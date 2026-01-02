Angriff auf Putin Residenz – Lawrow kündigt Vergeltung an – Zeitpunkt steht bereits fest

Bild: Netzfund

Noch am Abend des 29. Dezember hatte der russische Außenminister Lawrow bekannt gegeben, dass die Ukraine Putins persönliche Villa mit 91 Drohnen angegriffen hatte, was einem direkten Angriff auf Putin gleichkomme.

Zeitpunkt und Ziele des Gegenangriffs stünden bereits fest

„Laut dem russischen Außenminister wird Moskau als Reaktion darauf seine Verhandlungsposition überprüfen, ohne endgültig aus den Verhandlungen auszusteigen, sowie einen Gegenangriff durchführen, dessen Zeitpunkt und Ziele bereits festgelegt sind.“

Russland hat daraufhin direkte Vergeltung angekündigt, es wurden ukrainische Ziele bestätigt, wie auch, dass es in Kürze einen noch nie dagewesenen Vergeltungsschlag geben werde.

„Es ist bisher nicht klar, was genau hinter den Worten über die „Änderung der Verhandlungsposition“ steckt und worin sie bestehen wird, sowie welche Ziele, womit und wann man im Gegenzug treffen will. Ein ziemlich seltsames Ereignis, ebenso wie die Reaktion darauf.“

Russland plant „Rekord-Vergeltung“

In diversen sozialen Medien wird bereits über einen Großangriff mit Oreshnik-Raketen auf das Regierungsviertel in Kiew, wie auch einen Spezialkommando-Einsatz gegen Selenskij selbst spekuliert.

Offenbar gibt es erste Konsequenzen und harte Reaktionen darauf im Ausland. Zusätzlich sind neue Beweise im Korruptions-Skandal aufgeflogen und es wurde ein ganzer Bestechungs-Ring im ukrainischen Parlament ausgehoben.



