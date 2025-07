Impf-Skepsis auf Rekordhoch: 60 % der jungen Mütter stellen Kinderimpfungen infrage

Maria Sacharowa: Russland warnt Deutschland + Regierung schiebt erneut Straftäter nach Afghanistan ab – UNO verlangt Stopp + Berliner SPD legt Enteignungsgesetz vor + Weitere Kirche in Kanada durch Feuer zerstört + USA lehnen IGV-Änderungen der WHO ab + Österreich erhebt Einspruch gegen Änderungen der WHO-IGV

+++

Offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa: Russland warnt Deutschland

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass offizielle Vertreter Berlins, ihren Wunsch zu verschleiern versuchen, sich an Angriffen tief ins russische Territorium zu beteiligen, und zwar mittels der Ukrainer, um ihnen die volle Verantwortung für die Folgen aufzubürden.

Die aggressive Haltung gegenüber Russland wurde offen vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt, der am 14. Juli 2025 in einem Interview mit der Financial Times erklärte, dass deutsche Truppen bereit seien, „russische Soldaten zu töten“, sollte ein NATO-Mitglied angegriffen werden.

Wir haben mehrfach, und zwar auf höchster Ebene, deutlich gemacht, dass wir keine Absicht haben, NATO-Staaten anzugreifen. (…)

Die ersten von unseren Luftabwehrsystemen abgeschossenen Raketen werden es ermöglichen, schnell zu bestimmen, wo und wie sie hergestellt wurden – und vor allem: das Herkunftsland eindeutig zu benennen. Auch über die Konsequenzen haben wir bereits gewarnt.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Einsatz von Langstreckenwaffen ohne die direkte Beteiligung militärischer Fachkräfte aus den Herstellerländern dieser Systeme unmöglich ist (wie etwa der Erhalt von Aufklärungsdaten mittels NATO-Satelliten, die Zielprogrammierung usw.). De facto wären deutsche Militärangehörige bei einem Einsatz der erwähnten Taurus-Raketen oder ihrer Modifikationen direkt in die Planung und Durchführung militärischer Operationen gegen Russland involviert – mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.

(…) Russland betrachtet sich als berechtigt, seine Waffen gegen militärische Objekte jener Länder einzusetzen, die ihrerseits den Einsatz ihrer Waffen gegen Russland zulassen. Im Falle einer weiteren Eskalation des Konflikts werden wir entschlossen und symmetrisch antworten.

+++

Regierung schiebt erneut Straftäter nach Afghanistan ab – UNO verlangt Stopp

Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban hat die Bundesregierung Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. An Bord der Maschine aus Katar, die am Freitag in Leipzig startete, seien „schwere und schwerste Straftäter, die abgeschoben werden“, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). (…)

Von der UNO kam Kritik: „Die Zeit ist reif für Solidarität mit dem afghanischen Volk“, sagte eine Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk. Türk forderte demnach „einen sofortigen Stopp der Zwangsrückführung aller afghanischen Flüchtlinge und Asylsuchenden“. (…)

Kritik kam auch von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl.

„Niemand verdiene das, auch nicht Straftäter“,

erklärte die Amnesty-Generalsekretärin in Deutschland, Julia Duchrow.

+++

Berliner SPD legt Enteignungsgesetz vor – Auch Betriebe sollen verstaatlicht werden!

Berlin – Lektüre wie aus DDR-Berlin: 36 Jahre nach dem Mauerfall will die Berliner SPD wieder Privateigentum verstaatlichen! Nach dem erfolgreichen Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ (2021) legt die Hauptstadt-SPD den passenden Gesetzentwurf vor.

Ziel des Ganzen: „Vergesellschaftungen von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln sowie deren Überführung in Gemeineigentum.“ Heißt: Die in Berlin mitregierende SPD will breit verstaatlichen können!

Problem: Die SPD will nicht „nur“ Immobilienbesitzer enteignen dürfen – auch Firmen sollen in Staatshand! Zitat:

„Produktionsmittel natürlicher oder juristischer Personen, die im Land Berlin Waren und Güter herstellen oder Dienstleistungen anbieten.“

+++

Ist es wirklich der Klimawandel? Weitere Kirche in Kanada durch Feuer zerstört

Die historische Kirche von Saint-Ours, etwa 75 Kilometer von Montreal entfernt, wurde am Donnerstag ein Raub der Flammen. Climate Change Canada warnte vor „gefährlichen Gewittern, die starke Böen, großen Hagel und starken Regen verursachen können“. In den letzten Jahren brannten in Kanada hunderte christliche Kirchen ab. In vielen Fällen wird Brandstiftung vermutet – mit ganz unterschiedlicher Motivlage dahinter.

Ein spektakulärer Großbrand verwüstete am frühen Donnerstagabend eine denkmalgeschützte Kirche in Saint-Ours, etwa 75 Kilometer östlich von Montreal. Videos davon kursieren auf X. Report24 berichtete im Oktober 2024 vom 112. Kirchenbrand in Kanada seit 2021. Es ist zu befürchten, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher ausfallen.

+++

USA lehnen IGV-Änderungen der WHO ab – vernichtendes Statement von RFK Jr

(…) Für die USA haben sowohl Gesundheitsminister Robert F. Kennedy als auch Außenminister Marco Rubio starke Statements abgegeben.

Amerika hat es offenbar satt, sich der globalistischen Gesundheitstyrannei zu beugen. (…)

RFK Jr. meinte: „Diese Vorschriften schaffen den rechtlichen Rahmen, der den Ländern Rechte und Pflichten für den Umgang mit Ereignissen im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit globalen Auswirkungen überträgt“, erklärte Kennedy. „Und wir werden diese Rechte nicht an die WHO abgeben.“

„Sie könnten Lockdowns, Reisebeschränkungen – alle Maßnahmen, die sie für angemessen halten – anordnen.“ Und damit nicht genug. „Tatsächlich“, warnte Kennedy, „muss nicht einmal ein Notfall ausgerufen werden.“

+++

Teilerfolg: Österreich erhebt Einspruch gegen Änderungen der WHO-IGV um Parlament Entschluss zu ermöglichen

Am 19. Juli 2025 läuft die Frist zum Einspruch gegen die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO ab. Überraschend teilte soeben das Gesundheitsministerium in Österreich mit, dass „Rechtswahrender Einspruch Österreichs bei gezielten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften eingebracht“ worden sei.

Die gezielten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften – IHR (2005), die am 1. Juni 2024 von der Weltgesundheitsversammlung angenommenen wurden, sind als Staatsvertrag zu behandeln und bedürfen daher der Annahme durch das österreichische Parlament. Um völkerrechts- und verfassungskonform zu handeln, wurde am 17.7. durch die Ständige Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in Genf ein rechtswahrender Einspruch in Bezug auf die gezielten Änderungen eingebracht. Solange dieser Einspruch aufrecht bleibt, ist Österreich nicht an die gezielten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften gebunden.

+++

Impf-Skepsis auf Rekordhoch: 60 % der jungen Mütter stellen Kinderimpfungen infrage

Ein ermutigendes Zeichen: 60 % der schwangeren Frauen und jungen Mütter verzögern oder verweigern Routineimpfungen für Kinder

Die Ergebnisse von zwei landesweiten Umfragen deuten darauf hin, dass eine wachsende Zahl von Schwangeren und werdenden Müttern die Sicherheit, Wirksamkeit und Notwendigkeit von Impfungen für ihre Kinder infrage stellt.

(…)Etwa 25 % der Eltern von Kleinkindern gaben an, dass sie zumindest einige Kinderimpfungen ablehnen würden – ebenso fast 20 % der schwangeren Frauen, die schon einmal entbunden haben.

Fast die Hälfte (48 %) der schwangeren Frauen, die noch nicht entbunden haben, gab an, unentschlossen bezüglich der Impfung ihrer Kinder zu sein.

Ein Drittel (33 %) der Eltern von Kleinkindern sagte, sie beabsichtigten, einige oder alle Impfstoffe des Kinderimpfplans abzulehnen.

+++

