„Vielfalt“ statt Wahrheit: ARD wünscht für weiße männliche Autoren weibliche Migranten-Namen

Bild: shutteratock

Der pathologische Selbsthass linker Kreise auf alles Europäische in Kombination mit volkspädagogischer Umerziehung geht mittlerweile so weit, dass die Realität am besten umzufärben ist: Weg vom bösen weißen Mann, hin zur guten schwarzen Migrantin.

So geht Manipulation

Dass alles Fremdländische überhöht dargestellt und empfunden werden soll, kann man noch als politisch korrekt oder höflich abtun. Wenn dieser Selbsthass jedoch so weit geht, dass sich Europäer als Menschen mit Migrationshintergrund tarnen sollen, fällt das in die Kategorie umgekehrter Rassismus. Die Devise lautet: Alles Weiße ist irgendwie belastet und böse; je dunkler der Mensch, desto edler ist er.

In diesem Sinne werden historische Persönlichkeiten in Filmen schon seit längerer Zeit von weiß auf schwarz umgefärbt, um den Zuschauern den Eindruck zu vermitteln, dass es eine „bunte“ Gesellschaft in Europa schon immer gab und Multikulti nicht das Resultat einer erst seit wenigen Jahrzehnten stattfindenden Masseneinwanderung ist, sondern der europäische Normalfall.

Dazu ist anzumerken, dass das Verfälschen der Vergangenheit in Diktaturen Praxis war und von George Orwell in seinem Klassiker „1984” als gängige Methode der Manipulation beschrieben wird.

Wer jetzt glaubt, dass es bei diesen Manipulationen kein Steigerungspotenzial mehr gibt, liegt leider daneben. Denn jetzt sollen den weißen Männern auch noch die Leistungen migrantischer Frauen untergejubelt werden – die ARD hat bereits damit begonnen.

Die mutige Kabarettistin Monika Gruber berichtet aus persönlicher Erfahrung mit Betroffenen darüber:

Täuschung als Staatsauftrag⁉️ Deutsche Autoren werden gezwungen, ihre Werke unter ausländischen Namen einzureichen – damit ARD und ZDF der Öffentlichkeit eine „gelungene Integration“ vorgaukeln können. Kein Witz, sondern Alltag beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Inhalt… pic.twitter.com/umoa4tRlRU — Shira S , MD (@RealSHIRA) June 17, 2025

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<