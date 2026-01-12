Trump testet die Grenzen des Zulässigen

Cartoon 1904: Theodore Roosevelt mit US-Flotte zur Geldeintreibung vor Venezuela, Panama, Mexiko und Kuba – bis heute (!) hochaktuell | Quelle: William Allen Rogers, Public domain, via Wikimedia Commons

Die Kolonialgeschichte wiederholt sich, wie 1904 der Cartoon – „Die große Rute in der Karibik“ – im Titelbild eindrucksvoll zeigt: Man muss nur die Namen der US-Präsidenten auswechseln, doch alles andere bleibt gleich!

US-Kanonenboot-Politik zur Durchsetzung atlantischer

Hegemonialansprüche – gestern, heute und morgen

Von JURY TAWROWSKY | Die Beschlagnahmung eines unter russischer Flagge fahrenden Tankers durch die US-Küstenwache war nur ein weiterer Vorfall in einer Kette von Verstößen gegen geltendes Völkerrecht. Der Vorfall ist nach Ausmaß zwar nicht mit den massiven Bombardierungen des Iran oder der [jüngsten] „Schändung“ Venezuelas vergleichbar, doch er treibt die Missachtung des Rahmens geltenden Völkerrechts immer weiter und …

… schafft einen weiteren Präzedenzfall staatlicher Piraterie!

Man mag sich auch noch erinnern, dass die USA im Jahr 1954 taiwanesische Behörden angewiesen hatten, den sowjetischen Tanker „Tuapse” im Südchinesischen Meer in internationalen Gewässern kapern zu lassen.

Es fällt auf, dass besagte Vorfälle folgende Gemeinsamkeiten auszeichnet:

das Thema „Öl“, welches die US-Administration bis heute global kontrollieren will,

die Absicht den Interessen Russlands und Chinas zu schaden,

den Versuch Russland und China als Großmächte zu demütigen!

Gleichzeitige Schläge gegen Russland und China zählen zu den historischen Traditionen der Angelsachsen!

Zwischen dem Ersten Opiumkrieg [1840-1842] und dem Zweiten Opiumkrieg (1856-1860) gab es auch noch der Krimkrieg (1853-1856).

Nach den Plünderungen von Städten entlang der chinesischen Küste nutzten die britische Flotte und ihre französischen Verbündeten eine Atempause, um auf der Suche nach neuen Zielen und Eroberungen, weiter nach Norden vorzustoßen:

Im Jahr 1854 erreichten ihre Streitkräfte Petropawlowsk-Kamtschatski – den wichtigsten Versorgungsstützpunkt für Alaska für das damalige Russisch-Amerika. Die „chinesische Formel“ der Angreifer – Beschuss mit Langstreckenartillerie unter Anlandung von Truppen – war jedoch kein Erfolg beschieden. Die Aggressoren erlitten Verluste und mussten sich wieder in die südlichen Meere zurückziehen:

Das hat den Hass auf große und souveräne Mächte im genetischen Code angelsächsischer Eliten verfestigen lassen!

Jener notorische Hass zeigt sich heute im geschwächten England und seiner „großen Schwester USA.“ Es hat Präsident Trump zum wichtigsten Erben in Fortsetzung der Traditionen aus den Opiumkriegen und auch des Krimkrieges werden lassen:

💥 Es war Donald Trump, der im Jahr 2018 den „Handelskrieg”, der den „großen Wiederaufstieg der chinesischen Nation” verlangsamen soll, gegen China auslösen liess.

💥Es ist Donald Trump, der die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen und ukrainische Drohnen mit Zieldaten von amerikanischen Satelliten versorgen lässt.

Trump versucht mit Zuckerbrot und Peitsche die verbleibenden pro-amerikanischen Illusionen russischer und chinesischer Eliten auszunützen, um darüber die Festigung der Beziehungen zwischen Russland und China hintertreiben zu lassen. Obwohl beide Länder – für sich genommen und einzeln – in ihrer Gesamtmacht hinter Amerika noch zurückstehen dürften, …

… könnten sie im Falle ihrer Verbindung dank Synergien den Resten globaler Hegemonie der USA ein Ende bereiten!

Präsident Xi Jinping hat das Konzept einer neuen Weltordnung auf Basis „des Fortschritts der Menschheit in Harmonie mit der ganzen Welt“ mit drei Initiativen vorgeschlagen:

die Global Civilization Initiative [GCI, Globale Kultur Initiative],

die Global Security Initiative [GSI –

die Globale Development Initiative [GDI – Globale Entwicklungs-Initiative]

Dieses Konzept wird von Russland sowie den Mitgliedsländern von SCO und BRICS voll und ganz unterstützt. [Anmerkung der Redaktion: Diese Initiativen von China werden von den atlantischen Kartellmedien weitgehend übergangen und unterschlagen, weil sie das Imperial-Konzept Anglo-Amerikas konterkarieren und daher im Westen soweit wie möglich „unbekannt“ bleiben sollen.]

Durch Bündelung der Ressourcen des Guten und des Friedens hat die Menschheit im Namen ihres Überlebens Rückfällen in Kolonialismus, Imperialismus und in den „missbräuchlichen Arm von Gerichtsbarkeit” ihren Widerstand entgegenzusetzen.

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA



