Antifa-Anti-AfD-Strumtrüppchen-Aktion: Selbstentlarvung der Blockparteien-Demokratur (Videos)

Mittlerweile fragen sich selbst stramme AFD-Hasser-Systemmedien, dass o.g. Aktionen von staatlich geförderten NGOs wie den alters-frustrierten „Omas gegen rechts“ ein offensichtlich demokratie-zerstörendes Bild abgeben, weil sie das Versagen, ja mehr noch: eine Kollaboration eines Links-Staates und seiner von ihm kontrollierten Organe offensichtlich machen.

„Proteste gegen Weidel: Warum funktionierte die Bannmeile nicht?“ (BILD)

– fragt sich „Bild“ entgeistert. Wohl auch deshalb, weil man der AfD damit einen umgekehrten Bärendienst erwiesen hat: Denn „AfD-Vize-Fraktionschef Frohnmaier fordert Wiederholung des Interviews“ – mit gutem Recht.

Polizei lässt Linksradikale ungehindert in Bannmeile

Man stelle sich vor:

„Gerade einmal 25 Demonstranten und ein technisch hochgerüsteter Krawall-Bus von linken Aktivisten“ (Bild)…

…konnten ungehindert – von der Polizei – in das Heiligtum jeder parlamentarischen Demokratie, die sog. „Bannmeile“ eindringen.

Wohlgemerkt: Diese wurde aus der bitteren Erfahrungen nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik in der frühen Bundesrepublik Deutschland errichtet: Weil damals kommunistische und faschistische Sturmtruppen die Parlamentarier bei der Ausübung ihres Meinungsrecht in Angst und Schrecken versetzten.

„Doch am Sonntagnachmittag schrien Aktivisten mitten in der Bannmeile mit einem Bus voller Lautsprecher AfD-Chefin Alice Weidel beim ARD-Sommerinterview auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses nieder.“ (Bild)

Alles bietet genügend Stoff für eine geradezu unheimliche Verschwörungstheorie: Denn in dem befriedeten Bereich, um das Regierungsviertel herum, kann man nicht so ohne weiteres demonstrieren. Sondern:

“Eine Demo in der Bannmeile muss von der Berliner Polizei, und zusätzlich vom Bundesinnenministerium genehmigt werden… Festnahmen gab es keine.“ (BILD)

Die ganze Aktion vermittelt einen katastrophalen Eindruck:

Denn die von „Bild“ euphemisierend als „Krawall-Macher“ verniedlichten Links-Extremen hätten „die Demo überhaupt nicht angemeldet und die Behörden ausgetrickst!“ Aha:“ausgtrickst“! An einem wohl am besten gesicherten Ort in Deutschland.

Stellt sich also „Bild“ die Frage:

„Warum hat die Polizei nicht eingegriffen?“

Ein volle ganze eine halbe Stunde…

…“konnte der Krawall-Bus ungehindert über die 100-Kilowatt-Lautsprecheranlage Stör-Salven herausschießen.“ – inklusive „Spezial-Drucklufthörner der US-Army und Luftschutzsirenen.“

Nun soll also die Polizei „aktuell intern“ aufarbeiten,

…“warum kein Beamter vor Ort eingeschritten ist“. Denn es war ja Polizei anwesend.“

Sogar zwei lächerliche Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen (Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz) wurden gegen Versammlungsverantwortliche ausgestellt.

Im Klartext: Die deutsche Polizei ließ die möchtegern-links-extremen Pensionistinnen, deren Enkel und eine selbsternannten „Küntsler“truppe mit ihrem antiken „Adenauer SRP+“-Bus einfach machen. Und das, obwohl, die…

…“linksradikale Gruppe „Zentrum für politische Schönheit“, die sich selbst als Künstler-Kollektiv sieht und ihre Protestarbeit als Kunst betrachtet, immer wieder durch die Bannmeile kreiste. (Und) dann in der Paul-Löbe-Allee stehen blieb.“ (Bild)

Potentiell staats- und gemeingefährdend

„Im Sperrbereich mit Pollern und absolutem Halteverbot. Der Lautsprecher-Bus ist nicht nur hörbar, sondern auch im Interview gut zu sehen.“

Wären da gehbehinderte Fascho-Reichsbürger mit Rolatoren aufmarschiert… Die Antiterror-Einheiten inklusive Bundesgrenzschutz hätten ihren Spaß gehabt… Außerdem wurden in der Vergangenheit solche fahrbaren Riesenuntersätze als Terrorvehikel gebraucht.

Antifa-Frust-Singles über Generationen miteinander vereint

Nun freilich versteht man auch bei den AfD-Hasser-Haltungsjournalisten den tieferen Sinn von Ghandis Sager:

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen die dich über dich, dann bekämpfen sie dich. Und dann gewinnst du!“

Denn:

„Linken Aktivisten haben mit der Stör-Aktion der AfD mehr geholfen als geschadet.“ (BILD)

Darum sorgen sich mittlerweile auch Vertreter der Blockparteien wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann:

„Wenn man die AfD stark machen will, soll man ruhig solche Interviews stören.“

Weil man eben Wähler weder nicht ignorieren noch „kaputt schreien“ kann.

Desavouiert ist zudem zum x-ten Male auch der Links-Sender ARD. Weil…

…“zudem der Druck auf ein neues AfD-Interview wächst, da durch die Krawall-Aktion kaum etwas zu verstehen war.“

Markus Frohnmaier, AfD-Vize-Fraktionschef im Bundestag, bringt es gegenüber „Politico“ lapidar auf den Punkt:

„In einer solchen Situation hätte die ARD für ein faires, ungestörtes Interview ins Studio ausweichen müssen.“

Und: Er erwartet, „dass das Gespräch unter fairen Bedingungen wiederholt wird.“

Für AfD-Chefin Weidel eine Steilauflage:

„So sieht es übrigens aus, wenn die #tagesschau ein #Sommerinterview mit der AfD im CDU-regierten Berlin führt – während im Hintergrund der NGO-Chor protestiert.“

So sieht es übrigens aus, wenn die #tagesschau ein #Sommerinterview mit der AfD im CDU-regierten Berlin führt – während im Hintergrund der NGO-Chor protestiert. Einschalten ab 18 Uhr in der ARD – da gibts das ganze Interview zu „hören“… pic.twitter.com/aY7AQVHOmU — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 20, 2025

Block-Parteien CDU-Bürgermister auf LGBTQ-Fete

Recht hat sie ! Denn der Regierende CDU-Bürgermeister Kai Wegner hofiert lieber, als sich um die Aufrechterhaltung des Rechtstaates in Berlin zu kämmern, den links-grüne-woken Zeitgeist, bei seinem Rundgang auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest, gestern Samstag im linksradikalen Nollendorf-Kiez. (BILD)

Manifestiert sich doch an der Stellungnahme des „Zentrums für politische Schönheit“…:

„Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat.“

…nur mehr abgrundtiefe politische Dummheit und politscher Selbstmord der linksradikalen AfD-Frust-Polit-Verlierer,

Aufgrund dieses undemokratischen Anschlags auf die Meinungsfreiheit wird dieser Beitrag in die Liste unserer Serie „SOS-DEMOKRATIE“ aufgenommen.

