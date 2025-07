+ Trump verteidigt Ministerin im Epstein-Skandal + Dramatische Zoll-Eskalation – Trumps Brief ist für Europa ein Desaster + Prügelattacke und Krawalle: Forderungen nach Remigration in Spanien + Verfassungsschutz nimmt beliebte YouTube-Stars in Visier +

Migrantenansturm auf Kreta – unfassbare Zustände

Kreta – Beinahe 2.000 illegale Migranten sind in den vergangenen zwei Tagen auf der Insel angekommen. Fast ausschließlich Männer. Das Kamerateam wurde gewarnt, dass nicht alle friedlich sind.

Kreta – Fast 2.000 illegale Migraten sind in den vergangenen zwei Tagen auf der Insel angekommen. Fast ausschließlich Männer. Das Kamerateam wurde gewarnt, dass nicht alle friedlich sind. Ein Urlaub auf Rügen erscheint mir attraktiver, auch oder gerade wegen der hohen… pic.twitter.com/YMViyzg7bv — Dara p³ 🇩🇪 (@Raeubertochtah) July 13, 2025

Trump verteidigt Ministerin im Epstein-Skandal – „Was ist mit meinen Jungs los?“

Es gibt keine Liste mit prominenten Mittätern von Jeffrey Epstein: Mit dieser Aussage brachte Pam Bondi viele MAGA-Fans gegen sich auf. Nun pfeift Donald Trump seine Anhänger zurück – mit klaren Worten.

Die Wut in Teilen des Fanlagers von Donald Trump über die jüngsten Entwicklungen in dem Skandal um Jeffrey Epstein lässt nicht nach. Im Fokus steht Justizministerin Pam Bondi. Diese hatte zuletzt erklärt, dass es im Fall des prominenten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters keine neuen Erkenntnisse gebe. Das sorgt bei vielen Verschwörungsanhängern für Empörung.

Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden worden. Dem Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.

Weiterlesen auf spiegel.de

Dramatische Zoll-Eskalation – Trumps Brief ist für Europa ein Desaster

US-Präsident Donald Trump will Importe aus Europa mit einem Zoll in Höhe von 30 Prozent belegen. Das teilte er in einem Schreiben an die EU-Kommission mit. Es zeigt, dass Brüssels bisherige Strategie im Handelskrieg gescheitert ist.

[…]

Und das ist noch nicht alles. Sollte die EU nun ihrerseits neue Zölle auf amerikanische Produkte verhängen, werde der amerikanische Satz um eben diesen Wert erhöht, droht US-Präsident Donald Trump in dem Brief an „Ihre Exzellenz Ursula von der Leyen“. Es ist eine dramatische Eskalation des ökonomischen Schlagabtauschs zwischen Europa und Amerika – und ein Zeichen, dass Brüssels bisherige Strategie gescheitert ist. Weiterlesen auf welt.de

Vollständige Liste der von den USA diese Woche angekündigten Zölle:

🇪🇺 European Union: 30%

🇿🇦 South Africa: 30%

🇰🇷 South Korea: 25%

🇧🇩 Bangladesh: 35%

🇰🇿 Kazakhstan: 25%

🇵🇭 Philippines: 20%

🇰🇭 Cambodia: 36%

🇮🇩 Indonesia: 32%

🇲🇲 Myanmar: 40%

🇱🇰 Sri Lanka: 30%

🇲🇾 Malaysia: 25%

🇹🇭 Thailand: 36%

🇲🇩 Moldova: 25%

🇨🇦 Canada: 35%

🇲🇽 Mexico: 30%

🇧🇦 Bosnia: 30%

🇩🇿 Algeria: 30%

🇹🇳 Tunisia: 25%

🇧🇳 Brunei: 25%

🇷🇸 Serbia: 35%

🇯🇵 Japan: 25%

🇧🇷 Brazil: 50%

🇱🇾 Libya: 30%

🇱🇦 Laos: 40%

🇮🇶 Iraq: 30%

Nach Prügelattacke und Krawallen: Forderungen nach Remigration in Spanien!

Nach einem gewalttätigen Angriff auf den 68-jährigen Domingo Tomás Martínez ist es in der südostspanischen Stadt Torre-Pacheco die zweite Nacht in Folge zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Stadt hat rund 41.000 Einwohner.

Der Rentner wurde am Mittwochmorgen während seines täglichen Spaziergangs brutal niedergeschlagen und schwer verletzt. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um drei bis vier Jugendliche marokkanischer Herkunft, die offenbar aus Langeweile handelten, die Tat filmten und anschließend flüchteten.

Demonstranten gegen die Tat errichteten Barrikaden, setzten Müllcontainer in Brand und bewarfen Einsatzkräfte mit Flaschen. In der folgenden Nacht kam es erneut zu Ausschreitungen, bei denen unter anderem gezielt Geschäfte mit marokkanischen Inhabern beschädigt wurden. Weiterlesen auf rtv.news

Anm.: Originaltext wurde von uns genderbereinigt

Verfassungsschutz nimmt beliebte YouTube-Stars in Visier

Sie erreichen in den sozialen Netzwerken Millionen. Vor allem junge Menschen schauen Videos von Influencern wie dem „Ketzer der Neuzeit“. Dem Verfassungsschutz paßt das gar nicht. Er erklärt mehrere von ihnen zu „Rechtsextremisten“ und forscht sie aus, wie die JUNGE FREIHEIT erfuhr. In Baden-Württemberg hat das Konsequenzen.

Die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, Muhterem Aras (Grüne), hat der AfD-Landtagsfraktion verboten, einen für den heutigen Sonnabend geplanten „Influencer Day“ im Landesparlament abzuhalten. Aras begründete dies in einem Schreiben an die AfD, das der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, mit der Anwesenheit der Influencer „Ketzer der Neuzeit“, Boris von Morgenstern und Miro „unblogd“.

Zum Ketzer der Neuzeit schreibt die Landtagspräsidentin, dieser stamme „aus dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“. Ziel des Influencers sei es, „das Vertrauen in Politik, demokratische Entscheidungsprozesse und das staatliche System insgesamt zu erschüttern“. Er vertrete „darüber hinaus wesentlichen Teilen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung entgegenstehende ethnopluralistische Ansichten“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Urteil: Warnhinweise müssen von Büchern entfernt werden

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass ein Sticker mit politischen Warnhinweisen von einem Buch in der Stadtbücherei Münster entfernt werden muss. Bibliotheksnutzer seien „mündige Staatsbürger“, die nicht gelenkt werden sollen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster entschied am Dienstag, dass Aufkleber mit der Aufschrift „Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt“ von zwei Büchern in der Stadtbücherei Münster entfernt werden müssen. Einer der betroffenen Autoren hatte einen Eilantrag gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Münster eingereicht, das die Sticker erlaubt hatte. Weiterlesen auf anonymousnews.org

DIHK-Chef für Streichung von Pfingstmontag als Feiertag

Die Menschen in Deutschland sollen mehr arbeiten, vor allem Frauen. Dafür sollte ein Feiertag gestrichen werden. Doch die OECD-Zahlen sind für Ländervergleiche nicht geeignet.

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, spricht sich für die Streichung des Pfingstmontags als Feiertag aus und fordert die Arbeitnehmer zu einer höheren Arbeitszeit auf.

„Unsere Arbeitsproduktivität stagniert“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Im OECD-Vergleich arbeiteten Beschäftigte in Deutschland im Schnitt 1.350 Stunden im Jahr – der Durchschnitt liege bei 1.750. „Das ist ein Delta von 400 Stunden. Da müssen wir ran.“

Mehr Vollzeit arbeiten?

Adrian schlug vor, einen Feiertag zu streichen: „Ich persönlich hätte mit dem Pfingstmontag kein Problem.“ Er wisse aber, dass es viele anders sehen. Adrian sagte außerdem, in Deutschland müsse mehr Vollzeit gearbeitet werden: „Wichtig wäre, dass mehr Menschen Vollzeit arbeiten können – gerade Frauen. Dafür brauchen wir zum Beispiel eine gute Kinderbetreuung.“ Weiterlesen auf epochtimes.de

