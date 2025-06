Jeffrey Sachs zum jüngsten Krieg im Nahen Osten

13.6.2025 – Iranischer Gegenangriff mit Raketeneinschlag bei US-Proxy Israel | Quelle: Social Media / Artwork UM

Noch vor Abschluss der Verhandlungen hat die atlantische Kriegsallianz den Iran unter Verstoß gegen Völkerrecht angreifen lassen. Der Iran, hinter dem Russland und China stehen, hat gemäß UN Charta, Chapter VII, Artikel 51 zu Mitteln der Selbstverteidigung gegriffen.

Die atlantische Kriegspartei setzt auf stete Eskalation

und spielt verantwortungslos mit dem 3. Weltkrieg

Von REDAKTION | Judge Napolitano, ist Gastgeber der Plattform „Judging Freedom“ und Jeffrey Sachs ist renommierter Ökonom, Politologe und als Professor und Direktor an der Columbia University für das Center nachhaltiger Entwicklung tätig.

Sachs ist Präsident des Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen. Er ist Beauftragter des Generalsekretärs der Vereinte Nationen (UN), António Guterres, für die Ziele nachhaltiger Entwicklung.

Von 2001 bis 2018 war Sachs Sonderberater des UN-Generalsekretärs. Jeffrey Sachs ist Mitbegründer und Chefstratege der Millennium Promise Alliance, die sich für die Beseitigung von extremer Armut und Hunger einsetzt.

Jeffrey Sachs hat über Jahrzehnte eine Vielzahl von Ländern zu Fragen der Wirtschaftspolitik beraten.

Aufgrund des Überfalls auf den Iran und der Gefahr eines Atomkrieges hat Judge Napolitano Jeffrey Sachs zu einer Sondersendung und zum Interview geladen.

Judge Napolitano: Hallo, alle zusammen! Hier, ist Judge Andrew Napolitano für „Judging Freedom“. Heute ist Freitag, der 13. Juni 2025. Willkommen zu dieser Sonderausgabe von „Judging Freedom“. Professor Jeffrey Sachs ist diese Woche zum zweiten Mal bei uns. Es ist immer eine Freude, Professor Sachs hier zu haben. Wer könnte besser über Geopolitik und Außenpolitik sprechen als einer der klügsten Köpfe der Welt? Wie sehen Sie die Ereignisse der letzten Nacht?

Jeffrey Sachs: Nun, ich weiß nicht, wie klug [ich bin], denn ich bin ehrlich gestanden etwas erstaunt über das, was passiert ist – das hat mich überrascht: Eigentlich sollte es an diesem Wochenende eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Atomfrage geben. Stattdessen hat Israel, offensichtlich in Absprache mit den Vereinigten Staaten, trotz laufender Verhandlungen schon vorab gegen den Iran den Krieg eröffnet.

In unserer heutigen Welt gibt es keine Diplomatie mehr!

Es gibt nur Krieg und Gewalt! Und ich finde das außerordentlich deprimierend. Offen gesagt macht die Reaktion der USA – die Reaktion von Trump – deutlich, dass:

… dies eindeutig eine gemeinsame Aktion Israels und der USA ist!

Trump sagte [zum Iran]: „Israel kann Sie vernichten – es wird Sie alle töten. Sie müssen mir zustimmen!“ Das ist das, was man Verhandlungen nach US-Art nennt, doch:

… es ist eine Art von Faschismus!

Es ist, wie es ist:

„Wir werden Euch töten, wenn ihr nicht unserer Sichtweise zustimmt!“ [Zitat Trump]

Ich finde das in der Tat etwas überraschend, wie extrem das ausfällt. Es konterkariert jedes Wort, welches Trump über seine „Friedenspräsidentschaft“ verloren hat. Nun, Frieden gepaart mit der Drohung:

„Wir werden Euch töten. Wir werden einige von Euch vorab schon töten. Dann werden wir sehen, ob Ihr uns zustimmt. Das wäre erfreulich, denn wir lieben den Frieden. Daher solltet Ihr mit uns übereinstimmen!“

Nun, wir haben schon einmal eine solche Welt erlebt. Das letzte Mal hat diese im Zweiten Weltkrieg gegipfelt:

Wir erlebten eine solche Welt, doch steuern mit Sicherheit auf den Dritten Weltkrieg zu, falls es in diese Richtung weiterginge!

Eine bemerkenswerte Tatsache, die zumindest in Israel kolportiert wird, besagt, dass Israel über Jahre hinweg Drohnen in den Iran eingeschleust hätte und diese [am Freitag, den 13. Juni 2025] eingesetzt worden wären. Das klingt glaubwürdig und ähnelt auch dem, was die Ukraine vor ein paar Wochen unternahm. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass es sich beim Angriff auf russische strategische Bomber um eine Operation des Mossad in Zusammenarbeit mit dem SBU [Sicherheitsdienst/Inlandsgeheimdienst der Ukraine] gehandelt hat. Die Operation gegen den Iran unternahm der Mossad, um die iranische Militärführung auszuschalten und vor Ort zuzuschlagen. In Bezug auf den Iran handelt es sich wahrscheinlich um eine gemeinsame Operation von CIA und Mossad, die inzwischen in Gang gekommen ist: Sie hat den Krieg über Palästina in den Libanon und weiter nach Syrien, Irak und Jemen getragen und inzwischen den Iran erfasst. Angeführt von den USA und Israel befindet sich der gesamte Nahe Osten in einem Krieg, was meiner Meinung nach auf eine sehr schlechte Entwicklung hinausläuft!

Judge Napolitano: Der Außenminister der Vereinigten Staaten verbreitet das Märchen, dass die Vereinigten Staaten damit nichts zu tun hätten:

Hier ist, was Marco Rubio gestern Abend dazu gesagt hatte:

Marco Rubio: „Heute Nacht hat Israel seinerseits Handlungen gegen den Iran ergriffen. Wir sind nicht an den Angriffen gegen den Iran beteiligt. Doch unsere oberste Priorität stellt den Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region dar. Israel hat uns mitgeteilt, dass es diese Maßnahme zur Selbstverteidigung für notwendig erachte. Präsident Trump und die Regierung haben alle notwendigen Schritte unternommen, um unsere Streitkräfte zu schützen und stehen mit unseren regionalen Partnern in engem Kontakt. Lassen Sie es mich klar sagen: Der Iran darf keine US-Interessen oder US-Personal angreifen!“ Ende Zitat M. Rubio

Judge Napolitano: Das ist genau das Gegenteil von dem, was Präsident Trump heute Morgen vor eineinhalb Stunden auf Truth Social verlauten ließ:

Donald Trump: „Ich habe dem Iran eine Chance nach der anderen gegeben, um einen Deal abzuschließen. Ich sagte ihnen in aller Deutlichkeit, sie sollten „es einfach [nur] machen“. Aber egal, wie sehr sie sich auch bemühten – egal, wie nah sie dran waren – sie haben es einfach nicht geschafft.

Ich habe ihnen gesagt, dass auf sie alles viel schlimmer als das, was sie bereits kennen, erwarten oder ihnen gesagt wurde, zukommen würde: Die Vereinigten Staaten verfügen BEI WEITEM über das beste und tödlichste militärische Gerät der Welt und auch Israel besitzt eine Menge davon. Es wird noch viel mehr davon bekommen und Israel versteht, dies auch einzusetzen.“

Bestimmte iranische Hardliner haben mutige Worte gefunden, aber nicht gewusst, auf was sie sich einließen: Jetzt sind sie alle TOT, doch es wird nur noch schlimmer kommen. Es gab bereits viele Tote und große Zerstörungen, aber es ist noch Zeit, dieses Gemetzel zu beenden, bevor die nächsten bereits geplanten noch brutaleren Angriffe bevorstünden. Der Iran muss ein Abkommen abschließen, bevor [von ihm] nichts mehr übrigbliebe, um das retten, was einst als iranisches Reich bekannt war. Keine Toten mehr, keine Zerstörung mehr, EINFACH DAS TUN, BEVOR ES ZU SPÄT WÄRE. Gott segne Sie alle!“

Ende Zitat Donald Trump

Judge Napolitano: Wer würde mit den Vereinigten Staaten von Amerika noch verhandeln wollen, nachdem man wüsste, dass sie einen Angriff planten, während die Verhandlungen noch liefen?

Jeffrey Sachs: Sehen Sie, Präsident Trump erklärte, dass dies eine Operation der USA und Israels gewesen sei. Marco Rubio sagt ohnehin nie die Wahrheit. Unsere Regierung sagt nie die Wahrheit. Es ist sinnlos, ihren Sprechern zuzuhören. Matt[hew] Miller, der vor ein paar Wochen Sprecher der Biden-Regierung noch war, sagte einmal:

„Ja, was ich vom Podium des Außenministeriums aus sagte, war eine Lüge, denn die Aufgabe lautet in Vertretung der Regierung etwas zu sagen, doch nicht die Wahrheit auszusprechen!“

Ende Zitat Matthew Miller

Wir sollten das zur Kenntnis nehmen – auch wenn es nach [George] Orwell klingt!

Präsident Trump lässt uns wenigstens an dem kleinen Witz teilhaben, dass sie alle umbringen wollten, die nicht den US-Vorgaben folgen würden:

„Ich habe versucht Ihnen mitzuteilen, dass wir alle umbringen werden. Wir haben die tödlichsten Waffen. Wir können alle vernichten – wir werden alle vernichten! – Oh, aber wir haben damit nichts zu tun!“

Ende Zitat Donald Trump

Es ist erstaunlich – irgendwie glauben sie, dass dies den Weg, wie die Welt funktionieren könnte, weisen würde: Wonach wir keine Diplomatie mehr benötigten, Verhandlungen eine Farce wären und im Grunde genommen gelten würde:

Ja, man würde verhandeln, aber die USA gibt zu verstehen, falls man den US-Vorgaben nicht folgte, würde man alle töten!

Genau das hat Präsident Trump gesagt!

Judge Napolitano: Das wohl kriegerischste, man könnte auch sagen blutrünstigste Mitglied des Senats der Vereinigten Staaten hält das für ein Spiel. Senator Lindsey Graham postete:

Jeffrey Sachs: Ja – nun, das sind die Vereinigten Staaten, wie sie wirklich sind. Wir haben eine Regierung, die sich in einem permanenten Kriegszustand befindet. Sie ist eine Kriegsmaschine. Der Apparat kostet mehr als eine Billion Dollar pro Jahr. Er wird von einer völlig undurchsichtigen, geheimen und notorisch lügnerischen Gruppe von Institutionen geleitet: Vom CIA, Mossad und MI6 – von den sogenannten Sicherheitsbehörden oder, besser gesagt, von den sogenannten Nachrichtendiensten. Sie sind die geheime Armee, die tatsächlich das Sagen hat. Und der verbleibende Rest, besteht aus nur leerem Geschwätz!

Judge Napolitano: Ich denke, man weiß es jetzt. Wir haben eine Zeit lang geglaubt, Professor Sachs, dass Präsident Trump sich von den Neokonservativen losgesagt und dem sogenannten Konzept „America First“ zugewendet und das bedeutet hätte, dass andere Länder ihr eigenes Ding hätten machen können. Doch inzwischen wird klar, dass die Neokonservativen triumphieren konnten:

Es ist ein großartiger Triumph für die Neokonservativen, welche die Außenpolitik der Vereinigten Staaten vereinnahmten!

Es ist auch klar, dass Präsident Trump, anders als vielleicht bei dem Drohnenangriff der Ukraine in Russland, tatsächlich die ganze Zeit davon wusste und die ganze Zeit gelogen und die Ukraine getäuscht hatte. Professor Sachs, wer würde nach all dem noch dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und internationalen Diplomatie trauen wollen?

Jeffrey Sachs: Ich glaube nicht, dass es zuvor viel an Vertrauenswürdigkeit gegeben habe, doch meine, dass diese Leute, die Idee von Vertrauen an sich für naiv halten. Alles, was zählt ist:

Macht!

Letalität!

dass man sie töten kann!

Ich habe gestern mit Diplomaten gesprochen, die dachten, dass tatsächlich Verhandlungen stattfänden. Ich entschuldige mich für meine Naivität. Wir haben im Moment zwar einen Unterhändler im Oman. Sind das Verhandlungen? Nun, sie glauben, die Welt mit der Drohung vom Töten der Massen niederknüppeln zu können:

Tatsache ist, dass Israel in einem offenen Völkermord und all diese Kriegen, unter dem Jubel von US-Kongress-Mitgliedern, involviert ist!

Man muss sich fragen, doch ich habe darauf sicherlich keine [eindeutige] Antworten:

Verfügt der Mossad über kompromittierendes Material gegen alle?

Handelt es sich um Erpressungs- oder Bestechungs-Aktionen?

Sind diese Leute wirklich idiotischer, als wir uns das vorzustellen vermögen?

Schwer zu sagen! Aber die Gefahren für uns in einer solchen Welt [zu leben], sind außerordentlich groß. Ich lehne das ab!

Die Sicherheit der USA hat in den letzten 12 Stunden einen weiteren schweren Schlag erlitten, weil wir uns einmal mehr von der Diplomatie verabschiedet haben. Man glaubt, die Vereinigten Staaten wären die Einzigen, die auf dieser Welt Menschen umbringen könnten:

Nun, eines Tages wird man zu unserem Bedauern feststellen [müssen], dass dies nicht ganz der Fall war!

Judge Napolitano: Am 20. Januar hatte Präsident Trump das Folgende über seine Anti-Kriegs-Haltung und Politik seiner Administration verkündet:

„Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir nie verwickelt werden!“ [Beifall]

Ende Zitat Donald Trump

Judge Napolitano: Das ist eine Farce. Dies ist kein Anti-Kriegs-Präsident:

Er finanziert den Völkermord in Gaza in größerem Umfang als Joe Biden.

Er finanziert weiterhin einen sinnlosen, fruchtlosen Krieg in der Ukraine.

Seine Administration wirkte am orchestrierten Angriff gestern mit und zahlte dafür.

Jeffrey Sachs: Wir befinden uns in einem sich ausweitenden Krieg und einem zugleich stattfindenden Zusammenbruch globaler Diplomatie. Interessanterweise habe ich gerade die Erklärung der französischen Regierung gelesen, nach der es heißt, dass Israel das Recht sich zu verteidigen hätte. Das ist eine recht interessante Darstellung von Verteidigung! Aber es sind dieselben Worte – dieselbe Linie, die von dieser Gruppe von Ländern, die einen Teil dieser Kriegsallianz ausmachen, vertreten werden. Das [hier] ist die Kriegsallianz:

Die Kriegsallianz wird von den USA angeführt und von Israel ausgeführt: Sie wird von Deutschland mit seiner Historie, sowie von Frankreich und Großbritannien unterstützt!

Nach derzeitiger Entwicklung der Dinge, würde dies zum Dritten Weltkrieg führen!

Judge Napolitano: Glauben Sie, wonach das eigentliche Ziel hier nicht die Zerstörung der iranischen Nuklearkapazitäten, weil diese laut [Scott] Ritter ohne Einsatz von Atomwaffen größtenteils nicht möglich, sondern ein Regimewechsel im Iran wäre, obwohl Trump, während des Wahlkampfs ein solches Kalkül, wiederholt verurteilt hatte?

Jeffrey Sachs: Nun, ich bin mir sicher, dass dies das Ziel darstellt! Noch einmal: Eine Besonderheit der US-Außenpolitik ist, dass sie von einer tiefen Konsistenz geprägt ist, die sich über Jahrzehnte verfolgen ließ:

Was wir in der Ukraine erleben, ist die Verwirklichung einer CIA-Fantasie aus den 1990er Jahren. Was man in den letzten 12 Stunden im Iran erlebte, entspricht dem 1996 von Netanjahu und den USA vorgestellten Plan, namens „Clean Break” mit einer Liste von Kriegszielen, über die wir schon mehrfach gesprochen hatten:

Sieben Länder standen auf der Liste [von „Clean Break“], die bereits in den 1990er Jahren erstellt und seit Anfang der 2000er Jahre praktisch abgearbeitet wurde!

Das einzige Land, welches von einem offenen Krieg bisher verschont blieb, war der Iran. Inzwischen ist dieser Krieg [auch] schon ausgebrochen:

Die Kriege gegen Irak, Syrien, Libanon, Sudan, Somalia, Libyen und nun gegen den Iran: Das macht die Liste vollständig!

Das entsprang einer langfristigen Strategie!

Präsidenten kommen und gehen, aber sie haben keine Kontrolle über besagte Dinge. Ihnen wird gesagt, was sie in jedem Fall zu tun hätten. Trump, wer weiß, was er denkt oder nicht denkt oder weiß, ist eigentlich nahezu irrelevant. Tatsache ist, dass dies einer langfristigen Politik der USA, die sich gerade vollzieht, entspricht, doch eine völlige Katastrophe darstellt:

Der gesamte Nahe Osten wurde durch diese ultra-zionistische Allianz von Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Tom Cotton sowie der CIA und dem Mossad und wem man noch alles hinzufügen wollte, zutiefst destabilisiert!

Inzwischen hat der Krieg Nordafrika, das Horn von Afrika, den Nahen Osten, sowie den Völkermord in Gaza und jetzt den Krieg im Iran, der Teil dieser sogenannten „Clean-Break”-Strategie ist, erfasst. Ich werde von Verzweiflung getragen, das muss ich heute Morgen zugeben. All dies geschieht, während vermeintlich Verhandlungen liefen. Präsident Trump erklärte dazu: „Ja, das ist es, was wir unter Verhandlungen verstehen!“ Trump kommunizierte zudem:

Sie stimmen uns entweder zu oder wir töten Sie! Falls wir sie töten, brüsten wir uns damit: Wir haben die tödlichsten Waffen der Welt – Israel hat viele davon und es könnte noch viel mehr Tod und Zerstörung geben!

Das sagte der Präsident der Vereinigten Staaten – Herr im Himmel!

Judge Napolitano: Ich möchte Ihnen nicht den Appetit verderben, aber Premierminister Netanjahu hat über die Nacht verschiedene Erklärungen abgegeben. Hier ist mehr oder weniger die wichtigste von diesen. Einige dieser Aussagen sind empörend und ich habe sie noch nie zuvor gehört, aber hier ist, was er gesagt hat:

Benjamin Netanyahu: „Der Iran arbeitet derzeit an einem sogenannten neuen Plan zur Vernichtung Israels. Der alte Plan war gescheitert. Der Iran und seine Stellvertreter haben versucht, Israel mit einem Feuerring zu umgeben und uns über den schrecklichen Angriff vom 7. Oktober anzugreifen. Aber das israelische Volk und die Soldaten Israels sind wie Löwen aufgestanden, um unser Land zu verteidigen. Wir haben Hamas zerschlagen. Wir haben Hisbollah vernichtet – wir haben iranische Stellvertreter in Syrien und im Jemen getroffen und nachdem der Iran uns letztes Jahr zweimal direkt angegriffen hatte, haben wir im Iran selbst zurückgeschlagen.

Doch indem wir uns verteidigen, verteidigen wir auch andere: Wir verteidigen unsere arabischen Nachbarn. Auch sie haben unter Irans Feldzug des Chaos und Gemetzels gelitten. Unsere Maßnahmen gegen Hisbollah, als Stellvertreter des Iran, haben zur Bildung einer neuen Regierung im Libanon und zum Zusammenbruch des mörderischen Assad-Regimes in Syrien geführt. Die Menschen in diesen beiden Ländern haben nun die Chance auf eine andere Zukunft – eine bessere Zukunft! Das gilt auch für das tapfere iranische Volk und ich habe eine Botschaft an diese: Unser Kampf richtet sich nicht gegen Sie. Unser Kampf richtet sich gegen die brutale Diktatur, die Sie seit 46 Jahren unterdrückt. Ich glaube, dass der Tag Ihrer Befreiung nahe ist und wenn dieser Tag kommt, wird die große Freundschaft zwischen unseren beiden alten Völkern wieder aufblühen!“

Zitat Ende B. Netanyahu

Judge Napolitano: Er hätte die genannten Attribute ebenso gut auf sich selbst und sein eigenes Regime beziehen können. Jene Charakteristika, die er den Iranern unterstellt, manifestiert er selbst [und seine Regierung] im Extrem!

Jeffrey Sachs: Ich glaube, dass er an einem gewissen Punkt Israel in den Abgrund treiben wird:

Denn Israel ist durch eine gesetzlose faschistische Regierung gekennzeichnet, welche Massenmord, der immer schlimmer wird, begeht: George Orwell hätte das Drehbuch dazu schreiben können!

Seine Arroganz und Unverfrorenheit ist unfassbar. Israel, ein Land mit 9.8 Millionen Einwohnern, sagt zu den Iranern: „Wir retten euch, ein Land mit 91 Millionen Einwohnern!“ Israel will sie retten. Das ist so fantastisch – so wahnhaft – so faschistisch:

Wir werden den Nahen Osten durch Krieg nach unserem Bild neugestalten!

So lautet die Botschaft [des israelischen Kabinetts]!

Judge Napolitano: Glauben Sie, dass andere Länder sich zuletzt einmischen könnten: Ägypten, das über ein riesiges Militär verfügt oder die Türkei, welche ebenso über ein riesiges Militär verfügt?

Jeffrey Sachs: Nein! Ich glaube nicht, dass diese sich einmischen werden, aber ich glaube, dass Israels Handlungen im Laufe der Zeit zu so viel Hass, Verzweiflung und Ablehnung führen werden, dass die Auswirkungen auf Israel selbst irgendwann verheerend sein könnten. Es ist einfach grotesk, was mit der Politik dieses Landes geschehen ist – das ist nichts weniger als grotesk!

Judge Napolitano: Professor Sachs, vielen Dank! Danke, dass Sie:

diese Woche zweimal bei uns waren!

zu dieser Stunde gekommen sind!

Danke für Ihre sehr offene Analyse zu all den Ereignissen, was auch immer auf der Welt geschieht. Es ist eine Freude, mit Ihnen zu sprechen und wir freuen uns darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen!

Jeffrey Sachs: Ja, sehr gut – alles klar – vielen Dank!

Judge Napolitano: Gern geschehen!

