Wetter-Kriegsführung: 9/11 war nicht der Anfang, es war der Vorwand – VIDEO

Tucker Carlson im Interview mit Dane Wigington von Geoengineeringwatch.org bringt erstaunliche Nachrichten zu Tage.

Wetter-Kriegsführung: 9/11 war der Auslöser

„Ich sage Ihnen, dass die Abschussliste mit 7 Ländern bereits VOR dem Fall der Türme existierte – jedes einzelne wurde dann durch waffengestützte Dürreperioden ausgelöscht“

Dane Wigington von Geoengineeringwatch meint dazu:

„Tucker, diese Programme dienen nicht der Rettung des Planeten, sie sind Kriegsführung. Schlicht und einfach.“

Unmittelbar nach 9/11 erhielt General Wesley Clark ein Memo aus dem Pentagon: sieben Länder in fünf Jahren auszuschalten: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran.

Diese Liste wurde laut Dane Wigington bereits erstellt, bevor die Anschläge überhaupt stattfanden. Jedes einzelne dieser Länder, jedes einzelne, wurde von einer einmal in tausend Jahren auftretenden Dürre heimgesucht. Statistisch gesehen? Mathematisch? Das ist ohne willkürliche Angriffe in das Klima unmöglich.

Der iranische Präsident stand vor den Vereinten Nationen, wurde gefilmt und sagte, dass die NATO unseren Regen abschneidet. Ihre Top-Wissenschaftler haben gerade bestätigt, dass die NATO das schon seit 40 Jahren tut.

Wenn man den Regen destabilisiert, bricht die Nahrungsmittelversorgung zusammen. Wenn Sie die Nahrungsmittelversorgung zusammenbrechen lassen, bricht auch die Bevölkerung zusammen. Das ist das Spiel.

Geoengineering als Instrument zur Kriegsführung

Das ist dasselbe Geoengineering, von dem die Klimawissenschaftler sagen, dass wir es „jetzt brauchen“, um das Sonnenlicht zu blockieren. Dieselben Dispersionen. Dieselben Partikel. Dieselben Flugzeuge. Sie haben es nur in „Management der Sonneneinstrahlung“ umbenannt, damit niemand es wagt, es zu hinterfragen.

9/11 war nicht der Anfang, es war der Vorwand.

Im Falle, dass dieses Video von YouTube gelöscht wird, kann es auch unter rumble angesehen werden.

