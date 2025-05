US-Gesundheitsbehörde nimmt Corona-Impfempfehlung für gesunde Kinder und Schwangere zurück

Während hierzulande der politisch-mediale Komplex die Corona-Impfung immer noch quasi als Wundermittel anpreist, gehen die USA andere Wege.

Gesundheitsminister Kennedy: Gesunder Menschenverstand und gute Wissenschaft

Die dortige Gesundheitsbehörde CDC hat die Covid-19-Impfempfehlung für gesunde Kinder und Schwangere zurückgenommen, was Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. auf X folgendermaßen kommentierte:

„Es ist gesunder Menschenverstand und es ist gute Wissenschaft. Wir sind jetzt einen Schritt näher an der Verwirklichung von POTUS’s Versprechen, Amerika wieder gesund zu machen.“ [Anm.: Das Kürzel „POTUS“ steht für „President oft he United States“, also Präsident der Vereinigten Staaten.]

Außerdem sagte Kennedy, dass letztes Jahr die Biden-Regierung darauf drängte, gesunden Kindern eine weitere Covid-Spritze zu verabreichen, obwohl es keine klinischen Daten gebe, die die Strategie der wiederholten Auffrischung bei Kindern unterstützen.

Der frühere US-Präsident Joseph „Joe“ Biden war ein glühender Verfechter der experimentellen Corona-Impfung. Als vor drei Jahren diese Impfung für Kinder im Alter von sechs Monaten freigegeben wurde, sprach er von einem „historischen Meilenstein“ und rief alle Eltern dazu auf, ihre Kinder impfen zu lassen.

