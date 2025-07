sdr

Ein weiteres schockierendes Video von einer ukrainischen Zwangsrekrutierung zeugt von einer geradezu unüberbietbaren Brutalität des Zelenskyj-Regimes auch gegen die eigene Bevölkerung – unter Duldung Brüsseler Kriegstreiber-Eliten:

Dabei wird ein Mann von Rekrutierungs-Häschern mit einer so enormen Wucht zu Boden gestoßen wird, dass er sich nicht mehr bewegt. Es wird vermutet, dass ihm das Genick gebrochen wurde.

Man kann sich die Kampfmoral solch gedemütigter Soldaten vorstellen, wenn sie an der Front dienen müssen. Mittlerweile gehen die Selenskyj-Häscher sogar schon ungeniert in aller Öffentlichkeit, mitten in Wohngebieten auf Menschenfang und verbreiten Angst und Schrecken.

