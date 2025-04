Kickl (FPÖ) über den Großangriff des Systems – Sind wir die Nächsten?

Das System hat erneut zugeschlagen: Nachdem Călin Georgescu von der rumänischen Präsidentenwahl ausgeschlossen wurde, trifft es nun auch Marine Le Pen in Frankreich.

Schaut so die Demokratie unter den EU-Eliten aus? Wer könnte als Nächstes betroffen sein – Alice Weidel in Deutschland oder wir Freiheitliche in Österreich? ➡ Darüber und über vieles mehr wird in diesem RTV-Interview gesprochen.

