In Dänemark wird jetzt hart durchgegriffen wie nie zuvor: Per Gesetzesbeschluss werden Ghettos geräumt, ganze Blocks werden plattgemacht
Die Zwangsumsiedlung eskaliert! Die in Dänemark entstandenen Parallelgesellschaften werden landesweit zerschlagen.
Das Ghettogesetz der Agenda 2030
Wohnviertel, in denen mehr als 60% Ausländer aus nicht-westlichen Ländern leben und in denen bildungsferne Kriminelle herrschen, müssen umgesiedelt werden. In diesen Vierteln ist die Kriminalitätsrate 3x so hoch wie im Landesdurchschnitt.
Ziel ist ein maximaler 30% Ausländeranteil pro Viertel, der Rest soll laut Gesetzesbeschluss gehen. Das Hauptproblem ist die Migration aus dem Nahen und Fernen Osten und aus Nordafrika. Diesen Menschen integrieren sich nicht, weil Dänen in der Minderheit sind.
Schweden zieht nach
Schweden versinkt in krassen Bandenkämpfen und zieht nach. Nach dänischem Vorbild will die Regierung das Militär gegen die Bandenkriminalität einsetzen. Wenn sie keine schwedischen Staatsbürger sind, sollen Kriminelle abgeschoben werden.
In Schweden haben bereits 35% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich: in Deutschland sind es fast 30%, in Dänemark sind es nur 16% und davon stammen im Süden des Landes viele aus Deutschland.
Neue Asyl- und Migrationsgesetze
30% aller Migranten sollen das Land verlassen müssen. Alle, die unter 2322 € verdienen, sollen ausgewiesen und Sozialleistungen sollen massiv gekürzt werden. Ziel ist: Null Zuwanderung in den Niedrig-Lohnsektor.
Die neue Grenze für Arbeitsmigration liegt bei € 3.500,-.
Das bedeutet auf Deutsch: null Anreize für Integrationsverweigerer und Sozialleistungsbetrug.
Schweden will „Nicht-EU-Migranten“ den Zugang zu Sozialleitungen massiv einschränken.
Ein neues Asylmodell, das Beispiel für ganz Europa sein könnte.
10 Gedanken zu „Dänemark: Zwangsumsiedlung der Ghettos eskaliert“
Der Drops ist doch gelutscht. Die Zerschlagung der Ordnung war DEREN Ziel, und das ist gelungen. Ein Land mit über 10% Ausländeranteil verliert seine ursprüngliche Kultur, wenn diese 10% Mittel und Wege finden, sich reichlich zu vermehren und überall ihre Parallelgesellschaften einrichten, plus in Parteien und Behörden sitzen, neben ihrer sintflutlichen Religion. Viele dieser Leute nahmen ja in der Folgegeneration die Staatsbürgerschaft und können gar nicht entfernt werden, dürfen sich weiter die Eier schaukeln im Sozialsystem und wohlig in ihren Parallelgesellschaftsvierteln den Macho spielen. Wieso wurden nie einheimische Familien gefördert ?? so wie Putin und auch Orban es machen ? Warum mußte ganz Europa ein Musel- und Babylonian Sau-Stall werden ? Es kann nicht umgedreht werden, die produzieren zuviele Kinder, die schon im Land geboren wurden, wischen Cousine und Cousin oder Onkel.
Jetzt sind noch eine halbe Million aus Israel und der Rest der Palästinenser unterwegs, neben den Schwarzafrika-Booten, die Griechenland und auch Spanien täglich ansteuern. Ich sähe gerne die hängen, die das verursacht und zu verantworten haben. NADA ! Wollte man durchgreifen, würde man deren „Gotteshäuser“ sowie komplett die Verschleierung verbieten. Dann würde man noch viele los, aber soweit geht´s nicht.
Also bitteschön weiter zahlen, West- und Nordeuropa. Negroide Mischrasse war das Ziel, ich denke mehr an Invasion und Übernahme !
Nun werden die Migranten aus Dänemark und Schweden auch zu uns nach Deutschland kommen?
Die Sozialindustrie funktioniert hier ja gut?
Es lebe das Bürgergeld, wer hat es gerichtet, Hubertus Heil SPD
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter – doch nur ein Bruchteil davon bringt tatsächlich Menschen in Jobs!
BA-Chefin Andrea Nahles, SPD
Diejenigen Politiker die diese Zustände zugelassen haben, bei denen müsste auch aufgeräumt werden. Sind die doch die Hauptschuldigen für diese Zustände.
Diese haben das nicht nur zugelassen, sie haben es m. A. n. nach Auftrag der sie m. A. n. befehlenden nichtmenschlichen Schattenmaechte genau so absichtlich inszeniert.
Meiner Ansicht nach.
vom vorzeige asülland
zur islamzündschnurr)))
und das dänische deppengesindel
meint auch noch grönland
einpacken zu können…
Militärschlag zerstört deutsch-ukrainisches Raketen-Projekt
Russland meldet die Zerstörung eines ukrainisch-deutschen ballistischen Langstreckenraketenprogrammes. Der Schlag kommt wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel.
https://www.anonymousnews.org/international/militaerschlag-zerstoert-deutsch-ukrainisches-raketen-projekt/
Putin hat schon lange gewonnen, der schlaue Schlingel, aber die Milliarden haben dann doch wieder die Banker vorher einkassiert für die Bewaffnung der Nato. Sie haben uns wieder gewaltig verarscht, die Methoden werden immer intriganter. Demnächst russisches Öl über die USA mit kräftiger Marge/Banker-Rettungs-Aufschlag ? „The Dealmaker“.So wird´s gedacht sein.
Umsiedeln bedeutet nur die Verlagerung des Problems. Die Lösung ist: Raus!!!!
….die kommen nach Deutschland!
Jep. – Sehe ich genauso. Alle Leistungen streichen und oneway ‚raus mit dem m. A. n. Grobbszeugs.
Meiner Ansicht nach.