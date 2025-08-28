Scott Ritter zum Iran-Israel Konflikt und Endkampf um die Ukraine – Teil 2

Scott Ritter: Die Chancen für einen großen Krieg stehen heute auf über 50 Prozent | Bild: ai-generated by UME

Im zweiten des Teil des Interviews besprechen Judge Napolitano und Scott Ritter – ehemaliger US-Marine- & Nachrichtenoffizier, UN-Waffeninspektor und Autor – die Fortsetzung des Angriffskrieges gegen den Iran und Differenzen der Westmächte bezüglich des Ukraine-Konflikts.

Scott Ritter: „Russland-Hass ist eine Infektion in den Köpfen der [EU-]Eliten!“



Teil 2 des Gesprächs von Judge Napolitano mit Scott Ritter

Judge: Es ist schwer, darauf [in Bezug auf die humanitären Verhältnisse in Gaza] zu antworten. Das [die Rede des UN-Offiziellen] ist so tiefgründig und so emotional!

Doch, zu einem anderen Thema: Bereitet sich der Iran auf einen weiteren Krieg mit Israel vor?

Scott Ritter: Der Iran ist bereit für einen weiteren Krieg mit Israel. Zu sagen, dass der Iran sich auf einen weiteren Krieg mit Israel vorbereite, bedeutete, dass der Iran derjenige ist, der hier das Problem verursacht. Israel hat, ebenso wie Donald Trump, deutlich gemacht, dass dieser Krieg noch nicht beendet wäre.

Der Iran ist nun mit der Realität konfrontiert, um:

nicht zu kapitulieren.

nicht einzuknicken.

nicht nochmals auf das doppelzüngige Spiel der USA/Israels hineinzufallen.

einen Überraschungsangriff auf den Iran noch noch einmal zuzulassen.

seine Verhandler unter falschen Versprechungen nicht nochmals töten zu lassen.

US-Worten, die Frieden in Aussicht stellen, nicht nochmals auf den Leim zu gehen.

Der Iran wird dem Westen nie wieder trauen! Der Iran wird also Israel und den Vereinigten Staaten insofern Glauben schenken, nachdem sie zugaben, einmal mehr antworten [angreifen] zu wollen. Deshalb baut der Iran die Fähigkeit auf, auf jeden [künftigen] Angriff eine absolut vernichtende Reaktion folgen zu lassen!

Die Vereinigten Staaten evakuieren ihre Stützpunkte im Nahen Osten, weil sie wissen, dass der Iran das nächste Mal keine Höflichkeitsgesten mehr setzen wird. Wenn der Iran das nächste Mal zuschlägt, wird er zuschlagen, um zu vernichten. Israel sollte das besser verstehen, denn der Iran hat inzwischen Beweise für die Existenz neuer Waffen öffentlich gemacht. Sie werden nicht nur die israelischen Raketenabwehrsysteme ausschalten, sondern auch alles zerstören, was sie sonst noch am Boden antreffen werden. Der Iran bereitet sich darauf vor. Will der Iran das tun? Auf keinen Fall. Der Iran wird diesen Kampf nicht beginnen:

Aber Sie können verflixt sicher sein, dass der Iran diesen Kampf, sollte er stattfinden, zu seinen Bedingungen beenden wird!

Judge: Wechseln wir zum Thema «Ukraine»: Vor einer Woche hat Präsident Trump den Ukrainern die Genehmigung erteilt, Tausende von ERAMs abzufeuern – ich möchte, dass Sie mir in einer Minute erklären, was ERAMs sind. Trump hat dazu Folgendes veröffentlichen lassen.

Übersetzung der Nachricht von Donald Trump auf Truth Social:

Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Angreifers anzugreifen. Das wäre ähnlich einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hätte, aber nicht angreifen darf. Es gäbe keine Chance zu gewinnen. So ist es auch mit der Ukraine und Russland. Verbogen und grob inkompetent. Joe Biden würde die Ukraine nicht zurückschlagen, sondern nur verteidigen lassen. Wie hat das funktioniert? Unabhängig davon hätte dieser Krieg niemals stattgefunden, wenn ich Präsident gewesen wäre – null Chance. Es stehen interessante Zeiten bevor. Präsident DJT.

Ende der Übersetzung der Trump Zitate

Judge: Es klingt so: Der Mann, der den Friedensnobelpreis gewinnen will, der Mann, der Wladimir Putin in Anchorage sehr herzlich umarmte, der ein Bild der Verbundenheit und des Abbaus von Hindernissen, die von der Biden-Regierung her noch stammten, vermittelt hat – dieser Mann will nun den Krieg eskalieren lassen – Amerikas Stellvertreterkrieg gegen Russland?

Scott Ritter: Ja. Ich meine, das sind harte Worte, aber lassen Sie mich versuchen, das Unmögliche zu tun, um Donald Trumps Beweggründe zu deuten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Donald Trump sich einer bestimmten Realität voll bewusst ist:

Diese Realität besagt, dass Russland einen strategischen Angriff auf russisches Kernland, das von Nicht-Atommächten, aber auf Geheiß oder mit Unterstützung von Atommächten durchgeführt würde, so beantworten würde, als wäre der Angriff von der Atommacht selbst ausgegangen. Das ist die [modifizierte] nukleare Doktrin Russlands – die im November letzten Jahres bekannt gegeben wurde.

Als die CIA diese nukleare Doktrin – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Joe Biden den Ukrainern die Erlaubnis erteilen wollte, mit von den USA gelieferten ATACM-Raketen strategische Ziele im Inneren Russlands anzugreifen – erfahren hatte, reagierte die CIA: Sie setzte die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Ende 2024 zu einem Atomkrieg kommen hätte können, mit über 50 Prozent an. Das sagte die CIA. Das sagte nicht Scott Ritter, der „Der Himmel stürzt ein!“ nur rief. Das war die CIA, die eine nüchterne Einschätzung abgab, dass Russland sehr wohl Atomwaffen als Reaktion darauf einsetzen könnte, falls man der Ukraine erlauben würde, Russland mit von den USA gelieferten Waffen strategisch anzugreifen!

Dies veranlasste Donald Trump Anfang Dezember zu einer Erklärung, in der er sagte: „Falls ich Präsident werde, werde ich nicht zulassen, dass diese Politik fortgesetzt würde!“ Denn, er verstand die Konsequenzen und Risiken. Ich kann also davon ausgehen, dass dieselbe Wissensbasis vorhanden blieb. Doch, Trump steht derzeit unter Druck.

Denn, die Ukraine wird gerade vernichtend geschlagen!

Was die Verlustzahlen anging, wurde er mit falschen Zahlen versorgt: Wir wissen inzwischen, dass die Ukraine bisher 1,7 Millionen Tote und Vermisste zu beklagen hat. Nur für das Jahr 2025 gerechnet, belaufen sich die Verluste auf 625.000 Tote und Vermisste. Das macht 90.000 Tote und Vermisste pro Monat in der Ukraine im Jahr 2025 bisher. Wir wissen, dass dies stimmt. Die Ukraine kann diese Verluste nicht mehr ausgleichen. Russland schlägt weiter zurück und der US-Präsident versucht, die Voraussetzungen für eine Art Ende dieses Konflikts zu schaffen. Um das zu tun, müsste er zeigen, dass er die Ukraine nicht im Stich ließe. Daher gab er besagte Erklärungen ab, die recht stupide wirkten.

Er untermauert das mit seiner Erklärung in sechs Wochen 3.600 ERAM-Raketen an die Ukraine zu liefern. Die ERAM-Rakete ist eine speziell entwickelte Rakete… Sie wurde 2023/2024 von der US-Luftwaffe speziell für die Ukraine in Auftrag gegeben. Es handelt sich um einen luftgestützten Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 460 Kilometern… Die Frage ist nur, ab wann das System in Produktion gehen könne.

Bisher hat man noch nicht einmal mit der Serienproduktion dieser Rakete begonnen: Nachdem es soweit wäre, würde die maximale Produktionskapazität für ERAMs 1.000 Raketen pro Jahr betragen. Falls sie heute mit der Serienproduktion anfingen, könnte man in sechs Wochen mit etwa 10 oder 15 Stück rechnen? Doch der Clou ist:

Die Ukraine könnte die ERAMs nicht einsetzen, weil die Vereinigten Staaten erst die Zielfreigaben erteilen müssten!

Trump weiß, dass, im Fall eines ERAM-Einsatzes gegen Russland, die Russen wüssten, dass die USA das Ziel ausgewählt hätten. Damit würden wir direkt in diesen Konflikt hineingezogen. Das wäre das Ende jedes Friedensvertrags. Daher wird der US-Präsidenten das nicht zulassen können, diese Waffen einsetzen zu lassen. Er weiß, um die Konsequenzen:

Letztes Jahr lag die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges bei 50 Prozent!

Ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit angesichts der hier auf dem Spiel stehenden Risiken seither noch gestiegen ist. Das stellt also nur eine politische Pose des dümmsten Mannes der Welt da: Ich sitze hier und versuche, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten, um diesen Konflikt zu entschärfen, um bessere Beziehungen zu erreichen und eine Kontrolle der Atomwaffen zu erreichen. Er sagt die richtigen Dinge über das Potenzial dieser Waffen. Aber dann macht er so etwas:

Gott sei Dank ist Wladimir Putin ein sehr kluger und sehr geduldiger Mann, der nicht auf diesen Köder hereinfällt!

Das wird einfach nicht passieren, weil es nicht passieren darf. Wir haben nicht die Möglichkeit, das durchzuziehen. Selbst wenn wir der Ukraine diese Waffen zur Verfügung stellen würden, dürften sie diese nicht einsetzen, so wie sie es gerne täten, weil wir dadurch in einen Krieg verwickelt würden, der sehr wahrscheinlich mit einem Atomkrieg enden würde!

Judge: Das gibt Anlass zum Nachdenken. Man fragt sich, ob General Kellogg, Außenminister Rubio, Verteidigungsminister Hegseth, verstehen, was vor sich geht? Füttern sie Trump mit diesem Unsinn? Ermutigen sie ihn, all diese Dinge zu tun?…

Scott Ritter: … Das ist etwas, zu dem man ein Veto einlegen muss. Aber, es gibt noch Marco Rubio, der nicht will, dass diese Politik zum Erfolg führt. Ich hoffe, der Präsident versteht, dass Rubio nicht sein Freund und Verbündeter ist. Rubio ist sein Gegner. Rubio wird von Keith Kellogg unterstützt, der das Gegenteil einer Einigung will. Er ist ein Mann, der sich zu 100% der ukrainischen Darstellung verpflichtet fühlt. Er spielt alles herunter, wovon die Russen sprechen. Er ist derjenige, der Präsident Trump mit dem Unsinn falscher Opferzahlen verwirrt hat. Er ist derjenige, der die ERAM-Raketenlösung vorangetrieben hat. Das war etwas, worum Selenskyj bat und womit man Selenskyj zu besänftigen versuchte.

Sie haben Kellogg eine Medaille verliehen: Er marschierte gestern am ukrainischen Nationalfeiertag auf und erhielt eine Medaille vom ukrainischen Präsidenten. Warum? Inzwischen kennen wir die Antwort!

Judge: Haben die Russen am Wochenende deutsche Taurus-Raketen zerstört? Hat Präsident Putin mehr oder weniger zu Bundeskanzler Merz gesagt: „Genug ist genug, Kumpel! Willst Du, dass Berlin so aussieht, wie nach dem Zweiten Weltkrieg? Dann mach nur weiter so!“

Scott Ritter: Nun, ich denke, nur Medwedew könnte so etwas gesagt haben…[Gelächter]!

Judge: Okay, ich habe mich ein wenig mitreißen lassen und entschuldige mich!

Scott Ritter: Putin ist zu reif, um so etwas zu sagen. Er macht keine leeren Drohungen. Aber die Russen sind sehr gut darin, Taten für sich sprechen zu lassen. Was wir im Laufe der letzten Woche gesehen haben, ist, dass Russland mit gezielten Angriffen und Zerstörungen begonnen hat und nicht mehr nur Signale setzt. In der Vergangenheit haben sie einen Marschflugkörper abgeschossen, um da und dort eine Werkstatt in die Luft zu jagen und [nur] ein Signal zu setzen.

Wir wissen, was inzwischen abgeht: Jetzt kommen sie und zerstören ganze Anlagen. Sie haben eine Elektronikfabrik zerstört, die von Flex Ltd. (in Mukatschewo) und den Vereinigten Staaten gehört.

Sie haben die Anlage zerstört, die von Deutschen gebaut wurde, um Langstreckenraketen herzustellen, darunter auch analoge Modelle zum Taurus [Marschflugkörper]!

Man sieht, dass der russische Nachrichtendienst einwandfrei funktioniert. Es bedeutet, dass sie Militär-Gerät in der Ukraine verfolgen und angreifen können, bevor es einsatzbereit wäre. Das sollte eine Lehre für alle sein, die über ERAM sprechen. Das ERAM-System wird niemals zum Einsatz kommen. Sie werden auf Flugplätzen in der Westukraine auftauchen und die Russen werden die notwendigen Waffensysteme einsetzen, um sie auszuschalten.

… Die russische Raketenproduktion ist mittlerweile stark gestiegen. Zu Beginn des Krieges haben sie nur hier und da eine Kinzhal oder Zircon eingesetzt, weil sie nicht so viele davon hatten. Sie mussten sich einige in Reserve halten, für den Fall, dass es zu einem Konflikt mit der NATO käme. Jetzt schießen sie einfach sechs Kinzhals ab, sechs auf eine einzige Fabrik, um sie dem Erdboden gleichzumachen. Warum? Weil die Rüstungsindustrie die Raketen inzwischen in Serienproduktion herstellt. Ich denke also, dieses Spiel ist vorbei!

Erst neulich haben die Russen den ukrainischen Nationalfeiertag respektiert: Kein einziger Angriff – absoluter Respekt. Doch, während dieser Zeit hat die Ukraine ausgeholt und russische Raffineriekapazitäten außerhalb von Leningrad angegriffen. Glauben Sie, dass es diese Woche in der Ukraine ruhig bleiben wird?

In der Ukraine, werden militärische Ziele und dergleichen, wieder dem Erdboden gleichgemacht.

Die Russen veranstalten keine Spielchen mehr: Sie sind dabei, das ukrainische Militär auf dem Schlachtfeld und die militärische Verteidigungsindustrie der Ukraine vernichten.

Sie werden Europa klar machen, dass kein Geldbetrag, etwas Sinnvolles bewirken könne: Jeder Dollar oder Euro, der in die Ukraine fließen würde, würde umsonst investiert. Dazu kommt, dass sich die deutsche Wirtschaft aufgrund der Politik der deutschen Bundesregierung in einem großen Niedergang befindet.

Judge: Sie verstehen die russische Mentalität so gut wie kein anderer Amerikaner, den ich kenne: Das liegt an Ihren Arbeiten, die Sie größtenteils in Russland verrichtet haben, wo Sie mit russischen Menschen in Kontakt standen. Was glauben Sie, was der Kreml von Trump hält? Traut man dort Trump zu, dass er wirklich Frieden möchte?

Scott Ritter: Meiner Meinung nach – doch, das ist nur meine persönliche Einschätzung – glauben die Russen wirklich, dass Donald Trump nach einem Ausweg sucht. Wenn man ihn gewähren ließe, wäre er definitiv schon aus diesem Konflikt ausgestiegen. Sie haben auch erkannt und immer wieder betont, mit welchen Hindernissen Trump konfrontiert sei. Die Russen verstehen, dass er nicht nur auf Widerstand der Opposition stößt, sondern auch innerhalb seiner eigenen Partei, innerhalb des Kongresses, wo es Personen gibt, die sich diesen Konflikt zu eigen gemacht haben und Narrative aufgegriffen haben, wonach Ukraine gut, doch Russland böse sei.

Donald Trump kämpft gegen jahrzehntelange Russophobie, welche die amerikanischen Denkweise infiziert hat: Die Leute wurden darauf programmiert alles Negative, was über Russland gesagt wird, für bare Münze zu nehmen, doch sich zugleich unfähig zu zeigen, etwas aus der russische Realität positiv aufzunehmen.

Russen verstehen, dass akademische Institutionen in den Vereinigten Staaten durch und durch korrupt sind: Wenn Hillary Clinton und Victoria Nuland an der Columbia University über Russland unterrichten und Michael McFaul die Köpfe der Stanford-Absolventen vergiftet, können keine soliden akademischen Grundlagen entstehen, aus denen sich positive Ergebnisse ableiten ließen.

Man weiß, dass selbst innerhalb des inneren Kreises von Donald Trump Menschen, die ihn eigentlich unterstützen sollten, das nicht machen. Marco Rubio ist kein Fan dieser Politik. Keith Kellogg sabotiert Trump. Pete Hegseth ist zu dumm für Dinge, wenn es um Russland geht. Er weiß nicht, was er tut. Steve Witkoff gibt sich als loyaler Offizier, doch ist nicht Urheber der Politik. Seine Aufgabe ist es, die Wünsche des Präsidenten nach Russland zu tragen und dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt würden. Aber, er eignet sich nicht dazu, ursprüngliche Gedanken zur Russland-Politik zu artikulieren, weil er dazu nicht in der Lage ist. Witkoff kann nicht mithalten, sobald es um Details und Nuancen über Russland geht, weil er zu wenig von Russland versteht. Dieser Präsident wird von seiner Regierung, vom Establishment und vom amerikanischen Volk schlecht unterstützt.

Aber die russische Regierung hat Vertrauen in Donald Trump, den sie immer noch respektiert. Sie ist bereit, jede Menge Unsinn zu tolerieren, weil sie die politische Realität versteht, in der Trump sich bewegen muss. Russland glaubt, dass er einen Weg zum Frieden finden will. Deshalb nimmt man diesen Unsinn weiterhin in Kauf. Deshalb ist man weiterhin geduldig, ansonst könnten sie einfach den Stecker ziehen!

Judge: Ich erspare Ihnen Lindsey Grahams neuesten Beitrag, aber ich möchte Ihnen Präsident Macrons neuesten Beitrag nicht vorenthalten: Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, aber falls das die Haltung der europäischen Staats- und Regierungschefs gegenüber Russland wäre, steht der Dritte Weltkrieg vor der Tür.

Die Aussagen von Macron auf Deutsch:

Ein Land, welches 40 Prozent seines Budgets in solch militärische Ausrüstung steckt und eine Armee von mehr als 1.300.000 Mann mobilisiert hat, wird nicht über Nacht in einen Zustand des Friedens und ein offenes demokratisches Systems zurückfinden können. Seien wir nicht naiv: So muss Russland, schon um sein eigenes Überleben zu sichern, sich weiter selbst versorgen. Das ist es: Es ist also ein Raubtier. Es ist ein Monster vor unserer Haustür. Ich sage nicht, dass Frankreich schon morgen angegriffen würde, aber dennoch ist es eine Bedrohung für [EU-]Europäer. Wir dürfen nicht naiv sein. Ich sage das mit großem Respekt für das russische Volk, für dieses Land, seine große Geschichte, seine Tradition und seine Führer. Aber so ist die Lage. Wir dürfen nicht naiv sein!

Ende der Macron Anti-Russland – & Hass-Tirade

Scott Ritter: Ich muss sagen, Judge, als ich im Dezember 2023 und Januar 2024 nach Russland reiste und in den Donbass fuhr, bin ich zwar nicht an die Front gekommen. Sie haben mich nicht dorthin gelassen, denn sie wollten keinen 64-jährigen amerikanischen Mann dort sterben sehen. Aber ich konnte die Soldaten und einige Generäle hinter der Frontlinie interviewen und mit ihnen sprechen.

Sie gaben mir dieses Emblem, das ich auf meiner Jacke tragen soll und darauf ist ein Ork [menschenähnliches kriegerisch-hässliches Ungeheuer] abgebildet. Es ist ein Ork, weil die Ukrainer sie Orks nennen und wir haben gerade gehört, wie Macron sie als Monster beschimpfte.

Die Russen fühlen sich von solcher Dummheit nicht mehr beleidigt. Zunächst einmal nehmen sie Macron überhaupt nicht ernst.

Macron ist ein Nichts – ein Null-Faktor!

Was hat Frankreich zu bieten? Nichts! Keine nennenswerte Militärmacht: Frankreich ist null und nichtig! Wenn sich die politischen Trends fortsetzen, wird Macron nicht mehr lange Präsident sein. Es wird eine neue Partei geben, welchen diesen Trend umkehren wird. Macron ist einfach nur dumm. Das Traurige daran ist nur, dass Macrons Worte auch von jedem anderen Mitglied der europäischen politischen und wirtschaftlichen Elite stammen könnten:

Das ist eine Infektion in den Köpfen der [EU-]Europäer!

Das ist die Gefahr der Russophobie hier in Amerika, denn was wir sehen, ist Russophobie in ihrer extremsten Form – am äußersten Ende des Spektrums. Das passiert, wenn man von Russophobie infiziert ist. Man fängt an, so zu reden. Das ist so realitätsfern, so weit entfernt von der russischen Realität und davon, was russische Politik darstellt und was die Russen wollen. Macron ignoriert die Geschichte!

Warum gibt es in Russland 1,3 Millionen Soldaten? Weil die NATO nach Finnland und Schweden expandiert ist und Russland dazu gezwungen hat, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel 70.000 Mann außerhalb von St. Petersburg stationieren zu lassen, um sich gegen NATO-Truppen zu schützen, die aus Finnland kommen, um die Streitkräfte auf der Kola-Halbinsel zu verstärken.

Russland wollte das nicht tun: Russland wollte sein Militär nicht ausbauen, aber es hat keine andere Wahl, nachdem die NATO bis an seine Grenzen expandierte. Die NATO hat militärische Ausrüstung im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar bereitstellt, damit die ukrainische Armee auf eine Größe von 800.000 Soldaten aufgestockt werden konnte. Russland hat eine Armee von 1,3 Millionen Soldaten. Das reicht, um alles abzudecken:

Die Russen machen die 800.000 von der NATO ausgebildeten und ausgerüsteten ukrainischen Soldaten in der Ukraine fertig!

Macron ist buchstäblich ein Schwachkopf und ein Idiot, wofür ich mich entschuldige. Ich sollte solche Worte nicht verwenden. Meine Frau wird sehr wütend auf mich. Aber nein – was Macron gesagt hat, ist beleidigend für die Russen. Aber die gute Nachricht ist, dass die Russen einen verdammt guten Sinn für Humor haben. Wie ich schon sagte, die Antwort wird einfach sein, mehr von diesen [Ork-] Emblemen zu tragen.

Judge: Scotty, du bist der Beste – vielen Dank, mein lieber Freund. Bitte entschuldigen Sie sich nicht für Ihre Worte oder Ihre Wut. Ich bin sicher, dass Frau Ritter sich inzwischen daran gewöhnt hat, genauso wie wir! Vielen Dank, mein lieber Freund. Wir freuen uns darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen – alles Gute!

Scott Ritter: Danke!

Ende der Serie

***

