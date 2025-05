SOS-Demokratie – Deutsche Regierung außer Kontrolle: „Opposition kleinregieren“

Bundesregierung empfängt Koalitionsvertrag in göttlicher Eingebung

Die Diktion der neuen deutschen Bundesregierung ist geradezu erschreckend und erinnert an finsterste Zeiten. Und die deutschen Medien flankieren unverhohlen feixend: Von CSU-Chef Markus Söder gab es auf der offiziellen Vertragsunterzeichnung eine Attacke Richtung der AfD – ohne sie beim Namen zu nennen.“ (BILD)

Wünsche jener sich doch endlich,…

…„dass wir als Demokraten nicht immer nur Angst haben und dass wir nicht immer nur hyperventilieren, wenn wir den Namen einer anderen Partei hören“

Die neue deutsche Bundesregierung hat also Angst vor der letzten Oppositionspartei, der AfD, wie Söder zugibt. Und will sich nicht mehr ärgern lassen von abweichenden oppositionellen Meinungen… „BILD“ framt die Söder-Ansage orwellsch um in eine lang erwartete Aufbruchstimmung Richtung „Dikatur“ (US-Außenminister Rubio) -als sogenannte:

„Verantwortung für Deutschland: So startet die neue Koalition“

Söder: Feinde „kleinregieren“

„BILD“ ist außer sich: Endlich eine…

…“Klartext-Ansage von Söder in Richtung AfD!“

Und endlich gehe auch die CSU „auf die Rechtsextremen ein“ – ohne jene beim Namen zu nennen: Hieße also laut Söder: Gut regieren die Feinde der Demokratie kleinzumachen, „kleinzuregieren“.

Eine Diktion, die einem gerade in Deutschland den Atem nimmt: Die Opposition als Feind der Regierung, die platt gemacht gehört.

Doch „BILD“ sieht darin „Anlass zum Optimismus“ – in der totalen Orwellschen Wirklichkeitsverdrehung durch eine totalitaristische Regierung:

„Die Demokratie hat viel mehr Kraft, als viele glauben.“

– so Söder. Eine klare Drohung gegen die Opposition: Könne doch diese „Demokratie“ viel mehr bewegen, wenn sie wolle.

Söder völlig vermessen:Wären doch Radikale in Deutschland nicht immer an die Macht gekommen, weil sie so stark, sondern weil die Demokraten so schwach gewesen seien. Weswegen die neue Regierung, „die Kraft hat, unserer Demokratie ein neues, starkes Kapitel zu geben“.

Sieht er nicht, dass es gerade die Demokratiefeinde an der Macht sind, die sich anschicken, die parlamentarische Demokratie auszuhebeln :

„Freiheit ist immer die Freiheit der anderen.“ (Rosa Luxemburg)

________________________________________________________________________________________________________________

