Multikulti-Unruhen auf Straßenfesten in ganz Frankreich (Videos)

Seit mehr als 40 Jahren nehmen Millionen von Menschen in ganz Frankreich an den improvisierten Straßenkonzerten der „Fête de La Musique“ teil, veranstaltet von Restaurants, Bars, Museen und sogar Bibliotheken – eine französische Sommertradition aus Anlass der Sommersonnenwende (21.Juni) – wie „France 24“ schreibt. Das Festival findet nun schon das 44. Mal statt. Dabei präsentieren sich Künstler aus der ganzen Welt – von Brasilien bis Kambodscha. – „France 24“ beschreibt euphorisch die Riesenveranstaltung – ohne freilich auf das diesjährige Multikulti-Chaos einzugehen, welche in Spritzenattacken auf Frauen für einen Skandal sorgte, der nicht mehr geheim gehalten werden konnte.

Nur wenige französische Politiker wie war Florian Philipp wagen das Unaussprechliche in Worte zu fassem:

„Gestern Abend auf der Fête de la Musique: Was haben sie aus Frankreich gemacht? Hole dir die Kontrolle zurück! Schnell!“

Hier soir #FetedelaMusique : qu’ont-ils fait de la France ? Reprenons le contrôle ! Vite ! pic.twitter.com/3kY7fCgquQ — Florian Philippot (@f_philippot) June 22, 2025

„Le Figaro“ fasste das Resultat der Ausschreitungen zusammen:

„371 Verhaftungen, 1.500 Verletzte, darunter 14 in kritischem Zustand, 51 Fahrzeugbrände und mehr: Diebstahl, Gewalt, sexuelle Belästigung, Unfälle, Unruhen.„

Das Musikfestival, das von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht über stattfand, war erneut Schauplatz von Unruhen, Kämpfen und Bandengewalt – wie „Le Figaro“ erwähnt.

Bei den insgesamt 371 Festnahmen handelt es sich um einen Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr, darunter allein 89 in Paris. 305 Personen wurden schließlich festgenommen, verglichen mit 22 im Jahr 2024, von denen etwa ein Viertel in Paris stattfand.

Insgesamt wurden 13 Sicherheitskräfte verletzt, 14 Festivalbesucher schwer und etwa 1.500 leicht verletzt. In Paris wurde eine Frau auf der Böschung am Fuße von Notre-Dame gewaltsam gegen den Kopf getreten. Laut Feuerwehr gab es 51 Fahrzeug- und 39 Straßenbrände.

À Paris, à l’occasion de la #fetedelamusique , une femme a été violemment frappée d’un coup de pied à la tête sur les quais, au pied de Notre-Dame.pic.twitter.com/U1Tpd2cpUg — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 21, 2025

Paris: Mehrere „Jugendliche“ lynchen einen Weißen in Chatelet, in der Kirche St-Eustache

Paris : un homme blanc lynché par plusieurs agresseurs à Chatelet, au pied de l’église St-Eustache#FetedelaMusique pic.twitter.com/COVhcXX14C — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 22, 2025

In Paris kam es zu regelrechten Multikulti-Bandenkriegen

Paris : affrontement entre bandes #FetedelaMusique pic.twitter.com/JeNcumn34g — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 22, 2025

Paris : violente bagarre à Chatelet #FetedelaMusique pic.twitter.com/BhpYevprh2 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 22, 2025

Unruhen in Bordeaux

Bordeaux (33) : la #FetedelaMusique dégénèrepic.twitter.com/Hhj4t4iMoJ — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 22, 2025

Spritzen-Attacken gegen Frauen

Allein in Metz wurden etwa zehn junge Mädchen, meist minderjährig,mit einer Spritze angestochen. Ein Mann wurde verhaftet. Die Polizei wurde mobilisiert.

🔴🇫🇷ALERTE INFO | Une dizaine de jeunes filles, pour la plupart mineures, ont été victimes de piqûres de seringue pendant la #Fetedelamusique à Metz. Un homme a été interpellé. La police est mobilisée. (Le Républicain Lorrain) pic.twitter.com/9hii7qq9eZ — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 21, 2025

Strafanzeige von Amaury Brelet

🔴 [Info @Valeurs] Fête de la musique : deux hommes ont été interpellés pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et rébellion après avoir failli renverser des policiers et des passants avec leur Mercedes, qui roulait à toute allure quartier Bastille, dans le… — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) June 22, 2025

Paris: Versuchter Mord mit Auto

Zwei Männer wurden wegen versuchten Mordes, Gefährdung des Lebens anderer und Randale verhaftet, nachdem sie gegen 4:15 Uhr im Pariser 11. Arrondissement im Pariser Stadtteil Bastille beinahe Polizisten und Passanten mit ihrem Mercedes angefahren hätten – wie die Polizeiquelle mitteilte. Ein Polizist, der sich an der Tür festhielt, wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der 35-jährige „afrikanische Typ“ Bakary C. und der Beifahrer, der 23-jährige „europäische Typ“ Victor K., wurden beide positiv auf Alkohol und Drogen getestet.

🔴 [Info @Valeurs] Fête de la musique : deux hommes ont été interpellés pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et rébellion après avoir failli renverser des policiers et des passants avec leur Mercedes, qui roulait à toute allure quartier Bastille, dans le… — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) June 22, 2025

Verdreckte Straßen in Paris

Am Morgen danach glichen die Straßen von Paris eher jenen durch des durch den Bürgerkrieg erschütterten Haiti.

Scènes d’après #FetedelaMusique : ils sont en train de transformer la France en pays du tiers-monde ! ⤵️ Arrêtons-les, vite ! pic.twitter.com/ubUX5ZBxzk — Florian Philippot (@f_philippot) June 22, 2025

