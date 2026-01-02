Noch am Abend des 29. Dezember hatte der russische Außenminister Lawrow bekannt gegeben, dass die Ukraine Putins persönliche Villa mit 91 Drohnen angegriffen hatte, was einem direkten Angriff auf Putin gleichkomme.
Zeitpunkt und Ziele des Gegenangriffs stünden bereits fest
„Laut dem russischen Außenminister wird Moskau als Reaktion darauf seine Verhandlungsposition überprüfen, ohne endgültig aus den Verhandlungen auszusteigen, sowie einen Gegenangriff durchführen, dessen Zeitpunkt und Ziele bereits festgelegt sind.“
Russland hat daraufhin direkte Vergeltung angekündigt, es wurden ukrainische Ziele bestätigt, wie auch, dass es in Kürze einen noch nie dagewesenen Vergeltungsschlag geben werde.
„Es ist bisher nicht klar, was genau hinter den Worten über die „Änderung der Verhandlungsposition“ steckt und worin sie bestehen wird, sowie welche Ziele, womit und wann man im Gegenzug treffen will. Ein ziemlich seltsames Ereignis, ebenso wie die Reaktion darauf.“
Russland plant „Rekord-Vergeltung“
In diversen sozialen Medien wird bereits über einen Großangriff mit Oreshnik-Raketen auf das Regierungsviertel in Kiew, wie auch einen Spezialkommando-Einsatz gegen Selenskij selbst spekuliert.
Offenbar gibt es erste Konsequenzen und harte Reaktionen darauf im Ausland. Zusätzlich sind neue Beweise im Korruptions-Skandal aufgeflogen und es wurde ein ganzer Bestechungs-Ring im ukrainischen Parlament ausgehoben.
12 Gedanken zu „Angriff auf Putin Residenz – Lawrow kündigt Vergeltung an – Zeitpunkt steht bereits fest“
Wenn schon, bin ich für Bremen …
Friedensengel Trump
In einem Artikel der New York Times wird enthüllt, wie der CIA mit der
Ukraine Drohnenanschläge in Russland durchführte, während sich Trump als
Mediator versuchte und als Friedensspender präsentierte.
https://tkp.at/2026/01/01/friedensengel-trump/
Das erinnert mich doch sehr an das Geschehen am 1.9.1939, als die Na.zis vorgaben, Polen hätte den deutschen Sender Gleiwitz angegriffen. Diese Lüge lieferte den Vorwand für den Angriff auf Polen, womit der WK II begann.
Zur Erläuterung: Der Sender Gleiwitz war der Schauplatz eines inszenierten Angriffs durch die SS am 31. August 1939, bei dem sich deutsche Militärs als Polen ausgaben, um einen polnischen Überfall vorzutäuschen und damit einen Propagandagrund für den deutschen Angriff auf Polen und den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu schaffen. Diese Aktion, Teil des sogenannten „Unternehmens Tannenberg“, diente als Vorwand für AH’s Rede am 1. September 1939, in der er behauptete, Deutschland würde „zurückschießen“.
Anderes Thema, eigentlich Kurznachrichten
Der Banküberfall mit dem gebohrten Loch in der Wand. 3200 aufgebrochene Schließfächer in Bonn und ein Tumult der Beraubten, nachdem der Einbruch bekannt wurde. Kilo an Gold sollen weg sein, dazu Bargeld, Schmuck und und und. Hat da wer mal genau hingeschaut und mitgedacht? Da stehen lauter aufgebrachte Alis und Kopftücher vor der Tür, neben weißhaarigen Kartoffeln und wollen rein. Dazu auch noch Bonn, ausgerechnet Bonn, die umgevolkte und völlig bereicherte Stadt. Wie viele der Wertsachen in den Fächern wohl vor der Steuer versteckt wurden? Jedenfalls munkelt man im Netz die Steuer-Elstern freuen sich über den Einbruch und was dadurch jetzt wohl bekannt werden wird.
Ach ja, die Sparkasse soll die Sicherung so schlampig gemacht haben, daß die Versicherung sich weigern könnte zu zahlen, die 10.000€ pro Schließfach. Und es muß ein Insiderjob gewesen sein. Fragen wir an der Stelle wie viel Bereicherung unter den Angestellten der Sparkasse dort zu finden ist. Bunt halt, Anti-„A“fD, gegen Rächts …
Ich mußte direkt an die große Goldmünze denken und den Museumseinbruch. Das ist NATÜRLICH alles erlaubt und geplant. Immerhin sind wir noch im Krieg. Die Münze wurde damals in US mitgeteilt, tauchte im Ländle der Silbertaler auf. Noch dazu sah ich flüchtig ein Vid auf YT, das sich mit den Juwelen der Zarin beschäftigte, die bei Elisabeth gut versteckt im tiefen Tresor liegen sollen. Mafia beklaut sich nun mal gegenseitig und Michel zahlt mit. Seine Versicherungsbeiträge steigen einfach jährlich in jedem Bereich. Nothing to see here, move on ! Egal ob´s weg kommt, oder nie da war. Bildchen und Fotos gibt´s zu JEDEM Event schon ewig. Sah 2013 den gleichen Trümmerfilm in 2 verschiedenen Ländern bei den Haus- und Hofsendern.
Jaja, man „munkelt“ im Netz. Du musst nicht von anderen ebenso schlecht denken, wie Du selber bist, Marcus.
Herr Lawrow, fangen sie bitte in Berlin und Brüssel an, denn wenn sie zu spät kommen, dann gibt es Krieg!
Diese hirnrissigen Kriegstreiber wollen mit dem Krieg, ihre Unfähigkeit rein waschen!
Dem heilig Ländle wurden gerade die neuesten Laserwaffen vom Friedenspräsi geschickt. Wurde ja ausgezeichnet vom NFL Direktor. Unsichtbare Bestrahlung aus dem All, im kleinen schon an uns ausprobiert. „Nächste Pandemie“. Ganz sicher haben wir dafür unseren Obolus geleistet, einfach mal addieren, was der Larsl, in NY geschult, in seinem Kassenbuch eingetragen hat, von H. Friedl abgezeichnet. Wie all die versenkten Milliarden schon lange ….. Private Equity, Hedgefonds, ETFs
Wäre es nicht einfacher das ganze sogenannte Parlament auszuheben, wenn man die politische Korruption an der Stelle packen wollte? Nicht das die Nachfolger der Ausgehobenen dann nicht korrupt sein würden, es ist ein systemisches Problem, nicht ein Problem der Einzelperson und im Fall der Ukraine auch noch ein gesellschaftliches, weil Korruption dort Volkssport ist (wie auch in Griechenland oder Türkei oder …).
Würde hier eine „Freie und Weisungslose Justiz“ im Parlament ermitteln, dann ist der heutige Bundestag morgen geschlossen! Mangels Mitgliedern!