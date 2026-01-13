Revolution im Iran – Internet komplett abgeschaltet, massenhafte Demonstrationen + Elon Musk aktiviert Starlink-Satelliten-Internet im Iran + Sexualisierte KI-Bilder bei Grok: Großbritannien prüft offenbar vollständige Sperrung von X + Pleite-Welle in der Schweiz 2025 + Die schädlichste Impfung vor Covid: HPV + „neue Definition des Todes“, damit mehr Organe entnommen werden können

Revolution im Iran – Internet komplett abgeschaltet, massenhafte Demonstrationen

So sah es gestern in Teheran aus. Das iranische Regime hat, wie erwartet das Internet abgeschaltet. Die Menschen in #Iran finden trotzdem alternative Wege, Fotos und Videos von den Protesten zu posten und zu versenden.

Zu Tausenden sind Protestierende auf den Straßen und sind auch dem Aufruf von @PahlaviReza gefolgt.

So sieht es zur Stunde in #Teheran aus. Das iranische Regime hat wie erwartet das Internet abgeschaltet. Die Menschen in #Iran finden trotzdem alternative Wege, Fotos und Videos von den Protesten zu posten und zu versenden. Zu Tausenden sind Protestierende auf den Straßen und… pic.twitter.com/yxeXhxx1Mr — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) January 8, 2026

Elon Musk aktiviert Starlink-Satelliten-Internet im Iran – kostenloser Zugang zum Netz für alle iranischen Bürger ab sofort wieder möglich

Die Proteste im Iran dauern an und nehmen weiter an Fahrt auf. Nachdem diverse Bilder und Videos der Bürger-Revolution bereits in den sozialen Netzwerken viral gingen, hat das iranische Regime den Zugang zum Internet landesweit gekappt.

Jetzt hat Elon Musk durch die Freigabe von Starlink jedem iranischen Bürger einen kostenlosen Zugang zum Internet wieder ermöglicht – das Mullah-Regime ist dagegen machtlos.

Via middle-east-online.com

Massachusetts: Frauen im Gefängnis werden zu Vergewaltigungsopfern der Trans-Politik

Im Gefängnis MCI-Framingham, dem staatlichen Frauengefängnis von Massachusetts, dürfen männliche Sexualstraftäter, die sich als “Frau” identifizieren, unter Frauen leben – und diese offensichtlich auch vergewaltigen. Wer es wagt, das Problem beim Namen zu nennen, wird bestraft – nicht die Täter.

Ein aktueller Fall im US-Bundesstaat Massachusetts sorgt in den Vereinigten Staaten für Aufregung. Denn im dortigen staatlichen Frauengefängnis MCI-Framingham sitzen auch geschlechtsverwirrte Männer ein, die sich offensichtlich auch an den dortigen Frauen vergehen. Eine Insassin, anonym aus Angst vor Repressalien, berichtete, sie sei von einem dieser sogenannten “Transgender”-Insassen vergewaltigt worden.

Weiterlesen auf report24.news

Sexualisierte KI-Bilder bei Grok: Großbritannien prüft offenbar vollständige Sperrung von X

Die britische Regierung erwägt erstmals offen, die Plattform X vollständig zu blockieren. Auslöser ist die Nutzung des KI-Werkzeugs „Grok“ zur Erstellung sexualisierter Deepfake-Bilder von Frauen und Kindern. (…)

Australiens Premierminister Anthony Albanese äußerte sich öffentlich zu dem Vorgang. Die Nutzung der Bildfunktion von Grok zur Erzeugung expliziter Inhalte sei „vollkommen abstoßend“ und ein weiteres Beispiel für mangelnde Verantwortung sozialer Medien. Australier und „Bürger weltweit“ verdienten Besseres.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Pleite-Welle in der Schweiz 2025: Firmenkonkurse und Privatkonkurse steigen rasant

Pleite-Welle 2025: Firmen- und Privatkonkurse steigen in der Schweiz – seit der Reform setzen öffentliche Gläubiger Konkurs konsequent durch. (…)

Auffällig bleibt die Größenordnung der Zusatzfälle, allerdings spricht Creditreform von einem reformgetriebenen Effekt. Rund 3500 zusätzliche Firmenkonkurse stehen im Raum und die überwiegende Mehrheit dürfte direkt aus der Gesetzesänderung resultieren. (…)

Parallel zur Pleite-Welle bei Firmen wächst der Privatkonkurs deutlich, weil viele ausgeschlagene Nachlässe in ein Verfahren münden. Creditreform beziffert die Privatkonkurse auf über 9800, was knapp 12 Prozent mehr als im Vorjahr bedeutet.

Via blackout-news.de

Versicherte in Angst: Bayerische Versorgungskammer verzockt 700 Millionen Euro

Die Bayerische Versorgungskammer droht durch verlustreiche US-Immobilieninvestitionen ein Schaden von bis zu 700 Millionen Euro. Ermittlungen laufen, die Politik gerät unter Aufsichtsdruck, Millionen Versicherte könnten betroffen sein.

Weiterlesen auf nius.de

Kein Witz: NYT-Artikel fordert „neue Definition des Todes“, damit mehr Organe entnommen werden können (wegen Organmangel)

Manchmal sieht man nur eine Schlagzeile und wundert sich. Natürlich ist die Neudefinition von Wörtern und Begriffen in der Welt des Great Reset nichts Neues. „Fall“, „Todesursache“, „Impfstoff“, „Terrorist“, „Demokratie“ … all diese Begriffe haben in den letzten Jahren neue Definitionen erhalten.(…)

„Spenderorgane sind zu selten. Wir brauchen eine neue Definition des Todes. (…)

Die Lösung besteht unserer Meinung nach darin, die Definition des Hirntods zu erweitern und auch irreversibel komatöse Patienten, die künstlich am Leben erhalten werden, mit einzubeziehen. Nach dieser Definition wären diese Patienten rechtlich tot, unabhängig davon, ob eine Maschine ihr Herz zum Schlagen bringt.

Die Begründung ist einfach: Wir brauchen mehr Spenderorgane, und es gibt nicht genug Menschen, die entweder einen Hirntod oder einen Kreislaufstillstand erleiden. Deshalb müssen wir unsere Definition des Todes erweitern und auch Menschen einbeziehen, die seit langer Zeit im Koma liegen. Menschen im Koma sind schließlich nicht wirklich am Leben. Es sind die höheren Funktionen, die das Leben wirklich ausmachen.Die für das Leben wichtigsten Gehirnfunktionen sind Bewusstsein, Gedächtnis, Absicht und Verlangen. Wenn diese höheren Gehirnfunktionen unwiderruflich verloren gegangen sind, kann man dann nicht sagen, dass eine Person (im Gegensatz zu einem Körper) aufgehört hat zu existieren? “

Via legitim.ch

Die schädlichste Impfung vor Covid: HPV

Dieser Artikel untersucht die Gefahren des HPV-Impfstoffs, die Gründe für seine Risiken – einschließlich seiner Tendenz, Gebärmutterhalskrebs eher zu verursachen als zu verhindern – und die weitreichende Fahrlässigkeit der Behörden. Diese Erkenntnisse sind auch entscheidend für das Verständnis der Ereignisse rund um COVID-19.

Die folgenden Informationen basieren auf einer Analyse des A Midwesteern Doctor (AMD), Der Arzt Dr. Paul Thomas warnte: „Die Zahl der Todesfälle durch HPV-Impfstoffe wird die Zahl der Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs übersteigen. Man muss sich nur die Anzahl der Studien und die Anzahl der Todesfälle ansehen, es ist schrecklich.” Der Gardasil-HPV-Impfstoff stammt von Merck, das dafür bekannt ist, wissentlich gefährliche Produkte zu verkaufen.

Weiterlesen auf tkp.at

