Bekommt New York mit Zohran Mamdani einen islamischen, israelfeindlichen Bürgermeister?

[…] In New York besteht Grund zur Sorge, dass sich der Kandidat der Linken, Zohran Mamdani, an den Wahlurnen durchsetzt. Die Großstadt würde dann von einem Mohammedaner regiert, der schon häufig mit antisemitischen Positionen aufgefallen ist.

Republikanische Spitzenpolitiker – darunter Donald Trump und Elise Stefanik – bezeichnen Mamdani als „100 % kommunistischen Spinner“ und werfen ihm Verstrickungen in linksextreme Strukturen vor. Trump warnte, Mamdani stehe für eine sozialistische Agenda in NY, die das ganze Land gefährde. Stefanik und andere fordern gar die Aberkennung seiner Staatsbürgerschaft – er sei Muslim und Demokrat, also „nicht loyal genug“ für die USA.

Tennessee-Abgeordneter Andy Ogles und weitere Vertreter der Republikaner werfen ihm vor, er habe die „Holy Land Five“ gelobt (eine wegen Unterstützung der Hamas verurteilte Gruppe). Auch sie fordern eine Überprüfung seiner Einbürgerung und eine mögliche Abschiebung.Weiterlesen auf report24.news

+++

Anordnung der Bildungsministerin an ihre Beamten: Keine Gender-Sternchen mehr!

Berlin – Ihre Beamten sollen wieder anders schreiben! Karin Prien (60, CDU), Ministerin für Bildung und Familie im Kabinett Merz, hat nach BILD-Informationen eine neue Hausanordnung ausgegeben.

Ihr zufolge sollen sich die Ministeriums-Beamten in ihrer internen und externen Kommunikation (also u.a. in E-Mails, Vermerken, Gesetzesvorlagen) ab sofort an die klassischen Rechtschreibregeln halten.

Das bedeutet: Schluss mit Gender-Sternchen. Und auch mit dem großen Binnen-I, wie etwa bei LehrerInnen oder MinisterInnen. Weiterlesen auf bild.de

+++

SPD-Bundesparteitag stimmt einstimmig für AfD-Verbotsverfahren

Nachdem sich Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil bereits für eine Vorbereitung eines AfD-Verbotsverfahrens ausgesprochen hatte, wurde nun ein entsprechender Antrag beim SPD-Bundesparteitag in Berlin einstimmig beschlossen.

Auf dem SPD-Parteitag in Berlin haben sich am Sonntag die Delegierten einstimmig für ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag mit dem Titer „Wehrhafte Demokratie heißt handeln: Jetzt AfD-Verbotsverfahren vorbereiten – und die Menschen zurückgewinnen“, der durch den Parteivorstand eingebracht worden war, fand eine Mehrheit. Für die Sozialdemokraten ist die AfD demnach „klar rechtsextremistisch“.

So soll zunächst eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Material über die Partei sammeln. Die gesammelten Belege über eine vermeintliche Verfassungsfeindlichkeit der AfD sollen dann dem Bundesverfassungsgericht in einem Parteiverbotsverfahren vorgelegt werden. Das sei „demokratische Pflicht“ heißt es dazu im Antrag. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

SPD lehnt Verwendung von Nordstream-Pipelines ab

Die SPD ist „gegen die Wiederaufnahme von jeglichen Erdgaslieferungen aus Russland durch die Gaspipelines Nordstream 1 und Nordstream 2“.

Auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten stellen sich die Delegierten mit ihrem Beschluss gegen anderslautende Vorschläge „aus dem Umfeld der Union und aus der Republikanischen Partei der USA“. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Über Deutschland kreist der Pleitegeier: Creditreform warnt vor Insolvenz-Tsunami

Während Bundeskanzler Friedrich Merz sich in großspurigen Phantasiereden über die angeblich neue Stärke Deutschlands ergeht und tönt: „Mit dieser Bundesregierung wird Deutschland in Brüssel zu einer Stimme für eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Wirtschaft“, geht die historische Pleitewelle in dem Land, dessen Realität er in seiner Blase nicht wahrnimmt, unerbittlich weiter.

Eine aktuelle Analyse der Auskunftei Creditreform zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 bereits 11.900 Unternehmen Insolvenz anmelden mussten, 9,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr – und widerspricht damit den Merzschen Ankündigungen. Vor allem der Mittelstand ist davon betroffen. Die Zahl der bedrohten oder weggefallenen Arbeitsplätze lag im ersten Halbjahr bei rund 141.000 (!), sechs Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2024.

Über 80 Prozent der Insolvenzen betreffen Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern, aber auch bei Firmen mit elf bis 50 Beschäftigten und noch stärker bei solchen mit 51 bis 250 Mitarbeitern stieg die Zahl um bis zu 17 Prozent. Vor allem das verarbeitende Gewerbe ist mit 17,5 Prozent fast doppelt so stark betroffen wie der Durchschnitt, im Handel beträgt er 13,8 Prozent, im Baugewerbe zwar nur 1,7 Prozent, dennoch liegt die Insolvenzquote hier auf einem Zehn-Jahres-Hoch. Weiterlesen auf derstatus.at

+++

Sexuelle Übergriffe: Mädchen im Bad belästigt – Personal ignorierte Hilferufe

Im hessischen Gelnhausen sollen mehrere Männer Mädchen im Freibad bedrängt haben. Das Aufsichtspersonal reagierte zu spät.

In einem Freibad in Gelnhausen in Hessen sollen mehrere Männer neun Mädchen sexuell belästigt haben. Vier Verdächtige wurden sofort festgenommen, einer konnte flüchten – „Heute“ hat berichtet. Doch nun gerät auch das Personal in die Kritik: Obwohl sich die Mädchen früh an die Bademeister gewandt hatten, wurden sie offenbar zurück ins Wasser geschickt. […]

Erst beim zweiten Vorfall Polizei alarmiert -Die Mutter eines der Opfer wirft jetzt den Bademeistern schweres Versagen vor: Erste Hilferufe seien ignoriert, die Situation heruntergespielt worden. Weiterlesen auf heute.at

Anmerkung: Da heute.at die Nationalität der Täter verschweigt und interessanterweise fast eine formulierte Schuldverlagerung in Richtung Aufsichtspersonal festzustellen ist, hier die Berichterstattung von AUF1 im Vergleich:

Syrer missbrauchen neun Mädchen im Freibad – auf freiem Fuß angezeigt

Im hessischen Gelnhausen wurden am vergangenen Sonntag neun minderjährige Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren in einem Freibad missbraucht. Im Barbarossabad seien die Mädchen von einer Gruppe syrischer Männern am ganzen Körper betatscht worden.

Die Polizei stellte vier Tatverdächtige zwischen 18 und 28 Jahren. Ein weiterer Täter entkam. Gegen die Syrer wurden Strafanzeigen erstattet und sie erhielten vom Schwimmbad ein Hausverbot. Es sei der erste derartige Vorfall in diesem Jahr im Barbarossabad gewesen, beteuerte CDU-Bürgermeister Christian Litzinger. Ob er damit beschwichtigen wollte, oder darauf hinweisen, dass noch weitere solcher „Vorfälle“ zu erwarten sind, ist nicht bekannt.

+++

Wissenswertes zu Grabschen und sexuellen Übergriffen in Freibädern

Nach den sexuellen Übergriffen in Kölner Freibädern reagiert die Stadt mit einer vorbildlichen Plakataktion. Wenn Peter (38) auf kleine Mädchen losgeht und Biggi (blond) den Jungs an die Badehose geht, dann greift Bademeister Mustafa ein! Via TheRealTom

