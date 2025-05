UN-Abkommen will KI-Kinderpornografie für Pädophile erlauben

Kriegskanzler Merz provoziert Russland: Angriff auf Taurus-Werk wird diskutiert + USA kündigen Visabeschränkungen für Online-Zensoren an + Unterwanderung, Unterwerfung, Indoktrination: rasante Islamisierung Europas + EU startet neuen Anlauf bei der Vorratsdatenspeicherung + Öffentlich-rechtliche Krise: Zuschauer fliehen, Kritik explodiert

Putin skizziert Friedensbedingungen

Zahlreiche russische Quellen haben am Mittwoch Berichten zufolge die Bedingungen Wladimir Putins für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs bekannt gegeben, die sich gegenüber denen vor Beginn des Konflikts im Jahr 2022 kaum geändert haben.

Den Informanten zufolge will der Kreml-Chef eine schriftliche Zusage des Westens, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten wird, die Beendigung der Osterweiterung des Bündnisses, die Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe russischer Vermögenswerte und den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine in einer Nachkriegssituation.

Die Reaktionen des US-Deep-States kommentiert Tucker Carlson in seiner Morning Note so:

„Die leidenschaftlichsten Russland-Falken in Washington wollen davon nichts hören, aber diese Forderungen sind völlig vernünftig. Amerika spielte mit dem Gedanken an eine Gewalt, die zur Auslöschung führen könnte, als die Sowjetunion in den 60er Jahren nur wenige Kilometer vor seiner Küste Atomwaffen stationierte, und das heutige Moskau hat ebenso das Recht, sich durch die Möglichkeit der Einrichtung von Abschussbasen der NATO an seinen Grenzen bedroht zu fühlen. Wenn dieser Bericht zutreffend ist und Putin den Krieg wirklich beenden wird, wenn seine Gegner die genannten Forderungen erfüllen, dann ist die Fortsetzung des Krieges die Schuld des Westens.“

Weiterlesen auf tkp.at

Kriegskanzler Merz provoziert Russland: Angriff auf Taurus-Werk wird diskutiert

Es wird ernst! Nach der Angriffsankündigung von Kriegskanzler Friedrich Merz (CDU) wird im russischen Fernsehen die vollständige Vernichtung des Taurus-Werks in Schrobenhausen gefordert.

Der Militärexperte und Chefredakteur der Militärzeitschrift „Nationale Verteidigung“, Igor Korotschenko, sagt am 26. Mai 2025 in der TV-Sendung 60 Minuten: „Die Taurus-Werke befinden sich in einer dünn besiedelten Gegend und weit von großen Siedlungsstätten entfernt. Wir müssen zuerst als einmalige und demonstrative abschreckende Maßnahme beispielsweise mit zwei Oreschnik-Raketen, die in sich 12 Hyperschallblocks von nicht-nuklearen Sprengköpfen tragen, diese Werke vernichten und dem Boden gleichmachen, sodass Deutschland in den nächsten 5 bis 7 Jahren nicht mehr in der Lage sein wird, solche Marschflugkörper zu bauen.“

via @anonymousnews

Verschärfte Einreiseregeln: USA kündigen Visabeschränkungen für Online-Zensoren an

US-Außenminister Marco Rubio hat Visabeschränkungen für Verantwortliche von Online-Zensur gegen US-Bürger oder Techfirmen wie X und Meta angekündigt.

Ausländer, die sich daran beteiligen würden, die Rechte der Amerikaner zu untergraben, dürften nicht mehr in die USA einreisen, schrieb Rubio im Onlinedienst X kurz vor einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU) in Washington. Dies gelte für Verantwortliche von Zensurmaßnahmen u.a. in Europa.

Ausländische Behörden hätten „Zensurmaßnahmen gegen US-Technologieunternehmen sowie gegen US-Bürger und -Einwohner ergriffen, obwohl sie keine Befugnis dazu haben“, hieß es in einer Erklärung des US-Außenministers, deren Adressat vor allem die EU-Kommission in Brüssel sein dürfte. „Die Zeiten der passiven Behandlung derjenigen, die die Rechte der Amerikaner untergraben, sind vorbei“, warnte Rubio auf X.

Weiterlesen auf deutschlandkurier.de

UN-Vertrag würde KI-Kinderpornografie als „Schadensbegrenzung“ für Pädophile erlauben

Ein neues Abkommen der Vereinten Nationen, das vorgibt, Cyberkriminalität zu bekämpfen, könnte es Ländern erlauben, KI-generiertes Material über Kindesmissbrauch sowie privates Sexting zwischen Minderjährigen und Erwachsenen zu entkriminalisieren.

Laut einem Bericht von Stefano Gennarini vom Center for Family and Human Rights (C-Fam) würde dieses neue UN-Abkommen, das offiziell zur Bekämpfung von Cyberkriminalität gedacht ist, „Räubern und Tech-Giganten erlauben, von der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu profitieren – auch durch mit künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder“.

Zwar schreibt der Vertrag die Kriminalisierung des nicht einvernehmlichen Austauschs intimer Fotos sowie von echtem Material über sexuellen Kindesmissbrauch – also Bildern realer Kinder – vor, lässt jedoch „eine breite Palette sexualisierter Inhalte mit Kindern“ weiterhin zu. In den USA sind solche Darstellungen nach wie vor illegal; 38 Bundesstaaten haben eigens Gesetze erlassen, die sich gegen KI-generiertes Material zur Ausbeutung von Kindern richten, und das Justizministerium geht „aggressiv“ gegen Ersteller solcher Bilder vor.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Unterwanderung, Unterwerfung, Indoktrination: Dieser Bericht zeigt, wie rasant die Islamisierung in Europa fortschreitet

Die größte Gefahr für westliche Gesellschaften lässt sich aktuell auf 76 Seiten nachlesen und ist auf der Website des französischen Innenministeriums hochgeladen. „Frères musulmans et islamisme politique en France“, zu Deutsch: „Die Muslimbruderschaft und der politische Islam in Frankreich“, heißt das Schriftstück, das nicht weniger als Sprengstoff für die französische Gesellschaft bedeutet, weil es dem Land, das sich stets in der Tradition des Laizismus sah, eine schleichende Islamisierung attestiert, die in alle Lebensbereiche hineinwirkt.

Es gehe um nicht weniger als die „Bedrohung des nationalen Zusammenhalts“ und eine „langfristige Transformation der französischen Gesellschaft“, die, wie die Autoren analysieren, auf Strukturen der Muslimbruderschaft zurückgeht.

Weiterlesen auf nius.de

Jetzt startet die EU einen neuen Anlauf bei der Vorratsdatenspeicherung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will so „der Strafverfolgung zeitgemäße Instrumente zur Kriminalitätsbekämpfung an die Hand“ geben.

Während der Europäische Gerichtshof (EuGH) noch im September 2022 urteilte, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mit EU-Recht vereinbar sei, hieß es in einem Urteil im Mai, dass eine solche Kontrolle unter Umständen doch möglich sei. Mindestens die IP-Adressen können so gespeichert werden. Bereits Ende April 2024 hatte der EuGH entschieden, dass IP-Adressen nun zur Bekämpfung jeglicher Kriminalität gespeichert werden dürfen.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Öffentlich-rechtliche Krise: Zuschauer fliehen, Kritik explodiert

ARD und ZDF verlieren nicht nur über die Hälfte ihres jungen Publikums, sie verlieren auch jede Bodenhaftung. Während Zuschauer in Scharen abspringen und eine Beschwerdeflut die Anstalten trifft, feiern sich die Sender und ihre Produktionspartner weiter selbst, alimentiert von Zwangsgebühren und fest eingebettet in ein subventioniertes Paralleluniversum aus Ideologie, Preisverleihungen und wirtschaftlichem Totalversagen.

Die deutsche Film- und Fernsehbranche ist vollständig durch subventioniert. Das bedeutet, dass alle Produzenten versuchen, TV- und Fördermittel zu erhalten, die nahezu ihre gesamten Herstellungskosten abdecken. Privatinvestitionen, Verleihgarantien und Auslandsverkäufe machen in der Regel nie mehr als 20 % der Finanzierung aus. Daher gibt es faktisch keine Produktionen, die ohne Fernsehsender (einschließlich Streamer) oder Förderpartner realisiert werden.

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

