Das Beweisstück: Zieldaten-Speicher von Drohne für Anschlag auf Putin-Residenz | Quelle: Russisches Verteidigungsministerium

Der Leiter des Hauptnachrichtendienstes des Generalstabes Russlands bestellte den US-Militärattaché in Moskau zu sich und übergab den sichergestellten Controller aus einer der abgeschossenen Drohnen mit den Zieldaten der Putin-Residenz den US-Diplomaten als finalen Beweis.

CIA stellt laut Wall Street Journal versuchten

Massen-Drohnen Terror-Angriff auf Putin in Zweifel

Von REDAKTION | Der Leiter des russischen Militärnachrichtendienstes [GRU], Admiral Igor Kostyukov, gab vor Übergabe des Beweisstückes gegenüber den Militärvertretern der US-Botschaft in Moskau folgende Erklärung ab:

„Ich habe Sie wegen einer wichtigen Angelegenheit eingeladen. Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir die Trümmer der unbemannten Fluggeräte gefunden haben, die besagten Angriff durchgeführt haben. In einigen dieser unbemannten Fluggeräte sind die Navigationssysteme gut erhalten geblieben. Sie sind technisch einwandfrei. Die Entschlüsselung des Speicherinhalts, der Navigationssteuerungen und der Daten der Drohnen durch Spezialisten der Sicherheitsdienste der Russischen Föderation erbrachten die eindeutige Bestätigung, wonach das Ziel des Angriffs der Gebäudekomplex der Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod war…“

… Wir möchten Ihnen den Controller und die von unseren Spezialisten erstellte Beschreibung dieses Controllers übergeben. Wir glauben, dass dieser Schritt alle Fragen klären und zur Ermittlung der Wahrheit beitragen wird!»

Ende der Erklärung des GRU-Leiters

Die Aussagen vom WSJ und der CIA klingen unglaubwürdig

Zweideutig klingen die Aussagen die nachstehenden Postings auf X mit einem Artikel des WSJ [Wall Street Journals] und einer ersten Stellungnahme von Donald Trump:

Doch, die inzwischen vorliegende aussagekräftige gegenteilige Beweislage deutet vielmehr darauf hin, dass die atlantische Kriegspartei hinter dem versuchten Terror-Anschlag auf Putin steht und darauf abzielt, die Gespräche zwischen Putin und Trump, welche der Kriegspolitik Londons voll entgegenstehen, durch eine derartige Provokation wieder abwürgen zu können.

Putin und Trump haben dieses Hasardspiel ganz sicher durchschaut und es gilt abzuwarten, wie die Reaktionen darauf ausfallen werden.

Übersetzungen: UNSER-MITTELEUROPA

