es müsse ein pluralistischer Religionsunterricht sein. (…)

Die Eltern sahen darin einen Widerspruch zu ihren humanistischen Grundsätzen. In einem Schreiben an die Schule im Jahr 2019 äußerten sie die Sorge, das Christentum werde als „absolute Wahrheit“ vermittelt. Sie forderten einen „objektiven, kritischen und pluralistischen Religionsunterricht“.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

„Treuhänder“ eingesetzt: Wie Wolfram Weimer die Öffentlichkeit täuscht

Wie dreist soll es eigentlich noch werden? Wie sehr will Wolfram Weimer die gesamte Öffentlichkeit eigentlich noch für dumm verkaufen? (…)

Doch nicht einmal hier sagt er die ganze Wahrheit. In Wirklichkeit, so berichtet es die Bild-Zeitung, gehen seine Anteile an einen Treuhänder. Und das auch nur „vorerst“. (…)

Lügen, Tricksen und Täuschungen gehören offenbar fest dazu, wenn es um Wolfram Weimer geht. Unter jedem Stein, den Journalisten in dieser Affäre bereits umgedreht haben, findet sich etwas Neues. Falsche Medienpartner, falsche Zitate (JF berichtete), falsche Auskünfte über die Besitzverhältnisse. (…)

Warum tritt Weimer nicht einfach zurück? Es haben schon Politiker für deutlich weniger ihr Amt abgegeben. Und wieso hält Merz an ihm fest? Es wurden schon Minister für deutlich weniger entlassen. Die Antwort ist einfach: weil der politischen Klasse und der Arroganz der Macht nichts mehr peinlich ist.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Krieg gegen die Alten: Wahlrechtsentzug, Zwangs-WGs und Wehrpflicht für Rentner

In der Rentendebatte in Deutschland werden aktuell Junge gegen Alte aufgehetzt. Die Rhetorik, die hier mancher an den Tag legt, reiht sich ein in eine ganze Serie von moralinsauren Attacken gegen jene Generationen, die den Wohlstand, der heute von der Politik zerstört wird, einst erarbeitet haben.

DIW-Präsident Marcel Fratzscher fiel in diesem Kontext in den letzten Monaten mit allerhand kuriosen Forderungen auf: darunter Zwangs-WGs und ein unfreiwilliges soziales Jahr für Rentner sowie ein Höchstwahlalter bis 70. All das sind Bausteine einer Dystopie, in der der Bürger immer mehr entrechtet wird. Sollten wir nicht geeint gegen den politischen Wahnsinn aufstehen, statt uns nach Altersgruppen spalten zu lassen?

Wahlrecht ab Geburt, Klima-Soli für alle, Wehrpflicht im Alter – DIW-Präsident Marcel Fratzscher lieferte in einem ARD-Podcast ein Manifest des modernen Bevormundungsstaates. Was als „soziale Gerechtigkeit“ verkauft wird, ist in Wahrheit der Einstieg in eine ideologisch gesteuerte Gesellschaft. (…)

Dann das Stichwort „Pflichtsozialjahr ab 18“. Da wäre man geneigt zu glauben, Fratzscher sei ausnahmsweise für Eigenverantwortung. Doch weit gefehlt. Er ist dagegen, weil die ältere Generation sich gefälligst solidarischer zeigen müsse. Das ist starker Tobak.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Ex-Stipendiatin bezeichnete Deutsche als „Wixxer“ – Das ist das migrantisch-linke Milieu, das bei Merz’ Rede wegen „Stadtbild“-Aussage den Saal verließ

Sieht man näher hin, wer sich unter den Stipendiaten der steuerfinanzierten Deutschlandstiftung Integration befindet, finden sich viele linksradikale und antideutsche migrantische Aktivisten. (…)

Eine andere ehemalige Stipendiatin der Stiftung ist die Filmemacherin, Aktivistin und gebürtige Bosnierin Melina Borčak. Sie war schon für den Deutschen Bundestag, arte, ARD oder Spiegel Online tätig. Auch sie ist – wie Sepehri – im links-migrantischen und antideutschen Medien- und Aktivsten-Milieu bestens vernetzt. Im Podcast mit dem britischen Palästina-Aktivsten James Jackson bezeichnete sie Deutsche als „Wixxer“.

Weiterlesen auf nius.de

+++ SATIRE +++

Bereits 10 Jahre nach der qualifizierten Einwanderung besteht ein Fachkräfteüberfluss, der die Kassen klingeln lässt.

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.