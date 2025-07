SIEG für Menschenwürde und neue Medien! Brosius wird nicht Richterin!

JULIAN REICHELT | Es geht bei der umstrittenen Juristin und SPD-Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, nicht einfach um die Wahl einer Richterin. Es geht um die Menschenwürde, um unsere Grundrechte und die Frage, ob wir in Freiheit und ohne einen allmächtigen Staat leben können.

Für Linke dagegen geht es um ihr dringendes Bedürfnis, ganz grundsätzlich darüber zu diskutieren, ob nicht besser der Staat entscheiden sollte, wer als vollwertiger Mensch gelten darf und wer nicht. Doch: Jeder Mensch ist unantastbar, egal ob geimpft oder umgeimpft, links oder rechts, Pro-Brosius-Gersdorf oder Anti-Brosius-Gersdorf.

Welche linke kollektivistische Idee uns überhaupt so weit gebraucht hat, diese schreckliche Personalie diskutieren zu müssen, warum die Leute, die sie wählen wollten, keine anständigen Sozialdemokratien, sondern Linke sind, und warum es so wichtig ist, zu verstehen, um was es bei dieser Personalie wirklich geht, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

