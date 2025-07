Berlin: Behörde will heuer 40.000 Einbürgerungen

+ Israelische Siedler greifen Medien an + Tucker Carlson’s scharfe Kritik an deutscher Politik + Berliner Kliniken wappnen sich für den Kriegsfall + BlackRock-Kanzler Merz verspricht Lobbyisten ein Steuerparadies + Zur Verteidigungsfähigkeit – Hurrelmann fordert Pflichtdienst für Senioren + Berlin: Behörde will 40.000 Einbürgerungen

An der Arbeit gehindert: Israelische Siedler greifen Medien an

Im Westjordanland sind Jour­na­lis­ten des US-Senders CNN von extremistischen Siedlern angegriffen worden. Das ist kein Einzelfall.

Eigentlich sollten Jeremy Diamond und seine Kol­le­gen über den Tod eines US-palästinensischen 20-Jährigen in einem kleinen Dorf des Westjordanlandes berichten. Doch plötzlich waren sie die Nachricht.

Diamond und sein Team, die im Auftrag des US-Senders CNN unterwegs waren, befanden sich gerade auf den sonnigen Hügeln nördlich von Ramallah, dem palästinensischen Verwaltungssitz, als Siedler sie attackierten. Der US-Journalist postete in sozialen Medien Bilder von seinem Wagen nach dem Angriff. Die Heckscheibe sieht komplett zerschlagen aus. „Das ist nur ein Bruchteil der Realität, die viele Pa­läs­ti­nen­se­r im Westjordanland unter der steigenden Siedlergewalt erleben“, schrieb er. Die CNN-Journalisten sind unverletzt geblieben. Weiterlesen auf taz.de Anm. d. Red.: Der oben wiedergegebene Originaltext wurde aus Gründen der Leserlichkeit und korrekten deutschen Rechtschreibung genderbereinigt. Betroffen davon (nur in diesem kurzen Text): „Jour­na­lis­t*in­nen“, „Kol­le­g*in­nen“, „Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen“ und „CNN-Journalist*innen“. +++

Tucker Carlson über Deutschland: Scharfe Kritik an deutscher Politik und Selbsthass

In einem explosiven Interview mit Paul Ronzheimer zerlegt der US-Publizist Tucker Carlson die deutsche Politik und ihre Eliten. In seiner Familienscheune in Neuengland spricht er über Trump, die Ukraine und Migration, doch seine harsche Kritik an deutschen Politikern und dem „Selbsthass“ der Deutschen sticht heraus.

Carlson tätigte vernichtende Aussagen über die deutsche Führung, die er als „lächerlich“ und verantwortlich für den Niedergang Deutschlands brandmarkt.

Tucker Carlson ließ im Interview kein gutes Haar an der deutschen Führung. Er bezeichnete Politiker wie Olaf Scholz und Friedrich Merz als „lächerlich“ und „Zwerge“, die Deutschland in eine wirtschaftliche und kulturelle Katastrophe führen. Besonders empörte ihn die Präsenz von 33.000 bis 35.000 US-Truppen auf deutschem Boden.

[…]

Angela Merkel machte er für die „Zerstörung“ Deutschlands durch Massenmigration verantwortlich und nannte sie eine „Kriminelle“, da ihre Politik das Land weniger sicher und wohlhabend gemacht habe. „Eure Führer haben euch verraten“, betonte er und forderte, die Deutschen sollten ihre Wut auf ihre Politiker richten, nicht auf externe Feindbilder wie Wladimir Putin.

Weiterlesen auf report24.news

Tucker Carlson darüber, wie die Elite dämonische Rituale im Tausch gegen Macht durchführt

„Es geht nicht um Sex. Es ist eine spirituelle Sache … Es ist der Nervenkitzel, die Unschuld zu zerstören. Und das ist die Definition des Bösen.“

Tucker Carlson on how the elite class performs demonic rituals in exchange for power. „It’s not about sex. It’s a spiritual thing… It’s the thrill of destroying innocence. And that is the definition of evil.“ pic.twitter.com/UESHe4Rhj0 — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) July 18, 2025

„Gefährdungslage hat sich verändert“: Berliner Kliniken wappnen sich für den Kriegsfall In der Hauptstadt wird gekämpft, viele Krankenhäuser fallen aus – wohin mit den Verletzten? Mit diesen schlimmen Szenarien befasst sich ein neuer Rahmenplan des Senats zur zivilen Verteidigung. Es sind düstere Szenarien, auf die sich der Berliner Senat, die Bundeswehr und zwölf Kliniken der Hauptstadt detailliert vorbereitet haben: Die Millionenmetropole wird militärisch angegriffen, auf den Straßen wird gekämpft. Kliniken fallen deswegen aus, gleichzeitig sind aber viele Verletzte zu versorgen – was dann? Dazu gib es nun ein Papier, in dem zwei Jahre Arbeit stecken: den Rahmenplan „Zivile Verteidigung Krankenhäuser“. Er wurde nun den Leitungen der Berliner Kliniken vorgestellt. Weiterlesen auf t-online Anm. d. Red.: Haben wir es nurmehr mit Verrückten zu tun? Vielleicht sollte man wieder einen Volkssturrrm auf die Beine stellen um den Rrrusssen zurückzuwerrrrfen! Hoffentlich wird es diesmal klappen. +++

BlackRock-Kanzler Merz verspricht Lobbyisten ein Steuerparadies

Während der hart arbeitende Bürger mehr als Zweidrittel seines Einkommens über direkte und indirekte Steuern an den Staat abgeben muss, macht Friedrich Merz Superreiche noch reicher! Bei einem Lobbyisten-Treffen mit Vertretern der Finanzoligarchie versprach der Kanzler-Darsteller in Deutschland eine Steueroase für das internationale Großkapital errichten zu wollen.

Privates Großkapital soll ins marode Deutschland investieren. Das tut es freilich nur, wenn es ordentlich daran verdienen kann. Das weiß auch Bundeskanzler Friedrich Merz, der unter anderem auf eine lukrative Karriere bei dem 12,5 Billionen US-Dollar schweren Vermögensverwalter BlackRock zurückblickt. Geht es nach ihm, soll Deutschland zur Profitoase für “Großinvestoren” werden. Die Konditionen besprach er nicht etwa mit der Bevölkerung – sondern mit den Profiteuren selbst am “runden Tisch”. Ihr Dank ist ihm gewiss. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Zur Verteidigungsfähigkeit – Hurrelmann fordert Pflichtdienst für Senioren: „Die Jungen leisten viel“

Generationenforscher Klaus Hurrelmann fordert einen Pflichtdienst auch für Senioren. Ältere sollten sich nach dem Berufsleben stärker an gesellschaftlichen Aufgaben beteiligen. Außerdem spricht er sich für ein flexibles Rentenalter aus.

[…] Der Soziologe Klaus Hurrelmann spricht sich für eine stärkere Beteiligung älterer Menschen an gesellschaftlichen Aufgaben aus. „Wir sollten darüber diskutieren, wie gesellschaftliche Aufgaben wie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit von allen Generationen getragen werden können“, sagte er dem Spiegel. Er forderte: „Am Ende des Arbeitslebens, ja.“ Auch ältere Menschen müssten einen Beitrag leisten. Er hält es für ungerecht, diese Verantwortung allein den Jüngeren aufzubürden. „Von den Jungen zu erwarten, dass sie im Ernstfall allein das Land verteidigen, ist nicht gerecht.“ Quelle: apollo-news.at mehr dazu auch auf „Soziales Pflichtjahr auch für Senioren: Deutsche Rentner an die Front?“

Amerika schockiert! BAYER zieht den Stecker – CARGILL bricht zusammen – Trump verliert die Kontrolle DIE GLOBALE KETTENREAKTION BEGINNT: Eine Nachricht aus Leverkusen explodiert wie eine geopolitische Granate: „Bayer stoppt sofort alle Lieferungen moderner Pflanzenschutzmittel an die USA.“ Was als Reaktion auf Trumps 17%-Zölle begann, wurde zum wirtschaftlichen Massenkollaps in Amerikas Kornstaaten. Cargill verliert 380 Millionen Dollar in einer Woche. Über 2,7 Mio. Hektar Anbaufläche außer Kontrolle. 87.000 Arbeitsplätze in der US-Agrarindustrie verschwunden. Bauern protestieren mit Traktoren vor Regierungsgebäuden: „Ohne Bayer – kein Brot.“ Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=L8JGepaFh04 +++

Berlin: Behörde will heuer 40.000 Einbürgerungen

Ein Leak aus dem Landesamt für Einwanderung in Berlin sorgt derzeit für Entsetzen über den Einbürgerungswahn in der Hauptstadt.

Ein Mitarbeiter liefert brisante Details über das Amt und den Einbürgerungs-Prozess, an die Presse:

❗️ Im vergangenen Jahr feierte das Amt mit einer Torte (!) die Marke von 20.000 Einbürgerungen. Diese Zahl wurde 2025 bereits nach sechs Monaten erreicht. Und das ist kein Zufall:

❗️ Das Amt hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und will die Zahl der Einbürgerungen in diesem Jahr auf 40.000 verdoppeln.

❗️ Interessant sind auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. Offenbar werden diese nicht primär nach der Korrektheit der von ihnen bearbeiteten Prozesse bewertet, sondern nach der Menge der ausgestellten Einbürgerungen.

❗️ „Wir müssen hohe Einbürgerungszahlen liefern“, berichtet der Informant. Pro Woche sollen mindestens acht Ausländer pro Mitarbeiter eingebürgert werden. Wer diese Quote erfüllt, darf als Belohnung im Homeoffice arbeiten.

Dies führt dazu, dass auch Personen eingebürgert werden, die die Voraussetzungen nicht erfüllen.

❗️ „Mein krassester Fall war, dass ich einer Einbürgerungskandidatin die Urkunde nicht aushändigen wollte, weil sie einfach zu schlecht Deutsch sprechen konnte“, erzählt der Hinweisgeber. Er habe seinen Vorgesetzten regelrecht anflehen müssen, um die Einbürgerung zumindest zu verschieben.

Via AUF1

