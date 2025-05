„Grünen-Hysterie“ wegen Abwanderung deutscher Autobauer nach Ungarn

Bild: pressemeier.de

Jüngst hatten traditionsreiche deutsche Autobauer mit dem Plan aufgewartet, ihre Produktion nunmehr nach Ungarn verlagern zu wollen. Die „Überlebensstrategie“ dahinter ist es, den überbordenden deutschen Vorschriften wie auch der hohen Steuerlasten zu entkommen.

Ungarn als attraktive Alternative

Einem Bericht von Exxpress zu Folge sehen Konzerne wie BMW, Mercedes und Audi im „berechenbaren ungarischen Umfeld“ eine attraktive Alternative zu den immer unternehmensfeindlicheren Bedingungen in Deutschland, wie auch uncutnews zu berichten wusste.

Allerdings begrüßen freilich nicht alle in Deutschland diesen Trend, im Besonderen linke Politiker reagieren extrem verärgert.

Nach Angaben von Exxpress investiert etwa Mercedes über eine Milliarde Euro in den Ausbau seines Werks in Kecskemét bis 2026. Geplant sind auch neue Montagehallen, eine umfassende Digitalisierung und flexible Produktionslinien. BMW setzt diesbezüglich ebenfalls ein klares Zeichen. Das neue, vollelektrische Modell iX3 wird im Werk in Debrecen unter Einsatz moderner, klimaneutraler Technologie produziert. Auch Audi ist bereits seit über 30 Jahren in Győr aktiv und produzierte allein im letzten Jahr 180.000 Fahrzeuge sowie über 1,5 Millionen Antriebsstränge.

Ursache „Grünen-Politik“

Obwohl es die Politik der Grünen gewesen war, die maßgeblich zur Abwanderung auch dieser Branche beigetragen hatte, sind ausgerechnet Vertreter dieser Partei nun besonders erbost darüber, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nun für viele Konzerne als wirtschaftlich stabiler Partner gilt.

Freilich äußerte sich auch Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses, gegenüber Auto Motor und Sport kritisch, „deutsche Konzerne haben einen naiven Zugang zu Autokratien.“

Er warnte zudem vor dem Einfluss Chinas und bezeichnete Ungarn als „Brückenkopf für den Abfluss von technischem Wissen“. Diese Vorwürfe prallen bislang jedoch, wenig überraschend, an den deutschen Herstellern ab. Ungarn ist immerhin EU-Mitglied, wirtschaftlich verlässlich und eng in die deutschen Lieferketten eingebunden. Es bietet qualifizierte Arbeitskräfte zu wettbewerbsfähigen Löhnen, ohne die ideologische Zwangsbeglückung, die in Deutschland seit der Ampel-Herrschaft, die Automobilbranche belastet.

Deutschland „unattraktiv“ geworden

Deutschland hingegen verliert zunehmend an Attraktivität, durch hohe Energiepreise, Überregulierung und politische Unsicherheit, etwa hinsichtlich der Zukunft des Verbrennungsmotors. Dies führt dazu, dass Mercedes etwa in den kommenden drei Jahren 100.000 Fahrzeuge weniger in Deutschland produzieren wird. Die Industrie folgt eben ganz klar der Planungssicherheit und der Fachkräftebasis, beides sieht man derzeit eher in Ungarn als eben in Deutschland.

Die grüne Energiewende treibt erwartungsgemäß die Industrie aus dem Land. Die Verlagerung der Produktion nach Ungarn ist dabei auch kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines größeren Trends. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland gelten eben als zunehmend unzuverlässig und das mit entsprechend gravierenden Folgen. Die Empörung grüner Politiker, anstelle später Einsicht, läuft dabei freilich ins Leere. Wie Viktor Orbán mehrfach betont hatte, lassen sich die Gesetze der Wirtschaft eben nicht durch Ideologie aushebeln.

