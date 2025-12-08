Es scheint sich um einen Wendepunkt im Ukraine zu handeln: Darauf deuten nicht nur der bevorstehende Trump-Putin-Gipfel sondern auch der bereits erwartete russische Durchbruch am der Front hin. Die ukrainische Seite spielte diesen zwar herunter, musste aber eingestehen, die Lage sei schwierig.

Der außenpolitische Chefkorrespondent des „Wall Street Journal“, Jaroslaw Trofimow, schreibt:

„Berichten aus mehreren ukrainischen Quellen zufolge gelingt Russland ein katastrophaler Durchbruch.“

Und zwar in Richtung Dobropilla in der Region Donezk. Die vorrückenden russischen Truppen hätten die Straße Dobropilla-Kramatorsk abgeschnitten.

Sollte dieser Vorstoß nicht schnell gestoppt werden, könnte das sehr schwerwiegende Folgen füt für die Ukraine haben, betonte er.

Kirill Dmitriev, Russlands Investitionskommissar und Chef des Staatsfonds und Unterhändler des russischen Präsidenten Putin, schreibt:

„Laut US-Präsident Donald Trump wollen 88 Prozent der Ukrainer einen Friedensvertrag mit Russland.“

Und weiter: Trump erwäge auch, den Handel zwischen den USA und Russland wiederherzustellen: „Der Weg zu Sicherheit und Wohlstand führt über Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit.“.

Und auch der ungarische Experte für Sicherheits- und Geopolitikpolitik, Attila Demkó, erklärte:

„Ein 11,4 Kilometer tiefer Einfall innerhalb maximal 48 Stunden ist nicht nichts in diesem Krieg. Die Russen, die 2022 ins Straucheln gerieten, haben gelernt, worin die Ukrainer besser waren (Drohnen). All die Dinge, die jene in letzter Zeit verspottet haben, haben sich als sinnvoll herausgestellt: Von Motorradangriffen bis hin zu Madmax-Panzern und Eseln. Das rechtfertigt keine Aggression, aber sie werden ihr Minimalziel, den Donbass, auf die eine oder andere Weise erreichen.“

Reports from many Ukrainian sources of a potentially catastrophic Russian breakthrough toward Dobropilla in Donetsk region, with advance Russian troops cutting off the Dobropilla-Kramatorsk road. Unless stopped rapidly this has the potential to have very serious consequences. pic.twitter.com/EydRGyFpjZ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 11, 2025

