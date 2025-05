US-Außenminister Rubio zu AfD-Urteil: „Deutschland ist eine Diktatur“

Wie bereits in aller Munde: Der deutsche Verfassungsschutz hat die – mittlerweile in Umfragen stärkste Partei Deutschands – die AfD, als rechtsextremistisch eingestuft und zur totalen politischen Ausgrenzung frei gegeben – ein Re-Installierung der dunkelsten Zustände, die es je in der deutschen Geschichte gegeben hat.

Der Tiefe links-grüne Staat läuft Amok und zeigt dadurch, dass er mittlerweile beinahe alle Institutionen von den deutschen Systemmedien bis hinauf in den Verfassungsschutz unterwandert hat. Doch wissen wir alle: Waidwunde Tiere sind gefährlich – auch wenn sie irgendwann verenden werden…

Hilflos framt das deutsche Boulevard-Erfüllungs-Blatt „BILD“ gegen die offizielle Einschätzung des US-Außenministeriums an:

„Die US-Regierung schäumt (!) offenbar wegen des Verfassungsschutz-Urteils.“

So als ob, die Trump-Regierung durchdreht – wie ein kleiner, böser Junge.

Doch: US-Außenminister Marco Rubio hat Recht:

„Deutschland hat seinem Geheimdienst gerade neue Befugnisse gegeben, die Opposition zu überwachen. Das ist keine Demokratie – das ist Tyrannei im Verborgenen.“

Und weiter:

„Was wirklich extremistisch ist, ist nicht die populäre AfD – die bei der letzten Wahl den zweiten Platz belegte –, sondern vielmehr die tödliche offene Grenzpolitik des Establishments, die die AfD ablehnt.“

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025