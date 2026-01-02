web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag

Frankreichs Gewalt-Silvester: 1.200 Autos brennen, Polizisten attackiert, Festnahmen (Video)

VonRedaktion Ungarn

Jan. 2, 2026

Westliche Mainstream-Medien zensieren diesen Gewaltausbruch beflissentlich. Die Zahlen sind höher als im letzten Jahr – wie „Valeurs Actuelles“ berichtet.

Trotz des Einsatzes von 90.000 Polizisten und Gendarmen in der Silvesternacht in ganz Frankreich konnten aber landesweite Unruhen nicht verhindert werden. Landesweit wurden 800 Autos abgefackelt, ohne die Daten der Pariser Polizeipräfektur. Besonders betroffen durch Ausbrüche städtischer Gewalt: die Region Île-de-France. Im Département Hauts-de-Seine wurden 23 Brandanschläge auf Fahrzeuge registriert. In Bagneux wurden Polizeistreifen mit pyrotechnischen Geräten angegriffen. Etwa fünfzehn Personen wurden festgenommen. In Nîmes wurden Polizisten mit Steinen beworfen.

Auch die Polizeistation Nanterre wurde angegriffen. In Chelles, im Département Seine-et-Marne, verlor ein Minderjähriger bei Raketenbeschuss drei Finger. In Essonne wurden sechs Feuerwerkskörper auf Polizisten abgefeuert, 21 Autos verbrannt und zwei Mülltonnen in Brand gesetzt.

In Paris wurden 125 Personen festgenommen, darunter 33 wegen Gewalt gegen Beamte, 15 wegen Teilnahme aus einer Gruppe heraus, mit der Gewaltabsicht oder Vandalismus, 10 wegen Besitzes von psychotropen Substanzen – wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Alle Inhaftierten sind zwischen 1973 und 2008 geboren, 15 davon gelten derzeit als minderjährig.

Etwa 15 Fahrzeuge standen in Mulhouse in Brand, Polizisten wurden auch hier angegriffen. Und auch in Nizza, Reims und Nîmes brannten mehrere Fahrzeuge, es kam zu mehreren Festnahmen. In Nizza erlitt ein Polizist leichte Verletzungen, während in Nîmes Steine auf Polizisten geworfen wurden. In Straßburg brannten 101 Fahrzeuge und eine Wohnung brannte nach einem Raketenangriff ab. 25 Polizisten wurden verletzt.

Unruhen während des Afrika-Cup-Spiels in Algerien

Multikulti-Unruhen griffen auch nach Algeriens Sieg über Äquatorialguinea auf Frankreich über. Der Afrika-Cup hatte zunächst in Paris begonnen: Gegen 20 Uhr kam es in den Bezirken La Chapelle und Barbès im Norden der Hauptstadt zu Unruhen. Mehrere Personen wurden festgenommen. Laut „Europe 1“ wurde ein Bus in Roubaix von Fans angegriffen, welche algerische Flaggen geschwenkt hatten. Auch in Toulouse kam es zu Gewalt. Polizisten mussten sogar die Polizeistation Mirail verteidigen und wurden von etwa fünfzig Angriffen mittels Pyrotechnik getroffen.

In Marseille wurde ein Mann von mehreren, mit Messern und Stöcken bewaffneten, Personen erstochen. Sie flüchteten mit Elektrorollern. Das Opfer, mit fünf Messerstichen in der Brust, soll in 36-jähriger algerischer Staatsbürger mit Vorstrafen gewesen sein. (vadkahjtasak)

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

 

 

 


Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

 

 

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion Ungarn

2 Gedanken zu „Frankreichs Gewalt-Silvester: 1.200 Autos brennen, Polizisten attackiert, Festnahmen (Video)“

  2. Wann schmeißt Europa alle Fremdkontinentalen raus? Dazu brauchen wir nicht einmal Papiere, man sieht es ihnen an. Raus!!! Ob das jetzt fremdenfeindlich ist, ist egal, den Kampfbegriff haben sich die Menschenzüchter ausgedacht, die uns als Mischrasse umformen wollen, lies einer den Rassisten Coudenouve Kalergi „Praktischer Idealismus“.

    6
    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag

Frankreichs Gewalt-Silvester: 1.200 Autos brennen, Polizisten attackiert, Festnahmen (Video)

02. 01. 2026 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag Russland Studien Ukraine USA

US-Militärattaché in Moskau erhält den Controller der Drohne mit Zieldaten der Putin-Residenz

01. 01. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Schweiz

SCHWEIZ: Brand in Schweizer Bar – 40 Tote, mehr als 100 Verletzte

01. 01. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Buchvorstellung Deutschland

Neuerscheinung – Inhaltsangabe – Leseprobe

01. 01. 2026 Redaktion