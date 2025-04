Wie wahrscheinlich ist ein nuklearer Blitzangriff der USA auf den Iran?

F-35A mit 2 x bunkerbrechenden lenkwaffengesteuerten B61-12 Nuklear-Bomben

Die atlantische Kriegspartei hat entschieden die militärische Niederlage gegen Russland, die sich immer deutlicher abzeichnet, von den USA auf EU-Europa abzutreten. Das hilft, um das Weiße Haus zu entlasten und die Kriegspläne seit 20 Jahren gegen den Iran wieder neu aufleben zu lassen.

Der Iran steht als drittstärkste Macht von BRICS

dem Hegemonialansprüchen der USA im Weg

Von REDAKTION | Nachdem Donald Trump – noch während seiner ersten Amtszeit – am 3. Januar 2020 Qasem Soleimani, den Kommandeur der iranischen Quds-Einheit, zusammen mit dem irakischen Brigadegeneral Abu Mahdi al-Muhandis und fünf weiteren Personen in Bagdad von den Raketen einer MQ-9-Reaper-Drohne hatte ermorden lassen, wollte er im Anschluss den Iran selbst gleich zum nächsten Angriffsziel der USA noch machen.

US-Militärs mussten den US-Präsidenten erst überzeugen bzw. davon abbringen, dass die militärischen Kapazitäten der USA vor Ort bei weitem nicht ausreichten, um über einen US-Blitzangriff:

die unterirdische iranischen Uran-Anreicherungsanlagen auszuschalten,

die iranischen unterirdischen Raketen-Depots zu eliminieren,

sowie die höchste iranische Führung in ihren Schutzbunkern zu töten.

Jene Schutzbunker waren ursprünglich mit Hilfe Nordkoreas nahe Teherans angelegt worden, wobei USA/Israel mit ihrem angenommenen Enthauptungsschlag auch die iranische Führung möglichst zeitgleich mitausschalten müssten, um einen iranischen Gegenschlag ganz unmöglich zu machen.

Zur Ausschaltung der weiträumig angelegten unterirdischen Infrastruktur des Iran, würden bunkerbrechende taktische Atomwaffen kleinerer Sprengkraft von rund fünf Kilotonnen benötigt. Solche taktische Atombomben standen im Jahr 2020 den Vereinigten Staaten nur seegestützt zur Verfügung. So hat die erste Trump-Administration besagte Entwicklung für taktische Atomwaffen für derartige Anwendungen zuvor schon vom Pentagon in Auftrag geben lassen.

Darüber hinaus machten Wirtschaftsexperten der Trump-Administration 1.0 damals schon klar, dass als Folge eines US/Israel-Angriffes auf den Iran eine Sperrung der Straße von Hormus, neben globalen Industrien vor allem die spekulativ überladenen maroden westlichen Finanzmärkte über Nacht würde zusammenbrechen lassen. Man rechnete, dass infolge eines US-Angriffs auf den Iran der Preis für ein Barrel Öl auf über 500 US-Dollar und mehr hochschnellen würde:

Das würde genügen, um einen weltweiten Wirtschafts-Kollaps auszulösen und des rettungslos überzogene, atlantisch-morsche Finanz-Casinosystem über Nacht zusammenbrechen zu lassen!

Heute – nur fünf Jahre später – verfügt die USA auch über eine ausreichende Zahl benötigter luftgestützter, bunkerbrechender, taktischer Nuklearwaffen des Typs M61-12: So, hat das Pentagon [im Kriegsrausch] erst vor wenigen Tagen F-35 Lightning II Tarnkappenbomber, bestückt mit taktischen Nuklear-Lenkbomben M61-12 – genau dieser Konfiguration – nach Diego Garcia im Indischen Ozean verlegen lassen.

Zur Ergänzung gibt es auf U-Booten der USA und vermutlich auch Israels taktische Nuklear-Lenkwaffen – sprich Nuklearwaffen geringerer Sprengkraft von ca. 5 Kilotonnen – wie solche des Typs W76-2, welche die US-Marine schon 2019 auf neuen Trident-U-Booten einbauen ließ.

Das erste dieser U-Boote für Sprengköpfe des Typs W76-2 war die USS Tennessee (SSBN 734), die Ende 2019 von der U-Boot Basis Kings Bay in den Atlantik auslief.

Nach seiner Wahl zur ersten Amtszeit als vermeintlicher „Friedenspräsident“ hat Donald Trump auch eine Überprüfung der US-Nuklearstrategie unter Leitung von Verteidigungsminister James Mattis durchführen lassen:

Im sogenannten Nuclear Posture Review [NPR – Nuklear-Lage-Report – der insgesamt vierte Bericht nach 1994, 2002 und 2010] hat das Pentagon im Februar 2018 – noch unter der ersten Administration unter Trump – die US-Träume als vermeintlich alter und neuer globaler Hegemon dank der künftigen Möglichkeit zur Führung begrenzter Nuklearkriege schlussendlich öffentlich gemacht.

Der NPR-Report 2018 bringt das Kunststück fertig zum einen hehre Behauptungen herunterzubeten, wonach sich die USA „weiterhin für die endgültige weltweite Abschaffung von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen“ einzusetzen wolle, doch zum anderen in Folge vielmehr nur vom exakten Gegenteil auszugehen:

Wehmütig wird im Report moniert, dass seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges der US-Atomwaffenbestand um über 85 Prozent reduziert worden wäre und seit über zwei Jahrzehnten keine neuen Nuklearkapazitäten hinzugekommen wären. Dennoch hätten sich die globalen Bedrohungsszenarien seit dem dritten NPR-Report aus dem Jahr 2010, durch nukleare Bedrohungen potenzieller Gegner, vermeintlich verschärft. Die USA sähen sich inzwischen – aufgrund der Entwicklungsprogramme für Nuklearwaffenwaffen ihrer potenziellen Gegner – daher einer verschärften nuklearen Bedrohungslage gegenüber:

Das scheint die Ausrede atlantischer Kriegstreiber zu sein, um auf taktische Nuklearwaffen zu setzen, in der Hoffnung sich nicht einen globalen strategischen Schlagabtausch einzufangen!

Der NPR-Report 2018 hält an der Notwendigkeit einer nuklearen Triade [strategische Bomber für vornehmlich Erstschlags-Kapazitäten und land- und seegestützte Interkontinentalraketen für vornehmlich Zweitschlags-Kapazitäten] in der US-Verteidigungsstrategie fest. Zugleich macht der NPR 2028 Bericht auf eine vermeintliche Lücke im Atomwaffen-Arsenal geringer Sprengkraft, die noch zu schließen wäre, aufmerksam. Das heißt, die USA ziehen den Einsatz taktischer Atomwaffen kleinerer Sprengkraft in Betracht, um regionale Konflikte kleineren Ausmaßes zu lösen, doch wischen das Risiko eines strategischen Atomkrieges – mit ihrer eigenen Selbstvernichtung inklusive – gleich unverbesserlichen Kriegstreibern und notorischen Hasardeuren ganz einfach zur Seite:

Haben die USA und sein „Friedenspräsident“ gar schon im Jahr 2018 an einen nuklearen Blitzschlag gegen den Iran oder die Ost-Ukraine samt Russland gedacht?

Zusätzlich verweist der NPR 2018 Report auf die Notwendigkeit, seegestützte Marschflugkörper [SLCMs] zu entwickeln, um den Teil an SSBN [Ship Submersible Ballistic Nuclear – ballistischen Nuklearraketen auf U-Booten] der Triade zu stützen.

Last but not least wird im NPR 2018 die US-Absicht deutlich, den Umfassenden Atomteststoppvertrag (CTBT – Comprehensive Nuclear- Test-Ban Treaty) nicht zu ratifizieren und den Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) ebenso abzulehnen, will man doch künftig verstärkt taktische Atomsprengköpfe in US-Kriegsspiele miteinbeziehen.

Trotz dieser Empfehlungen und Standpunkte wird argumentiert, dass sich der NPR 2018 Report nicht von früheren NPRs unterscheide, obwohl für „begrenzte Atomkriege“ mit taktischen Atomwaffen, wie vor allem mit nuklearen Lenkbomben des Typs B61-12 wie auch W76-2, inzwischen plangemäß emsig aufgerüstet wird.

Knapp vor Ausbruch direkter Kampfhandlungen gegen Russland über den NATO-Proxy-Staat Ukraine, konnte im November 2021 mit der Produktion der taktischen Nuklearwaffe B61-12 just in time begonnen werden. Seit Ende 2022 werden die Nuklearbomben auch nach Büchel (BRD), Kleine Brogel (Belgien) und Volkel (NL) verfrachtet.

Dagegen hatte Alexander Grushko, stellvertretener Außenminister Russland seinen Protest eingelegt und die Vereinigten Staaten beschuldigt, mit diesem Schritt die „nukleare Schwelle“ zu senken!

Nach dem NATO-Konzept der sogenannten „nukleare Teilhabe“ werden europäische US-Vasallen, die allesamt selbst keine eigenen Nuklearwaffen besitzen dürfen, dennoch zur Lagerung, Zielplanung und den Einsatz von US-Atomwaffen verurteilt, ohne jedoch selbst irgendwelche Handlungshoheit zu besitzen, denn das übernehmen für sie ausnahmslos Aufsichts- & Kontrollorgane des US-Militärs:

Deutschland, Belgien, Italien, Niederlande und die Türkei spielen für die atlantischen Kriegstreiber dabei nur die jämmerliche Rolle von [unverantwortlichen] Hilfswilligen!

Das Konzept der sogenannten „Nuklearen Teilhabe“ bietet im Fall eines begrenzten Atomkrieges – wie z.B. mit taktischen Nuklear-Lenk-Bomben des Typs B61-12 – den USA die Möglichkeit sämtliche Kollateralschäden von ihrem Land fernzuhalten bzw. auf die Gebiete ihrer handlungsunfähigen Protektorate umzuleiten.

Was erforderte ein US-Enthauptungsschlag gegen den Iran?

Die USA und Israel müssten bunkerbrechende taktische Atombomben der Typen B61-12 (luftgestützt) und W76-2 (seegestützt) in einem überraschenden Blitzangriff einsetzen, um mit einem Enthauptungsschlag nicht nur die unterirdischen Uran-Anreichungsanlagen des Irans, sondern zugleich auch alle ihre Raketen Depots zusammen mit der iranischen Führung möglichst zeitgleich auszuschalten.

Ein solcher Angriff würde Hundertausende Todesopfer fordern und könnte aufgrund des „Tabubruchs“ durch die USA, aufgrund der Verwendung nuklearer Angriffswaffen, die Vereinigten Staaten international noch weiter isolieren bzw. ggfs. endgültig das Kreuz brechen.

Dazu kann sich der Iran schon seit rund 20 Jahren auf die beiden Super- & Schutzmächte Russland and China verlassen. Russland und der Iran hatten darüber am 17. Januar 2025 einen Vertrag über eine Umfassende Strategische Partnerschaft abgeschlossen. Der Vertrag besteht aus 47 Artikeln, die sich mit der Zusammenarbeit auf den Bereichen Technologie, Informations- und Cybersicherheit, friedliche Nutzung der Kernenergie, Terrorismusbekämpfung, regionale Zusammenarbeit, Umweltfragen sowie Bekämpfung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität befassen, doch auch eine militärische Komponente zur gegenseitigen Unterstützung im Fall eines ungerechtfertigten Angriffs durch Dritte enthält.

Das Abkommen enthält auch die Bedingung, dass sich der Iran verpflichtet am Atomwaffensperrvertag festzuhalten. Aus diesem Grund steht der Vorwand der USA aufgrund des iranischen Atomprogramms das Land atomar angreifen zu müssen auf tönernen Füssen. Wegen der engen und besonderen Bindung Irans zu Russland, besteht auch die Möglichkeit, dass Russland in mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zusätzlich eingebunden würde.

Liefert das vermeintlich iranische Atomprogramm der USA

nur den Vorwand, um ggfs. etwas anderes zu zerstören?

Neben der Kontrolle des iranischen Atomprogramms und der Bedeutung der Region als einer der wichtigsten Öl- und Gaslieferanten samt dem Nadelöhr der Straße von Hormus, gibt es noch einen anderen wichtigen Hintergrund, der selten erwähnt, doch strategisch schwer wiegt und atlantischen Hegemonialansprüchen zuwiderläuft:

Es geht um das Projekt des Internationalen Nord-Süd Transport Korridors euroasiatischer BRICS Länder seit dem Jahr 2000!

INSTC bewirkt Reduktion der Transportkosten um 30% & der Strecke um 40%

INSTC immunisiert BRICS-Staaten gegen Sanktionen des kollektiven Westens

INTSC eröffnet BRICS-Zugang zu neuen Märkten im Inneren des Kontinents

INTSC spart gegenüber der Suez-See-Route 7 Tage an Transportzeit

Das Projekt INSTC könnte durchaus mit dem der Bagdad Bahn vor 130 Jahren verglichen werden, welches die atlantischen Mächte mit Hilfe des 1. Weltkrieges noch zerstören konnten!

Der Umstand, dass sowohl Russland und Iran unter Sanktionen des kollektiven Westens stehen, verstärkt die hohe Bedeutung des INSTCs globalpolitisch und erklärt, warum die atlantischen Kriegsparteien ihre Kriegs- & Angriffspolitik von der Ukraine – nach ihrer Niederlage dort – nunmehr gegen den Iran im Süden verlegen.

Doch die Regierungsspitzen der Supermächte Russland und China stehen mit Iran im direkten und engen Austausch, um die Antwort auf die steten Angriffe des kollektiven Westens auf die Souveränität und Interessen ihrer Staaten gemeinsam abzustimmen!

Die Vereinigten Staaten und ihre kollektiven Handlager sollten sich dieses Mal ihre erwarteten mutmaßlichen Fehlgriffe und geplanten Aggressionen mit allen möglichen Konsequenzen noch viel gründlicher, als zuvor überlegen. Denn, die Antwort der drei BRICS-Kernstaaten dürfte das nächste Mal härter noch, als in der Ukraine ausfallen!

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter «Zeitgeschichte und Globalpolitik» mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist. Beiträge von Gastautoren müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

