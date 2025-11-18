Faysal, einem Nachtwächter aus Toulouse, wurde verstümmelt, während er ein 17-jähriges Mädchen beschützte. (Quelle: X / Tribune Populaire)

In Toulouse wurde einem Nachtwächter, der versucht hatte, ein 17-jähriges Mädchen vor einem bewaffneten Überfallstrupp mitten in der Nacht zu beschützen, schwer verletzt, indem ihm unter anderem zwei Finger abgeschnitten wurden. Die wohl der organisierten Kriminalität zuzuordnende Bande dürfte im Auftrag der Prostitutionsmafia gehandelt haben.

Der Nachtwächter Faysal, stoppte drei bewaffnete Angreifer, die in einem Kinderschutzzentrum, nach einem 17-jährigen Migrantenmädchen suchten. Dabei wurde er mit Macheten und einem Metzgermesser angegriffen: Ein Angreifer skalpierte ihm die Kopfhaut, ein anderer schnitt ihm mehrere Finger ab, während er versuchte, das junge Mädchen zu schützen. Der Vorfall ereignete sich in einer Nacht Anfang November, als gegen 2:15 Uhr morgens drei Männer die Krisenpflegeeinrichtung für schutzbedürftige Minderjährige stürmte.

Jagd auf ein jugendliches Migrantenmädchen

Die Angreifer näherten sich dem Zimmer des 17-jährigen Mädchens mit Macheten und einem Metzgermesser. Dabei habe Faysal einem der Angreifer zunächst die Machete aus der Hand geschlagen, doch inzwischen hatte der andere Mann dem Mädchen bereits die Klinge an die Kehle gehalten. (Le Parisien)

Nun ermittelt eine Einheit für organisierte Kriminalität in dem Fall.

Organisierte Verbrechergruppen jagen Schwache

Laut Virginie Joseph, Direktorin des französischen Kinderschutzzentrums CDEF, dürfte organisierte Verbrechernetzwerke hinter dem Angriff stecken, welche schutzbedürftige junge Menschen und auch Fachkräfte ausbeuten.

Vermutlich dürfte Teenagermädchen mit Prostitutionskreisen verbunden sein, und wegen ihrer Schulden oder ihrer Weigerung dort weiter zu arbeiten gesucht worden sein. Lucile Rozanes, Leiterin von „Action Teams Against Prostitution“, spricht vom einer dramatischen Situation: Dembach dürften schätzungsweise dürften mindestens 20.000 Minderjährige sexuell ausgebeutet werden, mindestens die Hälfte davon befindet sich in der Obhut der Kinderschutzdienste.

Das Phänomen hat sich mittlerweile explosionsartig ausgebreitet, doch fehlt der politische Willen, das zu stoppen: Faysal, der seit 2012 im Bereich Kinderschutz arbeitet, kann aber oft nicht viel tun: Können doch die Minderjährigen die Schutzeinrichtung frei verlassen. Was sie dann treiben, weiß niemand. Die Schutzeinrichtung befindet sich im Bereich einer baufälligen, zum Abriss frei gegebenen Villa, direkt neben der Straße, in einer Umgebung voller Drogenhandel. (Mandiner)

