Warnung! Wenn die CDU-Frau Kaufhold zur Richterin wählt, kommt Enteignung!

JULIAN REUCHELT | Das ganze Land redet über die gescheiterte SPD-Kandidatin für Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf. Doch wenn man so will, war Brosius-Gersdorf nur Kanonenfutter. Denn die zweite SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold ist mindestens genau so verheerend.

Kaufhold ist ebenfalls für ein Oppositionsverbot, getarnt als AfD-Verbot, und fordert den totalen Umbau unserer Volkswirtschaft entlang der grünen Klima-Ideologie. Mit welchen Ansichten Kaufhold direkt den Weg zurück zu Massenenteignungen wie in der DDR ebnet, und wie die CDU und Europäische Union schon jetzt fleißig dabei sind, durch vorgezogenes Verbrenner-Verbot, noch mehr Migration und die Abgabe von wichtiger nationalstaatlicher Verantwortung an überzeugte Kommunisten unserer Wirtschaft weiter den Garaus zu machen, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

