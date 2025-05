Alice Weidel auf CPAC: „Ungarn – wahre Quelle der Freiheit in der Welt“ (JF-Interview)

„Einflussreiche Politiker haben beschlossen, die AfD, die stärkste Oppositionspartei Deutschlands, zu brechen, die bald in mehreren östlichen Bundesländern regieren wird. Von hier aus sei meine Botschaft, dass sie keinen Erfolg haben werden“ – so die Vorsitzende der „Alternative für Deutschland“ heute (AfD) am Freitag in Budapest.

Alice Weidel sprach am zweiten Tag der CPAC-Konferenz in Budapest.

Laut Weidel hätten immer mehr Wähler in Deutschland genug davon, belogen zu werden, und die Lebensqualität von Jahr zu Jahr sinke. Die AfD sei die zweitstärkste politische Kraft in Deutschland und die nächste Regierungspartei.

Die Deutschen litten unter der Masseneinwanderung, der explosionsartig steigenden Kriminalität, hohen Steuern und Energiepreisen, der Inflation und der Zerstörung ihres Eigentums.

„Deshalb wurde die alte grün-linke Regierung abgewählt, so dass nun eine weitere Regierung den gleichen Weg weitergeht, der in die Katastrophe führt. Die derzeitige Regierung behauptet, die illegale Migration zu stoppen, während sie die Tore weit offen lässt und das Geld der deutschen Steuerzahler aus dem Fenster wirft, wenn es um die Ukraine geht.„

– so Weidel.

Laut Weidel wäre CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Wahl angetreten, indem er AfD-Lösungsvorschläge übernommen habe, nur um am Tag nach der Wahl alles zurückgenommen zu haben. Sei ein einziges Ziel wäre gewesen, Kanzler zu werden, um dann seine Seele an die Linke zu verkaufen.

Weidel zufolge werden in Deutschland die Verfassung manipuliert, Gesetze umgangen und die parlamentarische Opposition im Namen des Kampfes gegen Hassrede zum Schweigen gebracht. Allein, um eine demokratische Machtübergabe zu verhindern. Die Aufgabe des deutschen Verfassungsschutzes bestünde allein darin, die Regierung an der Macht zu halten, anstatt Terroranschläge zu verhindern.

„Das Ziel der Bundesregierung ist es, der AfD vorzuwerfen, verfassungswidrig zu agieren und damit die Partei illegitim zu machen. Sie werden keinen Erfolg haben.„

– fügte sie hinzu.

Somit habe sich die deutsche Bundesregierung einen eigenen Panikraum aufgebaut, eine antipatriotische, woke Organisation in großer Angst, und in ihrer Panik die Institutionen der Demokratie demontiert. Somit aber wären mehr als zehn Millionen Bürger vom Recht auf Repräsentation ausgeschlossen und werde dadurch jegliche Grundlage demokratischer Regierungsführung zerstört.

„In unserer heutigen Zivilisation gibt es eine echte Frontlinie mit autoritärem Zentralismus und bürokratischem Paternalismus auf der einen Seite und denen, die an die bürgerliche, wirtschaftliche und geistige Freiheit in unseren Ländern glauben und diese verteidigen, auf der anderen Seite.„

– so Weidel weiter. Ihr zufolge würden Patrioten für die Freiheit eintreten, für die Meinungsfreiheit, sichere Grenzen, die Rechtsstaatlichkeit, die Ordnung, die Sicherheit von Kindern und zukünftigen Generationen sowie für souveräne Nationen kämpfen.

Conservative Political Action Conference

Seit Donnerstag tagt die „Conservative Political Action Conference“ (CPAC) zweitätig in der ungarischen Hauptstadt. Außer Ungarns Premierminister Viktor Orbán nehmen auch der österreichische FPÖ-Chef Herbert Kickl, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, sowie AfD-Chefin Alice Weidel und der tschechische Ex-Premier Andrej Babis teil.

