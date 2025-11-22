Deutsche Kinder dürfen nicht singen, weil es Sünde im Islam ist

„Die Ukraine besteht aus zwei Sorten Menschen – Tote und Korrupte“ – Polens Ex-Premier + Trump’s 28 Punkte Friedenplan für Ukraine + COP30 evakuiert: Feuer auf der UN-Klimakonferenz + Bäume roden für Photovoltaik? Obstbauer muss 22.000 Bäume für neuen Solarpark fällen + Wenn der Staat das Gold der Bürger ins Visier nimmt

„Die Ukraine besteht aus zwei Sorten Menschen – Tote und Korrupte“ – Polens Ex-Premier

Der polnische Ex-Ministerpräsident und langjährige EU-Parlamentarier Leszek Miller hat die gegenwärtige Lage in der Ukraine in drastischen Worten beschrieben. In einem Interview erklärte der Sozialdemokrat, das Land sei in zwei Gruppen gespalten.

„Die einen landen als Leichen in Säcken, die anderen transportieren Geld in Säcken von Ort zu Ort, um es zu verstecken.“

Miller stellte zudem die rhetorische Frage, warum westliche Politiker an diesem Zustand beteiligt gewesen seien – sie könnten schließlich „davon doch nichts wissen“.

Via @ostnews_faktencheck!

Trumps 28 Punkte Friedensplan: „NATO-ähnliche“ Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne NATO-Beitritt, Gebietsabtrennungen an Russland

Der neue Friedensplan von Donald Trump wurde präsentiert – und beinhaltet brisante Punkte. So soll es eine „NATO-ähnliche“ Sicherheitsgarantie für die Ukraine geben und Gebietsabtretungen an Russland festgeschrieben werden.

(…) 28 Punkte haben der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Kreml offenbar ausdiskutiert, die jetzt auch mit dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, besprochen werden sollen.

Weiterlesen auf apollo-news.net

COP30 evakuiert: Feuer auf der UN-Klimakonferenz

Auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém (Brasilien) ist ein Feuer ausgebrochen. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe des Gesundheits- und Wissenschaftspavillon hochschlugen.

Das Gelände der Klimakonferenz COP30, die am Freitag zu Ende geht, wurde evakuiert. Wachleute forderten Konferenzteilnehmer auf, den Bereich zu verlassen. Sie versammelten sich ruhig auf einem Platz vor dem Konferenzgelände.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe des Gesundheits- und Wissenschaftspavillon hochschlugen.

„Das Feuer ist schon unter Kontrolle, die Feuerwehr des Bundesstaates Pará ist vor Ort“, sagte Tourismusminister Celso Sabino am Donnerstag im Fernsehen. Es sei niemand verletzt worden.

Via bild.de

Muslime bedrohen Mitschüler – deutsche Kinder dürfen nicht singen, weil es im Islam Sünde ist

So langsam spricht und berichtet man darüber, wie die Umerziehung bzw. Übernahme im Detail vor sich geht. Von der Politik in Berlin wird es keine Änderung geben. Da gibts keinen Trump. Auf jeden Fall sind es dramatische und sich zuspitzende Zustände.

„Deutsche Kinder dürfen nicht singen, habe ich das jetzt richtig verstanden?“

Wir sollen mehr und länger arbeiten, aber unsere Kinder sollen sich hier unterwerfen, für jene, für die wir zur Kasse gebeten werden, weil die hier ungehindert einwandern können, ohne Leistung zu bringen?“

Deutsche Kinder dürfen nicht singen,habe ich das jetzt richtig verstanden ?

Wir sollen mehr und länger arbeiten, aber unsere Kinder sollen sich hier unterwerfen,für jene,

für die wir zur Kasse gebeten werden, weil die hier ungehindert einwandern können ohne Leistung zu bringen ? pic.twitter.com/2T8h4tMsYr — Fette Ratte (@unbelehrbarrat) November 19, 2025

Bäume roden für Photovoltaik? Obstbauer muss 22.000 Bäume für neuen Solarpark fällen

Über 22.000 gesunde Apfelbäume sollen für eine Freiflächen-Solaranlage geopfert werden. Das ist der aktuelle Wahnsinn im Namen der „Energiewende“ einer Endzeitsekte.

Bäume roden für Photovoltaik? Über 22.000 gesunde Bäume für eine Freiflächen-Solaranlage – das ist der aktuelle Wahnsinn im Namen der „Energiewende“. pic.twitter.com/S5yiT39L7P — 爪卂ㄒ丂ㄩ卄丨爪乇 Stadtbildplanerin 🏙️ (@Shinsho_ni) November 20, 2025

Grüngas-Quote: So will die Bundesregierung die Gaspreise explodieren lassen

Die Energiekosten in Deutschland sind noch nicht hoch genug: Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz hat einen neuen Weg gefunden, unter dem grünen Deckmäntelchen des Klimaschutzes Mehrkosten für alle zu verursachen und den Standort weiter zu schwächen. Die “Lösung” nennt sich Grüngas-Quote.

Union und SPD setzen ihre planwirtschaftlichen Abenteuer auf Kosten der BRD lustig fort: Um die “Wasserstoffwirtschaft”, eine bereits hinreichend entzauberte grüne Utopie, auszubauen, sollen alle durch eine Grüngas-Quote tiefer in die Tasche greifen müssen. Auf dem Papier liest sich das natürlich anders, da will man Unternehmen ganz Daddy-like verpflichten, zunehmend “umweltfreundliche Gase” in das deutsche Gasnetz einzuspeisen, um Emissionen zu reduzieren. Wie viele schädliche Gase die Bundesregierung wohl täglich so emittiert?

Weiterlesen auf report24.news

Wenn der Staat das Gold der Bürger ins Visier nimmt

Steuerliche Bereinigung undokumentierter Bestände

Allen, die davon betroffen sind, will man nun ein Angebot machen: mit einer einmaligen Abgabe von 12,5 Prozent auf den aktuellen Wert würde das Edelmetall quasi legalisiert, bei künftigen Verkäufen fiele die Kapitalertragsteuer lediglich auf den Gewinn an. Der Plan ist, eine Nachmeldefrist bis Mitte 2026 einzurichten. Die Regierung erhofft sich von dem Deal Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro.

Via welt.de

CDC gesteht Falschaussage zum Zusammenhang von Autismus und Impfung

Die CDC hat nach 30 Jahren ihre Aussage, dass Impfstoffe nicht für Autismus verantwortlich sind, zurückgenommen!

Die CDC gesteht, dass diese Aussage nicht wissenschaftsbasiert war und nur getätigt wurde, um Impfkritik zu vermeiden.(…)

Jeder zweite befragte Elternteil autistischer Kinder glaubt, dass Impfstoffe eine Rolle beim Autismus ihres Kindes spielten, und verweisen oft auf die Impfstoffe, die ihr Kind in den ersten sechs Lebensmonaten erhielt (Diphtherie, Tetanus, Pertussis (DTaP), Hepatitis B (HepB), Haemophilus influenzae Typ B (Hib), Poliovirus, inaktiviert (IPV) und Pneumokokken-Konjugat (PCV)) und eines, das am oder nach dem ersten Lebensjahr (Masern, Mumps, Röteln (MMR)) verabreicht wird. Diese Verbindung wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht richtig und gründlich untersucht.(…)

Es wurde festgestellt, dass Aluminiumadjuvanzien in Impfstoffen die höchste statistische Korrelation mit dem Anstieg der Autismusprävalenz unter zahlreichen vermuteten Umweltursachen aufwiesen.

Quelle: cdc.gov

Im Grab gecancelt: Heinz Rühmann – Ehrenmedaille aberkannt

Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft SPIO will ein „klares Zeichen gegen Rechtsextremismus“ setzen und entzieht dem großen deutschen Volksschauspieler Heinz Rühmann und 13 weiteren längst verstorbenen Filmkünstlern ihre Ehrenmedaille.

(…) Heinz Rühmann ist ein idealer Prüfstein für diese neue Einfachheit. Er war der archetypische „kleine Mann“ des deutschen Films, vom Ufa-Tankstellenjungen über die „Feuerzangenbowle“ bis zum „Hauptmann von Köpenick“. Sein Gesicht überbrückte drei Gesellschaftssysteme: NS-Zeit, junge Bundesrepublik, zusammengewachsenes Deutschland. Und er bereitete in seiner bescheidenen Warmherzigkeit Deutschen seit vier Generationen unendlich viel Freude.

Ja, es ist wahr: Rühmann war zwar kein Mitglied der NSDAP, arrangierte sich aber erkennbar mit dem Regime, profitierte von der Gleichschaltung der Filmindustrie, spielte heitere Rollen, während andere ausgeschaltet, vertrieben oder ermordet wurden. Zugleich jedoch war seine zweite Frau jüdischer Herkunft, was ihn in Konflikt mit den Rassegesetzen brachte; das gehört ebenso zur Biografie wie die posthume „Goldene Kamera“ 1995 als „Größter deutscher Schauspieler des Jahrhunderts“ und seine 13 Bambis.

Via anonymousnews.org

