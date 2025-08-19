Während deutsche Medien das Bild von verantwortungsvollen einflussreichen Staatenlenkern auf den US-Präsidenten framen , straft dieser jene mit diplomatischer Verachtung. Denn vor dem aktuellen Gipfeltreffen zwischen Trump und Selenskyj gestern Montag wurden die Delegationen nicht vom Hausherr Donald Trump, sondern nur von Monica Crowley, der Protokollchefin des Weißen Hauses, empfangen – wie „vg.hu“ berichtet.

Dies ist in Wirklichkeit ein Affront, mit welchem Trump die EU in ihrer faktischen Bedeutungslosigkeit vorführt. Denn normalerweise begrüßt der US-Präsident laut Protokoll Staats- und Regierungschefs selbst. Stattdessen unternahm dies Crowley in einem weißen Anzug gegenüber NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dem britischen Premierminister Keir Starmer, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen und Friedrich Merz.

Trotzdem framt die europäische Mainstream-Presse die Wirklichkeit um: „Merz mit Knallhart-Ansage an Trump“ (oe24)

Die Lächerlichkeit des ganzen EU-Auftretens erkennt man auch Details: Was sollen sich die auf professionelle Kleidung Wert legenden US-Vertreter denken – beim von der Leyens Wasserträger-Diplomat in Turnschuhen?

Auch das „Wall Street Journal“ wies auf diese ungewöhnliche Lösung hin: Dass nämlich Trump in der Regel europäische Gäste persönlich empfängt. Und: Gerade bei diesem Gipfel waren noch sie viele EU-Staatsführer gemeinsam im Weißen Haus. Das Schweigen des Weißen Hauses spricht in seiner Arroganz Bände: Es hat bisher die Protokolländerung nicht einmal gerechtfertigt.

