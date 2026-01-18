Scott Ritter zum erneut gescheiterten Angriff auf den Iran – Teil 2

Fehlende Satelliten-Kommunikation machte die atlantischen Milizen am Boden blind | Quelle: UM AI generiert

Im zweiten Teil des Gesprächs erläutert Scott Ritter, wie sich der Westen verkalkulierte und die Kompromittierung der Starlink-Kommunikation die Angreifer-Zellen sichtbar machte und den Regime-Change scheitern ließ.

Scott Ritter: „Die Iraner haben den Code von

Starlink dank russischer Hilfe knacken können!“

Judge Napolitano: Was ist diese Woche auf den Straßen im Iran passiert?

Scott Ritter: Der Iran hat erhebliche wirtschaftliche Probleme und seine Regierung zeigte sich außerstande ihre Versprechen gegenüber dem iranischen Volk erfüllen zu können. Legale Demonstrationen wegen der wirtschaftlichen Lage fanden statt. Einer der Auslöser war der Eingriff in die iranische Währung von außen. Man ergriff Maßnahmen, um die iranische Währung vorsätzlich abstürzen zu lassen. Das wurde von externen Akteuren eingefädelt, was Demonstranten legal auf die Straße trieb. Zunächst gab es keine Gewalt. Der iranische Präsident ging sogar Seite an Seite mit vielen Demonstranten mit und verkündete: „Ich bin auf Eurer Seite. Ich verstehe das. Wir müssen eine bessere Arbeit leisten!“

Doch, was geschah am zweiten Tag? Radikale übernahmen das Feld: Sie drängten die friedlichen Leute von den Straßen und begannen mit gewalttätigen Angriffen. Die Radikalen existieren im Iran schon lange und bildeten Zellen, die vom Mossad ausgerüstet und kontrolliert werden. Sie wurden vom Mossad ausgebildet, um extreme Gewalttaten in Szene zu setzen:

So, begannen diese Zellen Amok zu laufen und haben über hundert iranische Polizisten umgebracht!

Ich möchte nun alle MAGA-Anhänger in Amerika fragen: Könnten Sie sich ein Szenario vorstellen, nach dem externe Agitatoren auf amerikanischen Straßen Amok liefen und hundert amerikanische Polizisten töteten? Wie würde die US-Reaktion wohl aussehen? Das Ziel [des Westens] war es, massive Unruhen zu inzenieren. Es war Teil des Masterplans, …

… welcher zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu in Mar-a-Lago ausgearbeitet worden war!

In Folge sollten die Vereinigten Staaten und Israel Bombenangriffe fliegen. Mit diesen Bombenangriffen wollten sie einen Enthauptungsschlag gegen die iranische Führung erreichen. Die Angriffe sollten die Fähigkeit der iranischen Sicherheitsdienste verhindern, um in die gewalttätigen Demonstrationen einzugreifen:

Dies hätte zur Revolution führen sollen, um den Kollaps der iranischen Regierung zu bewirken!

Im Anschluss sollte der Sohn des ehemaligen Schahs Pahlavi erscheinen und zum König des Iran gekrönt werden. Das hat nicht funktioniert, weil die Vereinigten Staaten aus welchen Gründen auch immer, nicht zum Bombardieren kamen. Als Trump noch vom Bombardieren sprach, befand sich die ganze Lage schon wieder unter Kontrolle der iranischen Regierung. Es gelang ihnen gegen die vom Mossad unterstützten Agenten vorzugehen – sie zu vernichten und zu besiegen.

Bevor sich Trump daran machte, den Angriff auszulösen, sagte ihm das Pentagon:

„Tun Sie das nicht! Wenn Sie das befehlen, werden die Iraner zurückschlagen. Doch, wir können sie nicht aufhalten! Sie werden uns Schaden zufügen. Wir haben keine Möglichkeit, darauf zu reagieren – wir sind nicht stark genug!“ Auch die Israelis meldeten sich: „Zu spät, Boss! Hören Sie auf – machen Sie das nicht. Anderenfalls würden sie uns angreifen und vernichten, doch wir könnten uns nicht verteidigen!“

Der ganze Zweck hinter den Demonstrationen und der [geplanten] Luftangriffe bestand darin, die iranische Regierung schnell zu stürzen, sodass sie ihre Raketen nicht mehr hätten abschießen können. Doch, inzwischen war es zu spät. Die iranische Regierung war bereit und auf alles vorbereitet. Im Fall eines Angriffs wäre das für die Vereinigten Staaten und Israel vernichtend ausgegangen!

Judge Napolitano: Hier ist der berühmt berüchtigte Tweet von Mike Pompeo, dem ehemaligen Außenminister und CIA-Direktor. Ich vermute, dass Sie mit der letzten Zeile einverstanden sind. Im Posting [vom 2.1.2026] von Pompeo steht:

„Das iranische Regime befindet sich in Schwierigkeiten. Söldner herbeizuholen wäre ihre letzte Hoffnung.

Aufruhr in dutzenden Städten und Basidsch [iranische Miliz- & Revolutionsgarde] befinden sich im Belagerungszustand – Maschhad, Teheran, Zahedan.“

47 Jahre dieses Regimes: 47. US-Präsident. Ist das ein Zufall?

Ein frohes neues Jahr an alle Iraner auf den Straßen. Auch an jeden Mossad Agenten, der neben ihnen herläuft…

@realDonaldTrump @SecRubio @CIADirector“

Judge Napolitano: Scott, sind Sie bereit [das Folgende zu kommentieren]:

Auch an jeden Mossad-Agenten, die neben ihnen herläuft…

Warum sagt er das bzw. gesteht er das ein?

Scott Ritter: Sie waren vom Sieg so sehr überzeugt: Ich meine, das gleicht einfach einem Fall von Arroganz! Sie dachten tatsächlich, sie hätten einen Plan, Judge.

Man muss sich nur die sozialen Medien ansehen: Jeder pro-israelische Bot [automatisiertes Computer Programm oder Meinungsroboter mit gefälschten Profilen], der da draußen arbeitete, …

… lieferte dasselbe: Verbreitete denselben [Fake]Unsinn und schuf denselben Müll!

Die ganze Idee [der Kuratoren westlicher Dienste] war, ein Gefühl der Unvermeidbarkeit zu schaffen, was das amerikanische Volk dazu gebracht hätte, Donald Trump zu vermitteln: „Wir stehen hinter dem Iran. Bombardiert den Iran!“ Pompeo ist Teil dieses Systems: Er hat einfach seine Rolle gespielt!

Judge Napolitano: Hier ist jemand, der Teil dieses Systems und untröstlich ist, dass die Vereinigten Staaten letzte Nacht nicht bombardierten. Sie werden schon ahnen, wer das sein könnte? Chris, spielen Sie Schnitt Nr. 13 ein:

Lindsey Graham: „Es gibt viele Schlagzeilen, die meiner Meinung nach nicht zutreffen. Die Entschlossenheit von Präsident Trump steht nicht zur Debatte. Die Frage ist: Wenn wir eine solche Operation durchführen, sollte sie dann größer oder kleiner sein? Ich wäre für größer. Die Zeit wird es zeigen. Ich bin hoffnungsvoll und optimistisch, dass die Tage des Regimes gezählt sind…“

Scott Ritter: Vergleichen Sie das mit der Unbesonnenheit – dem hämischen Geschwätz von Graham, was er zuvor noch auf Sendungen absonderte: „Wir werden sie jetzt bombardieren! Wir werden sie kriegen! Es ist gelaufen!“ Erinnern Sie sich daran? Das war erst vor ein paar Tagen!

Napolitano: Richtig!

Scott Ritter: Ich liebe diesen Lindsey Graham: Er tut mir fast leid, aber eigentlich auch wieder nicht. Tatsache ist jedoch: Sein Plan ist gescheitert!

Noch einmal: Ich bin kein Unterstützer von Donald Trump, aber ich muss Ihnen sagen, dass dies etwas war, das in Mar-a-Lago ausgeheckt wurde. Ich meine, Lindsey Graham hat es zugegeben: Das ist etwas, was Netanjahu und Trump ausgeheckt hatten, als Netanjahu Mar-a-Lago besuchte. Das war alles geplant. Es gibt umfangreiche Planungen zwischen dem Mossad, der CIA, dem britischen Geheimdienst [MI6], dem niederländischen Geheimdienst bzw. …

… allen Geheimdiensten der Welt, die sich gegen die Iraner verbündet hatten!

Dennoch haben die Vereinigten Staaten nicht abgedrückt, bis es schon zu spät war. Ich kann an dieser Stelle nur sagen: Trump wusste, was er tat! Ich meine, es scheint mir, dass er Lindsey Graham und Netanjahu hereingelegt – sie alle hereingelegt – hat. Denn sie haben ihre Chance vertan. Das Mossad-Netzwerk, das genutzt wurde, ist weg und erledigt. Ich meine, die Israelis sind am Ende in Panik geraten. Als sie die Kommunikation mit ihnen [ihren Milizen-Zellen] verloren, versuchten sie, eine Reihe neuer Starlink-Kommunikations-Kits einzuschleusen. Die Iraner ließen das auf sich zukommen und warteten ab, bis diese ankamen und sagten nur: „Vielen Dank!“

Denn, die Iraner haben den Code [von Starlink] dank Hilfe von Russland knacken können!

[Anmerkung der Redaktion: Zur großen Überraschung der atlantischen Dienste!]

Alles wurde ausgehoben – das gesamte Netzwerk ist jetzt weg: Es hat Jahrzehnte gedauert, dieses [Agenten-]Netzwerk aufzubauen: Nun ist fort! [US-Senator] Graham weiß also, was passiert ist. Es gibt keine Möglichkeit, das gleiche Szenario noch einmal nachzustellen: Es ist verloren gegangen!

Jetzt versucht Senator Graham, sich nett zu geben und sagt, es sei nicht Donald Trumps Schuld gewesen. Es ist zu 100% Donald Trumps Schuld. Man muss sich nur fragen, ob er das absichtlich tat. Oder, war es nur Inkompetenz, was ich auch akzeptieren könnte? Oder war das eine vorsätzlich gestellte Falle? Damit Netanyahu, Graham und alle anderen aufhörten, mit Trump über den Sturz des iranischen Regimes zu sprechen, weil sie [inzwischen] nicht mehr über die Mittel verfügen?

[Anmerkung der Redaktion: Beispielsweise über die in Albanien von westlichen Nachrichtendiensten ausgebildeten Freischärler oder auch über die bewaffnete Kurden-Truppe, die von Iranern und Türken gemeinsam eliminiert wurde, nachdem diese versucht hatte, in den Iran einzudringen: Diese Kriegs-Instrumente der atlantischen Angreifer existieren nicht mehr: Die Angreifer haben sich verrechnet!]

Napolitano: Einer unserer Zuhörer schreibt: „Armer Lindsay, er hat seinen Krieg nicht bekommen!“

Scott Ritter: Ja, er hat seinen Krieg nicht bekommen!

Napolitano: Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Wir heben uns das Gespräch über Russland für nächste Woche auf. Aber Mohammad Marandi, ein guter Freund von Ihnen und mir, geboren in den Vereinigten Staaten, aber Professor an der Universität von Teheran, hat eine Beschreibung der Dinge gegeben, die der Ihren bemerkenswert ähnlich ist. Auch er sagt, dass sich die Stimmung auf den Straßen verändert habe: Die letzten Demonstrationen, die er gesehen und an denen er selbst teilgenommen habe, das waren…

… drei Millionen Menschen in der Innenstadt von Teheran, welche die Regierung stützen!

Scott Ritter: Ja, es ist vorbei – das zeigt einfach Stärke. Wenn Sie über Damaszener-Stahl sprechen: Was Damaszener-Stahl so stark macht, ist die Tatsache, dass er immer und immer wieder im Feuer behandelt, geschmiedet und gehärtet wird und genau das macht man mit der iranischen Regierung.

Ich meine, mein Gott, wenn wir die iranische Regierung schon loswerden wollten, meinte ich das schon immer. Ich hoffe, die Iraner verstehen das nicht falsch: Falls man die iranische Regierung stürzen wollte, sollten alle Türen offenbleiben, um mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sodass amerikanische Unternehmen kommen könnten und dem iranischen Volk die Vorteile des Westens näherbrächten.

Nun, das ist heute ein gescheitertes Modell: Aber das Letzte, was man tun sollte, wäre ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu stärken. Das haben wir [der Westen] wiederholt getan.

Erinnern Sie sich, als ich 2023 mit dem ehemaligen iranischen Präsidenten [Ebrahim] Raisi, der im Mai 2024 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, gesprochen hatte. Er sprach über die Unruhen, die im Sommer 2023 ausbrachen. Er meinte, es wäre die größte Bewährungsprobe gewesen, welche die iranische Revolution seit ihrer Gründung zu bestehen hatte. Lange Zeit sei es auf des Messers Schneide gestanden, aber der Iran hätte gesiegt, doch das habe die Nation stärker gemacht.

Der 12-tägige Krieg im vergangenen Juni hat den Iran [auch] stärker gemacht. Und inzwischen stärkt dies [der gewaltsame Umsturzversuch des Westens mit seinen diversen Milizen samt den nicht mehr zur Ausführung gekommenen Luftangriffen] den Iran: Es entspricht Damaszener-Stahl oder in diesem Fall besser Isfahan-Stahl!

Doch, sie machen den Iran nur stärker und schwieriger zu knacken. Die Realität, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben, lautet: Wir müssen verstehen, dass wir immer wieder über den Iran als Theokratie sprechen. Ja, sie haben den Obersten Führer und der schiitische Glaube ist zentral für das Selbstverständnis des Iran. Aber der Iran ist eine funktionierende Demokratie: Ich meine, in gewisser Weise besser als unsere eigene!

Ihr Parlament wird demokratisch gewählt – ihr Präsident wird demokratisch gewählt. Der Mechanismus, mit dem der Oberste Führer kontrolliert wird, ist demokratisch. Die Expertenversammlung wird demokratisch gewählt. Der Iran ist eine Demokratie, und der Wille des Volkes kommt in dieser Demokratie zum Ausdruck, wobei das iranische Volk seine Regierung unterstützt!

Ich weiß, dass alle Exilanten da draußen, alle Menschen, die nach dem Sturz des Schahs geflohen sind, vehement gegen das, was ich gesagt habe, protestieren werden. Aber die Realität spiegelt sich in den Beobachtungen meines guten Freundes Mohammad Marandi wider, wie er schon Ihnen und allen anderen berichtete: Millionen von Menschen demonstrieren auf den Straßen zur Unterstützung der Regierung!

Können Sie sich vorstellen, wie sich ein amerikanischer Präsident fühlen würde, wenn eines Tages in jeder größeren amerikanischen Stadt Millionen von Menschen auf die Straße strömen würden, um ihn zu unterstützen? Er würde sagen: „Das ist unglaublich – ich bin unbesiegbar!“

Was glauben Sie, was die iranische Regierung gerade denkt?

Napolitano: Richtig! So wie die Versuche der Israelis und Amerikaner, die iranische Zivilisation zu schwächen, diese nur stärken, haben auch die Versuche verstorbener CIA-Mitarbeiter und pensionierter FBI-Agenten, die das Rückgrat Scott Ritters brechen wollten, diesen nur gestärkt: Danke, Scott!

Danke, dass Sie so sind, wie Sie sind und danke, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Nächste Woche sprechen wir darüber, ob der Kalte Krieg zurückkehrt?

In der Zwischenzeit finden unsere Zuseher hier die Personen, denen Sie schreiben und mit denen Sie kommunizieren können, [um die Kontosperrung von Scott Ritter aufzuarbeiten]:

Paul Tonko ist Scotts Kongressabgeordneter!

Kash Patel ist der Direktor des FBI!

Bruce Van Saun ist Vorsitzender und CEO von Scotts ehemaliger Citizens Bank!

Hier sind die Kontaktinformationen zu diesen Personen, soweit sie uns vorliegen.

Scott, vielen Dank! Vielen Dank, dass Sie zu dieser Stunde zu uns gestoßen sind. Vielen Dank, dass Sie so offen über all das gesprochen haben. Das war eine Lektion für uns alle! Und vielen Dank für Ihre Analyse zum Iran.

Wir sehen uns nächste Woche, mein Freund!

Scott Ritter: Danke!

Napolitano: Gern geschehen! Heute um 16:00 Uhr geht es weiter mit dem Gespräch am runden Tisch unserer Nachrichtendienst-Kollegen: Larry Johnson und Ray McGovern!

Judge Napolitano mit „Judging Freedom“ verabschiedet sich!

Ende der Serie

***

► Das ganze Video von «Judging Freedom» im englischen Original: HIER

► Teil 1 zur Sperrung des Kontos von Scott Ritter: HIER



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung