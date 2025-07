Islamist zu Magdeburg: „Schade, dass nicht mehr Menschen gestorben sind“

Pfefferspray Verbot – Frauen in Berlin zum Freiwild erklärt + Es wurde sein letzter Flug: R.I.P. Felix Baumgartner + Geburtenbilanz: Syrer, Afghanen, Iraker wachsen – Österreicher sterben aus + Thailänderin (35) erpresste Mönche mit Sex-Videos – und kassierte 10 Millionen Euro

„Schade, dass nicht mehr Menschen gestorben sind“: Hier feiert der Islamist Ahmad A. den Magdeburg-Anschlag!

Mitten im Gespräch mit einem MDR-Fernsehteam lacht Ahmad A. ins Mikrofon – und spricht mit erschreckender Kälte über den Terroranschlag vom 20. Dezember 2024 in Magdeburg. Sechs Menschen wurden bei dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt getötet, über 300 verletzt. A.s Kommentar dazu: „Schade, dass nicht mehr Menschen gestorben sind.“ Zuvor berichtete die Bild über das unfassbare Interview.

Weiter heißt es von Seiten A.s: „Das war eine Racheaktion aus persönlichen Gründen. Jeder, dem das Gleiche passiert wäre, würde sich auf die gleiche Weise rächen. Was er tat, war eine einfache normale Aktion, ganz einfach“, so der 24-Jährige, der aus Mekka stammt und 2016 nach Deutschland kam. Ihm zufolge sei der Anschlag unvollständig gewesen. Besser wäre es, noch mehr Menschen zu töten, damit der Schmerz dem Schmerz gleicht, den er erlebt hat, ich erlebt habe, jeder saudische Flüchtling hier erlebt hat.“

Weiterlesen auf nius.de

Pfefferspray Verbot – Frauen in Berlin zum Freiwild erklärt: Selbstschutz unter Strafe verboten!

Will sich eine Frau in Berlins Verkehrsmitteln vor einem möglichen Überfall oder einer Vergewaltigung mit Pfefferspray schützen, droht ihr eine Strafe von bis zu 10.000 Euro! Ab heute, dem 17. Juli, gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an allen Bahnhöfen und Haltestellen Berlins ein generelles Waffenverbot. Neben Messern, Schusswaffen und Signalwaffen sind auch Abwehrsprays für Frauen verboten! Die Polizei hat nun die Befugnis, völlig unbescholtene Bürger anzuhalten und zu filzen!

Wie effektiv ein Waffenverbot Straftäter daran hindert, Straftaten zu begehen, zeigt das Beispiel Wien: Nach zahlreichen Messerattacken rund um den Drogenbrennpunkt Reumannplatz wurden großflächige Waffenverbotszonen eingeführt. In den Folgemonaten kam es dennoch zu zahlreichen Messerattacken.

Via AUF1

Es wurde sein letzter Flug

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner (56) kam am Donnerstag bei einem Gleitschirm-Unfall im italienischen Porto Sant’Elpidio ums Leben.

Unvergessen ist sein Sprung aus dem Weltall, aber auch seine stabile Weltanschauung und dass er sich nie ein Blatt vor den Mund nahm.

Einmal musste Felix dem linken Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“ 5000 Euro zahlen, weil er ihm auf Facebook schrieb: „Da musst du schon ein fester Trottel sein, wenn du fünf Mal (!) geimpft bist, immer wieder Corona kriegst und dann noch die Impfung verteidigst. Bravo Florian Klenk“.

Felix Baumgartner wird immer einer von uns bleiben. Danke für seinen Kampfgeist und seine klare Positionierung.

Geburtenbilanz: Syrer, Afghanen, Iraker wachsen – Österreicher sterben aus

Die neue Bevölkerungsstatistik zeigt ein dramatisches Bild: Während die Zahl der Österreicher im Jahr 2024 um mehr als 24.000 zurückging, legten vor allem Zuwanderer aus islamisch geprägten Ländern stark zu. Der größte Geburtenüberschuss kommt von Syrern, Afghanen und Irakern. Eine stille demografische Wende ist im Gange.

Im Jahr 2024 wurden in Österreich 77.200 Kinder geboren, aber 88.500 Menschen starben. Damit ist die Geburtenbilanz – minus 11.300 – negativ. Doch diese Entwicklung trifft nicht alle gleich: Bei Österreichern ergibt sich ein Rückgang von minus -24.013 Personen. Ausländische Staatsangehörige hingegen verzeichneten ein klares Plus von +12.765 Personen.

Die Grafik zur Geburtenbilanz 2024 zeigt deutlich: Nur ganz bestimmte Gruppen wachsen – und sie haben allesamt einen Migrationshintergrund.

Weiterlesen auf exxpress.at

Thailänderin (35) erpresste Mönche mit Sex-Videos – und kassierte 10 Millionen Euro

In Thailand hat die Polizei eine Frau festgenommen. Die 35-Jährige soll Mönche mit intimen Videos und Chats erpresst haben.

Skandal um thailändische Mönche! Laut Berichten des SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) und der BBC hat eine Frau über 80.000 kompromittierende Fotos und Tausende von Videos gespeichert, die sie in sexuellen Situationen mit Mönchen zeigen. Die Ermittlungen der Behörden offenbaren demnach ein komplexes Netzwerk aus „Verführung, Schweigegeld und Veruntreuung“.

Die Folgen sind drastisch: Mehrere Geistliche mussten ihre Roben ablegen und wurden aus ihren Klöstern ausgeschlossen. Eine bekannte Abt-Persönlichkeit soll sogar nach Laos geflüchtet sein, nachdem die Erpresserin – in thailändischen Medien bekannt als „Frau Golf“ – behauptet hatte, von ihm schwanger zu sein. Insgesamt soll sie mit ihren Erpressungen in drei Jahren rund 385 Millionen Baht erhalten haben – was umgerechnet etwa zehn Millionen Euro sind. Ein Großteil dieses Geldes stammt laut SRF von Tempel-Konten. Die thailändische Polizei hat die 35-Jährige nun festgenommen.

weiterlesen auf focus.de

So geht der deutsche „Rechtsstaat“ mit klugen, kritischen Köpfen um

„Warum brauchen Sie einen Bodyguard, Herr Krall?“

Markus Krall ist Unternehmer und Publizist und für seine intelligenten, kritischen System-Analysen bekannt.

Via Deutschland Kurier

PEI-Studie: Über 300.000 Fälle von schweren Impfnebenwirkungen in Deutschland?

Über 300.000 Fälle des Verdachts auf schwere Nebenwirkungen könnte es in Deutschland infolge der Coronaimpfung gegeben haben – das geht aus Daten einer Studie des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) hervor, über die die Welt berichtet. Demnach hat das Institut eine Studie mithilfe der eigens dafür entwickelten App Safevac (Kostenpunkt: 1,6 Millionen Euro) durchgeführt (…)

Unter den Teilnehmern befanden sich auch 3.506 Verdachtsfälle auf schwere Impfnebenwirkungen, die gemeldet wurden – das entspricht rund 0,5 Prozent der Teilnehmer. Die Zahlen wurden vom PEI an die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA weitergereicht. Bislang wurden diese Zahlen geheim gehalten.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ SATIRE +++

