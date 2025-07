Die russische Armee soll in nächster Zeit, in den kommenden Wochen oder sogar Tagen, eine Großoffensive in der Ukraine starten mit etwa 160.000 Soldaten. Somit würde Moskau innerhalb der von Trump gesetzten 50-Tagesfrist bis zum Kriegsende vollendete Tatsachen schaffen – wie „CNN“ berichtete.

Laut Analysten sind in den letzten Wochen an der Front „wichtige ukrainische Stützpunkte im Osten des Landes zunehmend bedroht worden„.

Weiters werde…

…“angenommen, dass Russland in einigen Tagen oder Wochen seine verstärkte Sommeroffensive beginnen wird, in der es wahrscheinlich 160.000 Soldaten einsetzen wird, die nach Angaben ukrainischer Beamter in der Nähe der Frontlinie konzentriert sind.„

Laut Journalisten sind Pokrowsk, Konstantinowka und Kupjansk derzeit die wichtigsten Städte. Aber auch überall sonst üben russische Truppen militärischen Druck aus und rücken langsam aber sicher vor.

Laut „Axios“ drohte Wladimir Putin dem US-Präsidenten Trump gegenüber mit einer groß angelegten Offensive innerhalb der nächsten zwei Monate.

