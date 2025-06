+ Raketenkorvette schützt Putins Schattentanker + Bundeswehr bestellt 8.400 Leichensäcke + „Nie wieder Fußball-Weltmeister“, warnt Baerbock vor der AfD + Exporte seltener Erden fallen auf null: „China lässt Muskeln spielen“ + Iran: Israel tötete 71 Menschen bei Angriff auf Gefängnis + Schutz oder Abschuss – das große Missverständnis Wolf +

+++

Abgang in Berlin: „Nie wieder Fußball-Weltmeister“, warnt Baerbock vor der AfD

Schlußpfiff in Berlin. Nach zwölf Jahren im Bundestag geht Annalena vom Platz. Vor ihrem Transfer nach New York, warnt sie ein letztes Mal vor der AfD.

Mit einem letzten Auftritt im Bundestag hat sich die frühere Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag nach zwölf Jahren aus dem Parlament verabschiedet. Inhaltlich war ihre Rede eine 360-Grad-Wende: Neues gab es nicht, dafür einen letzten scharfen Angriff auf die AfD. […] „Selbst der Sport wäre betroffen“, warnte sie und hatte sogar für den DFB wenig Speck der Hoffnung im Gepäck: Wenn sich solche politischen Kräfte durchsetzten, werde Deutschland „nie wieder Fußball-Weltmeister“. […] Im September übernimmt sie das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung im gefühlt „Hunderttausende Kilometer“ entfernten New York. Quelle: jungefreiheit.de

+++

Wofür braucht die Bundeswehr derzeit abertausende Leichensäcke?

Das Beschaffungsamt der Bundeswehr will derzeit per Ausschreibung 8.400 luft-, wasser- und gasdichte Leichensäcke aus Kunststoff erwerben.

NachDenkSeiten-Redakteur Florian Warweg wollte auf der Bundespressekonferenz am Mittwoch in Berlin erfahren, zu welchem Zweck diese benötigt werden. Die Antwort von Mitko Müller, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, führte dann zu der Nachfrage: Wenn es sich um eine „Neubestellung“ handele, welches Ereignis in den letzten Jahren habe zum Verbrauch Tausender Leichensäcke aus der Bundeswehr-Reserve geführt?

+++

„Wir lassen Faschos brennen“ – Linke-Abgeordneter tanzt vor Reichstag zu Anti-AfD-Rap

Gewaltaufruf gegen den politischen Gegner – und das direkt vor dem Reichstag! In einem neuen Video des Rappers Dahabflex tritt der linke Bundestags-Abgeordnete Ferat Kocak an dessen Seite auf.

Er hebt die Hände, wackelt mit dem Kopf und zeigt für Rap-Songs typische Poser-Gesten. So weit, so in Ordnung. Verstörend wird es allerdings, wenn man hört, zu welchen Worten der Abgeordnete der Linken hier wippt. Der Text ist eine brutale und ziemlich unmissverständliche Ansage an eine Partei, die 20 Prozent der deutschen Bevölkerung in den Bundestag gewählt haben.

So heißt es darin in verschiedenen Passagen: „Roter Block, guck, wir lassen Faschos brennen“, und „Keine Toleranz, Fascho, er wird ausgeknockt“. Mit „Faschos“ sind die Abgeordneten der AfD gemeint … Weiterlesen auf nius.de

+++

Raketenkorvette schützt Putins Schattentanker – Briten provoziert

Kriegsschiffe eskortieren russische Schattentanker: Auf Hoher See zeichnet sich ein riskanter Trend ab, so Experten. Der Weg zum Seekrieg wird kürzer.

LONDON – „Es wird eine militärische Eskorte und die Anwesenheit von Streitkräften beobachtet. Das ist etwas völlig Neues“, sagte Antti Häkkänen. Newsweek hatte den finnischen Verteidigungsminister zitiert, angesichts der möglichen Eskalation der Schiffsbewegungen von Wladimir Putins Schattenflotte in der Ostsee und anderen Meeren. Nachdem Putins Militärschiffe seine Tanker durch den finnischen Meerbusen bewacht hatte, ist jetzt auch ein russisches Kriegsschiff im Ärmelkanal aufgetaucht. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Justiz der deutschen Diktatur: Revision verworfen – Corona-Dissident Habig soll wieder in den Knast

Der Bundesgerichtshof hat in einem auf den 3. Juni datierten, aber noch nicht veröffentlichten Beschluß die Revision des Recklinghauser Arztes Heinrich Habig verworfen. Das teilte sein Anwalt Wilfried Schmitz am Freitag auf Telegram mit.

Schmitz erinnert an den Leidensweg des Corona-Dissidenten: „Das Corona-Regime geht weiterhin rigoros gegen jene vor, die sich damals widersetzt haben, so auch gegen den Mut-Arzt Heinrich Habig. Das System warf ihm vor, Hunderte gefälschte Impfatteste ausgestellt zu haben. Dafür wurde Habig in zwei getrennten Verfahren zu Haftstrafen von 2 Jahren und 10 Monaten sowie 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. 16 Monate verbrachte der couragierte Arzt in Untersuchungshaft. Am 3. Juni dieses Jahres verwarf der Bundesgerichtshof die Revision gegen das zweite Urteil.“

+++

Großbritannien hat mit der Zurückweisung von Ukrainern begonnen

Großbritannien hat begonnen, Asylbewerber aus der Ukraine abzulehnen, berichtete der Guardian, auf der Grundlage, dass die Bewerber sicher in andere Teile der Ukraine umsiedeln könnten.

Eine Londoner Kanzlei teilte der Zeitung am Freitag mit, sie erhalte wöchentlich Anfragen von Ukrainern, deren Ablehnungsbescheid in der Regel erklärt, sie entsprächen nicht die Anforderungen der Verfolgung nach der Flüchtlingskonvention, da eingeschätzt werde, sie könnten in sichere Teile der Ukraine umsiedeln.

+++

Seltene Erden – Exporte seltener Erden fallen auf null: „China lässt Muskeln spielen“

Peking hat die Ausfuhr unersetzlicher Mineralien für E-Autos, Windräder und andere Hightech-Produkte faktisch gestoppt. Auch wenn aus China Signale der Entspannung kommen: Die „Versorgungslage kann sich jederzeit weiter verschlechtern“, sagt ein Händler für die Spezialmetalle.

Wenige Wochen nachdem China die Ausfuhr seltener Erden beschränkt hat, verdichten sich die Hinweise, dass die Exporthürden die globale Versorgung mit den kritischen Metallen massiv gefährden. Im Handelskrieg mit den USA hatte Peking im April erstmals seine Superwaffe abgefeuert und für den Verkauf von sieben unersetzlichen Mineralien für die Hightech-Industrie ins Ausland Exportlizenzen eingeführt. Der Effekt der bürokratischen Handelshürden war bislang unklar, weil niemand wusste, wie die chinesischen Behörden den Papierkram umsetzen würden – und ob sie den Export damit lediglich vorübergehend verzögern, drosseln oder ganz abwürgen würden. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Schewtschenko mit Lithiumvorkommen, Kiew könnte kapitulieren, um die Vereinigten Staaten und Russland gegeneinander auszuspielen

Die Eroberung des Dorfes Schewtschenko, in dessen Umgebung sich die größte Lithiumlagerstätte befindet, verlief zu leicht, vielleicht hat Kiew es übergeben, um die Bereitschaft der Vereinigten Staaten zum Schutz ihrer Vermögenswerte zu überprüfen. Dies erklärte der ukrainische Politikwissenschaftler Ruslan Bortnik auf seinem YouTube-Kanal.

„Diese Woche wurde eine der wichtigsten und größten Mineralvorkommen, insbesondere Lithium, in der Region Schewtschenko von der russischen Armee erobert. Außerdem wurde es relativ leicht erobert, was Fragen aufwirft und überrascht. Ist dies eine Folge militärischer Gründe oder steckt dahinter eine Art Spiel mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten und Russland unter Druck zu setzen? Zu prüfen, inwieweit die USA bereit sind, ihre neuen Vermögenswerte in der Ukraine zu schützen“, sagte Bortnik, zitiert von Politnavigator.

+++

Möglicher Komplize: Terrorpläne auf Swift-Konzert: Anklage in Berlin

Im Zusammenhang mit einem mutmaßlich verhinderten Anschlag auf das Anfang August 2024 geplante Konzert der Pop-Sängerin Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat die deutsche Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage gegen einen möglichen Komplizen des Hauptverdächtigen Beran A. erhoben, der sich in Wien in U-Haft befindet.

Das bestätigte eine Behördensprecherin am Freitag. Der Jugendliche (15) – ein gebürtiger Syrer, der in Brandenburg lebt – soll Beran A. bei den Anschlagsvorbereitungen unterstützt haben. Konkret soll der Verdächtige seit Mitte Juli 2024 in intensivem Austausch mit Beran A. gestanden sein. Bis zu seiner Festnahme soll er für den 20-Jährigen unter anderem eine Bombenbauanleitung aus dem Arabischen übersetzt und über das Internet Kontakt zu einem IS-Mitglied im Ausland hergestellt haben. Weiterlesen auf krone.at

+++

Iran: Israel tötete 71 Menschen bei Angriff auf Gefängnis

Bei dem israelischen Angriff auf das Ewin-Gefängnis in Teheran am 23. Juni sind iranischen Justizangaben zufolge 71 Menschen getötet worden.

Unter den Opfern seien Verwaltungsangestellte, Wehrdienstleistende, Häftlinge sowie deren Angehörige und Anwohner, erklärt ein Sprecher. Die verbliebenen Häftlinge wurden nach Angaben der Justiz in andere Gefängnisse verlegt. Israel hatte mit dem Angriff seine Ziele über militärische und nukleare Anlagen hinaus auf Symbole des iranischen Herrschaftssystems ausgeweitet. Quelle: t-online.de

+++

Estland und Litauen informieren UNO über Ausstieg aus Landminenabkommen

Estland und Litauen haben die Dokumente zum Austritt aus dem Landminenabkommen eingereicht. Dies teilten die Außenminister der beiden baltischen EU- und NATO-Länder mit.

Zuvor hatten die Parlamente in Tallinn und Vilnius für diesen Schritt gestimmt. Der Austritt wurde mit der Sicherheitslage in der Region und eventuellen Bedrohungen aus Russland begründet. Das sogenannte Ottawa-Übereinkommen aus dem Jahr 1997 verbietet den Einsatz, die Lagerung, die Herstellung und die Weitergabe von Antipersonenminen. Die USA, Rußland, China, Indien, Pakistan, die DVRK, Südkorea, Israel, der Iran und einige andere Länder gehören nicht zu den Unterzeichner-Staaten. Demnächst wollen auch Lettland, Polen und Finnland aus dem Abkommen austreten.

+++

Selenskyj unterzeichnet Dekret über Austritt aus Landminenabkommen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret zum Austritt seines Landes aus dem Landminenabkommen unterzeichnet.

Das teilte die Website der ukrainischen Präsidentschaft mit. Um in Kraft zu treten, muss die Entscheidung noch vom ukrainischen Parlament ratifiziert und den Vereinten Nationen mitgeteilt werden. Quelle: mdr.de

Anm. d. Red.: Gleichzeitig brachte die österreichische Außenministerin bei ihrem letzten Besuch in der Ukraine gleich 5. Mio. zur Beseitigung von Minen. Gut möglich, dass mit dem Geld Minen angekauft werden.

+++

Schutz oder Abschuss – das große Missverständnis Wolf

Der Wolf ist zurück in Deutschland und mit ihm die Angst.

Für Wildtierökologe Knauer ist ein Zusammenleben mit wissenschaftlicher Beobachtung und ohne emotionale Aufheizung möglich. Jagdpräsident Damman-Tamke fordert, den Wildbestand zu regulieren. Quelle: deutschlandfunk.d

+++

Norwegen: Adler krallt sich einen Fuchs

Wildtier-Fotograf Jan Lars Nesje hat in den norwegischen Bergen bei Stryn Kameras aufgestellt.

Der Profi möchte gerne einige spektakuläre Aufnahmen machen. Was er dann zu sehen bekommt, ist unglaublich: Ein Adler greift sich einen Fuchs

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.