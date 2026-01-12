Die grüne Pest: Der Traum von einer neuen Gesellschaft

Die Islamisierung.

Nach dem unrühmlichen Jahr 2015 und dem Merkelischen „Wir schaffen das“ wird immer mehr Europäern bewusst, dass etwas Katastrophales geschieht. Besonders seit damals strömen ständig, jeden einzelnen Tag, vor allem muslimische Migranten aus Afrika und Asien nach Europa. Somit breitet sich der Islam immer mehr aus und beansprucht damit immer mehr Rechte.

Es gibt keine zielführenden Maßnahmen, um den Zustrom von illegalen Migranten zu stoppen. Das ist eine gewollte Islamisierung der Gesellschaft. Der Spekulant George Soros, dessen Ziel die Zerstörung Europas in der traditionellen Gestalt ist, legte dazu einen Plan vor, in dem es u.a. heißt:

„Erstens muss die EU eine beträchtliche Anzahl von Flüchtlingen direkt aus den Frontstaaten aufnehmen, und zwar auf sichere und geordnete Weise.“

Wie viele sollten es sein?

„In absehbarer Zukunft mindestens eine Million Asylsuchende jährlich.“ 15.

Im gleichen Sinn äußerte sich der UN-Generalsekretar Antonio Guterres bei einem Treffen in Lissabon 2016:

„Es muss anerkannt werden, dass Migration unausweichlich ist und nicht aufhören wird. (…) Wir müssen [die Europäer] davon überzeugen, dass die Migration unausweichlich ist, und dass es multiethnische Gesellschaften sind, die auch multikulturell und multireligiös sind, die den Wohlstand erzeugen.“ 16.

Meint er den Wohlstand wie in Afghanistan, Burundi, Kongo, Eritrea oder Somalia? Denn je mehr Migranten aus solchen Ländern kommen, umso schneller verwandelt sich Europa zur Dritte Welt-Region. Im Dezember 2018 hat die UN-Generalversammlung in New York den Migrationspakt beschlossen und das EU-Parlament hat einen Entschließungsantrag zu den „Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa“ angenommen. Damit werden den Einwanderern viele Sonderrechte eingeräumt.

Norbert van Handel, der „Ehren-Prokurator“ des „Europäischen St.-Georgs-Orden“, nahm dazu Stellung:

„Nach dem zitierten Entschließungsantrag sollen Afrikaner in unbegrenzter Zahl kontrolliert und planmäßig nach Europa transportiert und illegale Einwanderung legalisiert werden. Zwischen Migranten, Flüchtlingen und Asylwerbern wird nicht mehr unterschieden. Die Neuankömmlinge sind von der einheimischen Bevölkerung, die überhaupt nicht gefragt wird, zu alimentieren und am Arbeits- und Wohnungsmarkt zu bevorzugen. Ebenfalls soll es eine Präferenz in den Medien und der Kultur generell geben, wobei dies mit der seltsamen Behauptung, dass ´Menschen afrikanischer Abstammung im Laufe der Geschichte erheblich zum Aufbau der europäischen Gesellschaft beigetragen hätten´ begründet wird.“ 17.

War das schon das endgültige Todesurteil für Europa?

Dem alten Kontinent droht ein Migrations-Tsunami ungeahnten Ausmaßes. Die große Mehrheit dieser, Europa heimsuchenden, Reisenden wird weiterhin muslimisch sein.

Was ist aber der Islam, dessen Anhänger sich in Europa breitmachen? Der Islam ist nicht nur eine Religion, er ist vor allem eine gefährliche politische Ideologie, die zum Ziel hat die absolute Herrschaft über die gesamte Welt zu erlangen. Umso gefährlicher, weil die einzige Autorität dieser zu errichtenden Staatsform Allah selbst ist.

Sure 48, 28 sagt deutlich: „Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Führung und der wahren Religion geschickt hat, auf daß Er sie über jede andere Religion siegen lasse. Und Allah genügt als Zeuge“. Sic. 18.

Die Unterscheidung zwischen dem Islam und dem sogenannten Islamismus ist unsinnig. Wenn jemand meint, dass der Islam gut ist und der Islamismus böse, dann muss er nach den Quellen der beiden Begriffe suchen. Diese sind nun einmal der Koran und die Hadithe. Diese Unterscheidung soll nur dazu dienen, den Islam von der mit ihm assoziierten Gewaltpraxis zu befreien und den Islamkritikern eine wichtige Grundlage ihrer Argumentation zu entziehen und so sie der Islamophobie bezichtigen zu können. Genauso denkt auch der türkische Herrscher Recep Tayyip Erdoğan. Der Muslim sagte: „es gibt keinen Islam und Islamismus. Es gibt nur einen Islam. Wer etwas Anderes sagt, beleidigt den Islam.“ 19.

Seit Mohammed ist der Islam auf Expansion hin ausgelegt, bis die ganze Welt muslimisch ist.

In der Sure 33, 27 heißt es: „Und Er gab euch zum Erbe ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz und auch ein Land, das ihr (vorher) nicht betreten hattet. Und Allah hat zu allem die Macht.“ 20.

Mark A. Gabriel war ein Dozent für islamische Geschichte an der al-Azhar-Universität in Kairo und auch der Imam in Gizeh. In seinem Buch „Islam und Terrorismus“ schreibt er:

„Der Islam will nicht nur ein kleines Stück von der Welt – er will alles.“21.

Deutlicher kann man die Ziele des Islam wohl nicht ausdrücken. Hidschra, die Auswanderung, wurde zu einer Form des Dschihad, des „Heiligen Krieges“. Die muslimischen Migranten folgen der Aufforderung des Koran.

Sure 4, Vers 100: „Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandernd zu Allah und Seinem Gesandten verläßt, und den hierauf der Tod erfaßt, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn (zu geben). Allah ist Allvergebend und Barmherzig.“ 22.

Eine andere Form des Dschihad, besonders wichtig in Europa, ist die Demographie. Die muslimischen Frauen müssen so viele kleine Muslime gebären wie nur möglich, damit der Islam schnell die Mehrheit erreichen kann. Es muss nicht einmal die Überzahl der Muslime in einem Land geben, damit sie die Macht ergreifen. Sie werden das durch ihre politischen Parteien tun, um demokratisch über das Schicksal der einzelnen Länder zu bestimmen. Die Richtlinien dazu stehen im Koran, dem heiligen Buch des Islam.

In dem sog. „Schwertvers“ in Sure 9, Vers 5 heiß es: „Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf! Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen! Gewiss, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.“ 23.

Der Rechtsgelehrte Ibn Kathir klärt unser Verständnis dieses Verses auf:

„Diese Verse erlaubten die Bekämpfung von anderen, außer und bis sie den Islam annehmen und seine Herrschaft und Verpflichtungen einführen.“ 24.

Die Ungläubigen (Juden, Christen u.a.) müssen zum Islam konvertieren oder sterben. Das ist der Wille Allahs und die Muslime, wollen sie im Paradies landen, müssen dem Befahl des Allmächtigen gehorchen und ihn ausführen. Jeder Krieg gegen Ungläubige ist ein gerechter Krieg und für alle Muslime verpflichtend. Diese Worte sind eine Weisung für die Zukunft und gelten, bis der Islam über die Welt herrscht („… bis alles an Allah glaubt“: Sure 8, 39).

Der ägyptische Imam Ali Abu Al-Hasan sagte 2012: „Nach einer Weile wird Europa ein einziger muslimischer Staat werden, der nichts kennen wird, außer: ‚Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet.‘ Das wird geschehen, ob es ihnen passt oder nicht. Das ist der Beschluss Allahs. Der Islam kommt.“ 25.

Dann werden alle, nicht nur den Allah, sondern auch den moralisch verkommenen Wüstenmann Mohammed, verehren müssen. Der Imam hat die Entwicklung richtig eingeschätzt.

***



***

