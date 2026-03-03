Dmitri Medwedew im TASS-Interview zur Brisanz der weltpolitischen Lage

2.03.2026 – Medwedew zur Frage, ob die Welt vor dem Dritten Weltkrieg stünde? | Quelle: Sekretariat des stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates der Russischen Föderation/TASS

Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew, im Interview mit der Nachrichtenagentur TASS zur Globalpolitik nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran.

Allein die Wortwahl in Medwedews Ausführungen lässt den Schluss zu, dass die Verteufelung Putins und der Wunsch nach seinem Sturz den westlichen Zielvorstellungen im Ukrainekrieg nicht gerade förderlich sein könnten. Bilden Sie sich selbst ein Urteil dazu, liebe Leser:

Medwedew: „Im Fall eines 3. Weltkrieges würden

Hiroshima und Nagasaki Sandkasten-Kinderspielen gleichen!“

TASS: Hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen oder balanciert die Welt am Rande davon?

Dmitri Medwedew: Formal gesehen nein, doch falls Trump seinen Wahnsinns-Kurs für Regimewechsel mit kriminellen Methoden fortsetzen würde, wird dieser zweifellos ausbrechen. Jeder beliebige Vorfall kann den Auslöser dazu liefern – jeder beliebige!

TASS: Könnte man diese Ereignisse als globalen Krieg der Kulturen bezeichnen?

Dmitri Medwedew: Es ist ein Krieg der USA und ihrer Verbündeten zum Erhalt ihrer globalen Vorherrschaft: Die Schweine wollen sich nicht vom Futtertrog trennen!

TASS: Wie verwundbar sind die Amerikaner und Israelis jetzt auf ihrem Territorium, nach dem Aufruf durch iranische Ayatollahs zum heiligen Krieg gegen Amerika und Israel nach der Ermordung von Khamenei?

Dmitri Medwedew: Ich denke, dass ihre Verwundbarkeit erheblich zugenommen hat. Die Tatsache, dass die Iraner bisher nicht allzu ernsthaft reagierten, bedeutet, dass sie nicht über allzu viele Möglichkeiten verfügen. Doch sie verstehen zu warten – sie blicken auf eine antike Kultur zurück.

Trump hat einen gewaltigen Fehler begangen. Mit seiner Entscheidung hat er alle Amerikaner einem potenziellen Angriff ausgesetzt, obwohl das iranische Regime in den benachbarten arabischen Ländern nicht beliebt ist. Das Wichtigste ist jedoch, dass der verstorbene Ayatollah für fast 300 Millionen Schiiten eine spirituelle Vaterfigur abgab. Inzwischen wurde er noch zum Märtyrer gemacht. Den Rest können Sie sich selbst ausmalen. Heute steht es außer Zweifel, dass der Iran mit doppelter Energie der Entwicklung von Atomwaffen nachgehen wird.

TASS: Zehn Jahre nach den Minsker Vereinbarungen gestand Merkel, dass man Russland bewusst dazu gebracht hätte, diesen Vereinbarungen zuzustimmen, um der Ukraine die Möglichkeit ihrer Aufrüstung einzuräumen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Moskau derzeit zu genau diesem Zweck zu Verhandlungen gezwungen wird?

Dmitri Medwedew: Diese Gefahr besteht. Aber Verhandlungen sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste bleibt der Sieg in der SMO [Spezielle-Militär-Operation in der Ukraine] mit Erreichung aller Ziele, die unser Oberbefehlshaber ausgegeben hat: Ein solcher Sieg kann ohne jegliche Verhandlungen errungen werden!

TASS: Welche Garantie gibt es, dass nicht eines Tages jemand in den westlichen Hauptstädten beschließt, das Problem mit dem ungehorsamen Moskau auf genau dieselbe Weise zu lösen?

Dmitri Medwedew: Es gibt weder Wunderkuren gegen Handlungen von Vollidioten und klinischen Bastarden, noch kann es solche dazu geben. Es gibt nur eine Garantie: Dass die USA Russland fürchteten und den Preis eines Atomkonflikts verstünden. Im Falle eines solchen Konflikts würden Hiroshima und Nagasaki Sandkasten-Kinderspielen gleichen!

TASS: Glauben Sie, dass der Iran über die Kraft verfügt, um in dieser Konfrontation zu bestehen? Werden die Iraner den Tod so vieler Führungskräfte ihres Landes verkraften können? Wie beurteilen Sie die ersten Gegenmaßnahmen Teherans. Können Sie daraus eine gewisse Konfusion ableiten?

Dmitri Medwedew: Ich sagte bereits, dass der Iran als Erbe des ehemaligen Persischen Reiches eine antike Welt und Zivilisation darstellt. Sie werden es schaffen, aber der Preis für den Wiederaufbau wird hoch ausfallen. Dazu bedarf es einer sozialen Bindung der Gesellschaft auf hohem Niveau: Eine solche Konsolidierung haben die Amerikaner ihnen geliefert.

TASS: Wie beurteilen Sie die Reaktion der europäischen Länder auf die Maßnahmen der USA und Israels?

Dmitri Medwedew: Speichelleckerei und Abscheulichkeit: Die europäischen Vasallen wischen sich voller Begierde und Begeisterung das Gesicht ab, nachdem sie eine Portion amerikanisch-israelisch „gelben Safts” abbekommen haben!

TASS: Die USA und Israel haben die olympische Waffenruhe gebrochen. Vor vier Jahren empfahl das IOC, russische Sportler von internationalen Wettkämpfen, darunter auch von den Paralympics 2022, ausschließen zu lassen. Dazu hat man sie aus Peking verwiesen. Glauben Sie an die Wahrscheinlichkeit, wonach das IOC jetzt ähnliche Maßnahmen gegen amerikanische und israelische Athleten verhängen könnte?

Dmitri Medwedew: Das kümmert mich nicht einen Deut: Das IOC und die olympische Bewegung sollte unter Berücksichtigung der Vorgaben von Pierre de Coubertin aufgelöst und neu gegründet werden!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

***

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik“ mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.

Beiträge von Gastautoren oder die Übernahme von Artikeln anderer Medien sowie Aussagen in Veranstaltungen, Interviews, Kongressen oder sonstigen Tagungen müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.