Ober-Kriegstreiber lässt Katze aus dem Sack: „Land muss bereit sein, seine Kinder zu verlieren“

Die Kriegstreiberei und Panikmache wegen des „bösen Russen“, der jeden Moment über uns herfallen könnte, wird für Menschen, die noch klar denken können, immer unerträglicher.

Von REDAKTION | Der einzige „Vorteil” dieser Form der Gehirnwäsche ist, dass immer mehr Leute erkennen, dass das verlogenen Gutmenschentum, das uns in den letzten Jahrzehnten aufoktroyiert wurde, nur ein Vehikel war, um uns im Sinne der Funktionseliten gefügig zu machen und unsere eigenen Interessen zugunsten fremder zurückzustellen.

Nur nicht „schwanken“

Jetzt, nach dem Umweltbetrug, dann der Corona-Hysterie ist ein neuer Weg angesagt, Geld von Unten nach Oben zu verschieben: das Milliardengeschäft „Aufrüstung“. Das klappt allerdings nur, wenn diese Abzocke der Bevölkerung als notwendig und unvermeidbar erscheint. Und bitte nicht „schwanken“ oder gar „friedensschwurbeln“.

Ganz in diesem Sinne hatte der französiche hatte Generalstabschef Fabien Mandon mit dramatischen Worten Frankreich vor einem möglichen Krieg gewarnt und erklärte auf einer Tagung französischer Bürgermeister:

Wenn unser Land schwankt, weil es nicht bereit ist, seine Kinder zu verlieren, dann sind wir in Gefahr

„Was uns fehlt, ist die geistige Stärke“

„Wir haben unser Wissen, die wirtschaftliche und demografische Stärke, um das Moskauer Regime abzuschrecken“, sagte der Generalstabschef und bemängelte: „Was uns fehlt, ist die geistige Stärke, Leid zu akzeptieren, um zu schützen, wer wir sind.“

In einem Punkt muss man dem Kriegstreiber Ehrlichkeit zubilligen. Er sagte nicht „WIR müssen bereit sein“, sondern beschränkte seinen Heldenmut auf den Nachwuchs. Genau das ist in jedem modernen Krieg der Fall: Auf dem Schlachtfeld müssen sich junge Männer, die sich gar nicht kennen, gegenseitig totschießen, während diejenigen, die das Sterben veranlassen und sich noch dazu persönlich kennen, sicher daheim oder schlimmstenfalls im Bunker sitzen.

Es ist genau diese Sorte verlogener Politiker, die in Heulkrämpfen ausbrechen, wenn im Mittelmeer 20 oder 50 Afrikaner ohne uns Zutun ertrinken, aber alles dafür tun, dass der Krieg in der Ukraine, der täglich ein paar hundert junge Männer das Leben kostet, noch lange weitergeht. Ohne die Intervention des Westens in Istanbul wäre der Krieg nämlich bereits drei Tage nach dem Einmarsch der Russen vorbei gewesen, wie allgemein bekannt ist.

