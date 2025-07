Kreml: „Deutschland wird wieder gefährlich!“

+ Stromrationierung nötig in den Niederlanden wegen Green Deal + US-Senator stellt einen Strafantrag gegen Dr. Fauci + Kreml reagiert auf Pistorius‘ Äußerungen : Deutschland wird wieder gefährlich! + Platzt die deutsche Immobilienblase? + ÖSTERREICH: Peter Westentaler – Verlierer-Ampel ist eine einzige Katastrophe + „Krankenhaus sei kein Hotel“ – Patient rastete aus +

Stromrationierung nötig in den Niederlanden wegen Green Deal

Die Niederlande rationieren Strom, um die Belastung des Stromnetzes zu verringern, während sie auf eine „grünere Wirtschaft“ umstellen – „Frühindikator dafür, was andere europäische Länder wahrscheinlich erleben werden“, wenn sie versuchen, „die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele der EU zu erreichen“.

Es ist nun schon mehr als ein Jahrzehnt, dass versucht wird, die Energienutzung aggressiv auf Strom umzustellen. Die anderen Verteilnetze für Energie wie Erdgas, Erdölprodukte und sogar Kohle werden stillgelegt oder zumindest eingeschränkt. Stromnetze können die benötigte Energie nicht mehr in vollem Ausmaß transportieren. Noch dazu hat man durch die massive Subventionierung von E-Autos und Wärmepumpen, den Bedarf massiv gesteigert, vorzugsweise zu Zeiten wo keine Sonne scheint und wenig Wind wehr.

In den Niederlanden zeigt sich mittlerweile die Konsequenz davon immer deutlicher, wie die Financial Times berichtet. „Tausende Unternehmen und Haushalte warten auf den Anschluss an das Stromnetz.“ Die Netzbetreiber sind nun sogar gezwungen, „Strom zu rationieren“. Je mehr die Elektrifizierung voranschreitet, desto gravierender wird das Problem. Weiterlesen auf tkp.at

US-Senator stellt einen Strafantrag gegen Dr. Fauci

US-Senator Rand Paul stellt einen Strafantrag gegen Dr. Fauci, nachdem seine Begnadigung als BETRUG [AUTOPEN] eingestuft wurde

Rand Paul:

“Heute werde ich meine Strafanzeige gegen Anthony Fauci an das DOJ von Trump wiederholen!”

Today I will reissue my criminal referral of Anthony Fauci to Trump DOJ! https://t.co/trIhJHAOlx — Rand Paul (@RandPaul) July 14, 2025

„Bidenisierung von Trump“ Russische Propaganda zerlegt Trump

Lange sah Russland in Donald Trump einen Gleichgesinnten. Jetzt wird er jedoch zur Zielscheibe der Propaganda. Nach seiner Kritik an Putin fallen im Kreml-TV die Masken.

Wer in den vergangenen Wochen das russische Fernsehen einschaltete, konnte zwar anhand des rhetorischen Umschwungs die Risse im Verhältnis zwischen Putin und Trump deutlich erkennen, aber jetzt verkündete die Propaganda de facto offiziell das Ende der politischen Liaison. Wladimir Solowjow, einer der zentralen Figuren der Kreml-Propaganda, erklärte in seiner allabendlichen TV-Show: „Vor unseren Augen vollzieht sich eine Bidenisierung von Trump.“

Einst sei Trump der Einzige gewesen, der in der Lage wäre, mit Putin zu sprechen. Jetzt verwandele er sich aber in eine weitere Version von Biden, erzählte Solowjow seinen Studiogästen mit bedauerlichem Schulterzucken. Weiterlesen auf t-online.de

Kreml reagiert auf Pistorius‘ Äußerungen zum „Mord an russischen Soldaten“: Deutschland wird wieder gefährlich!

Der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, hat die Äußerungen des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius zu einem möglichen Krieg der NATO gegen Russland kommentiert.

„Deutschland wird wieder gefährlich“,

sagte Dmitri Peskow

Peskow, erklärte, er könne kaum glauben, dass der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius darüber spreche, russische Soldaten im Krieg zu töten. „Aber leider ist es so“, sagte er gegenüber RBC. (…)

In einem Interview mit der Financial Times hatte Pistorius erklärt, dass man nur aus einer Position der Stärke über Frieden und Entspannung sprechen könne. Wenn die Abschreckung nicht funktioniere und Russland angreife, seien deutsche Soldaten bereit, russische Soldaten zu töten, so der deutsche Minister. Via rbc.ru

Platzt die deutsche Immobilienblase?

Die deutsche Immobilienbranche steuert auf eine historische Implosion zu – mit Milliardenverlusten, Bankenbeben und sozialem Sprengstoff. Alte Kredite laufen aus und müssen – zu deutlich schlechteren Bedingungen – refinanziert werden. Dies könnte die Finanzkrise 2008/2009 sogar noch übertreffen.

Der gewerbliche Immobilienmarkt in Deutschland kämpft mit massiven Problemen. Einerseits gibt es – bedingt durch die Corona-Jahre und die derzeit anhaltend schwache Konjunktur – relativ hohe Leerstandsquoten, andererseits müssen Kredite in Höhe von rund 228 Milliarden Euro refinanziert werden. Aufgenommen wurden diese zwischen 2019 und 2022, und das zu deutlich besseren Konditionen, als sie derzeit vorherrschen.

Den Schätzungen zufolge gelten rund 50 Milliarden Euro an Krediten bereits als akut gefährdet. Die ebenfalls hohe Zahl an Insolvenzen im Bau- und Immobiliengewerbe (alleine im ersten Halbjahr 2025 waren es 27 Unternehmen mit mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz) macht ebenfalls zu schaffen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH: Polit-Analyst Peter Westentaler – Verlierer-Ampel ist eine einzige Katastrophe

„Wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten, die gegen die Menschen regiert. Empathielos, herzlos und charakterlos. Sie nimmt den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern und den sozial Schwachen das Geld weg und lebt selbst in Saus und Braus.

Pensionisten wird die Pension gekürzt, Familien und Kindern die Beihilfen, Behinderten die Förderung. Sogar das Trinkgeld wird gestrichen, Krankentransporte muss man künftig selbst zahlen und die Mieten schnalzen nach oben!

Aber dafür leistet sich die teuerste Regierung aller Zeiten Luxusautos und externe Berater um 1,7 Mio. pro Monat! Und bei einem Einkommen von über 20.000 pro Monat verrechnet Herr Babler auch noch seine Friseur- und Schminkkosten dem Steuerzahler! Diese Verlierer-Ampel ist eine einzige Katastrophe!“ Via Peter Westentaler auf fb

„Krankenhaus sei kein Hotel“ – Patient rastete aus

Wien. Nach seiner Entlassung aus der psychiatrischen Abteilung der Rudolfstiftung im 3. Bezirk weigerte sich ein 44-jähriger gebürtiger Iraner (Staatsangehörigkeit derzeit ungeklärt) Donnerstagvormittag das Spitalsgelände zu verlassen. Er wolle hier weiter bleiben, gepflegt und umsorgt werden. Die Antwort, dass man „kein Hotel, sondern ein Krankenhaus sei“, vertrug der nach eigenen Angaben Obdachlose so gar nicht:

Er beschimpfte und bedrohte seine behandelnden Ärzte wiederholt mit dem Umbringen und musste schließlich aus dem Gebäude begleitet werden. Vor dem Spital geriet der Mann immer weiter in Rage und begann, mit Steinen nach dem Klinikpersonal zu werfen, wobei zum Glück niemand verletzt wurde, jedoch die Glasscheiben des Eingangsbereichs sowie einiger Fenster zu Bruch gingen. Durch die verständigte Polizei wurde der 44-Jährige kurz darauf vorläufig festgenommen.

Der Tobende – der sich mit Erscheinen der Polizei in der Sekunde beruhigte – wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung, der gefährlichen Drohung und der Sachbeschädigung angezeigt. Via oe24.at

Neuer Warnhinweis für Windpockenimpfung

Ein Kind stirbt nach einer Windpockenimpfung an Enzephalitis (Gehirnentzündung). Die europäische Gesundheitsbehörde reagiert – und warnt nun deutlicher vor der ernsten Nebenwirkung.

Windpocken galten lange als harmlose Kinderkrankheit. Heute wird dagegen geimpft – mit großer Wirkung. Doch nach einem tragischen Todesfall in Polen lenkt die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) den Blick auf eine bislang kaum bekannte Komplikation: In äußerst seltenen Fällen kann nach der Impfung eine Enzephalitis auftreten. Die Fachinformationen der gängigen Impfstoffe sollen nun angepasst werden. Weiterlesen auf t-online.de

WHO „extrem besorgt“ über Impfskepsis

Weniger Hilfsgelder und Impfskepsis wegen Falschmeldungen: Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die Gesundheit der Weltbevölkerung – und erinnert Politiker an ihre Verantwortung.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht eine Gefahr für die Gesundheit der Weltbevölkerung durch Impfskepsis und einbrechende Entwicklungshilfen. „Wir sind extrem besorgt über Fehl- und Desinformation zu Impfungen“, sagte Kate O’Brien, Direktorin der WHO-Impfabteilung. Fehlende Entwicklungshilfen seien ebenso „extrem problematisch“, so O’Brien bei der Vorstellung des gemeinsamen Impfratenberichts mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF.

Das weitaus größte Hindernis für Impfschutz bei Kindern seien Konflikte sowie die Schwierigkeit, Kinder in sehr abgelegenen Regionen zu erreichen. Das Problem dürfte sich durch gekürzte Entwicklungshilfen aus den USA und anderen Ländern noch vergrößern, fürchten WHO und UNICEF. Dem Bericht zufolge wurden zwar etwas mehr Kinder geimpft – aber ihre Impfziele sehen die Organisationen noch immer in weiter Ferne. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++TIERE +++

Hahn und Henne verteidigen ihre Kücken

