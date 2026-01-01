Europas Spiel mit dem Feuer: Terror-Drohnen-Angriff auf Putin-Residenz abgewehrt

Russische Raumfahrtstreitkräfte schossen alle 91 Terror-Drohnen gegen Putin ab | Quelle: Russisches Verteidigungsministerium

In der Nacht vom 28. auf den 29.12.2025 wurde von zwei ukrainischen Regionen aus, ein Angriff mit 91 Drohnen auf die Residenz des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gestartet. Der Anschlug wurde abgewehrt. Neben dem Tathergang beschreibt der folgende Artikel die Konsequenzen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für beteiligte Länder des Westens.

Scott Ritter: Einige Gedanken zum ukrainischen Drohnenangriff

auf Präsident Putin, veröffentlicht auf seinem Telegram Kanal

Der Angriff erfüllt zwei der Kriterien bezüglich Handlungen von Aggression, die in den „Grundsätzen der staatlichen Politik der Russischen Föderation zur nuklearen Abschreckung” vom 3.12.2024 veröffentlicht wurden und darauf ausgelegt sind, durch die nuklearen Abschreckungskräfte Russlands verhindert zu werden.

Hierzu zählen:

„Aggressionen eines Staates aus einer Militärkoalition (Block, Bündnis) gegen die Russische Föderation und (oder) ihrer Verbündeten, die als Aggression dieser Koalition (Block, Bündnis) als Ganzes gelten.“

„Aggressionen gegen die Russische Föderation und (oder) ihre Verbündeten durch einen Nicht-Atomstaat unter Beteiligung oder mit Unterstützung eines Atomstaates, die als gemeinsamer Angriff gelten.“

Die Ukraine agiert als Teil eines NATO-Blocks, dessen erklärtes Ziel die strategische Niederlage Russlands ist.

Die gezielten Angriffe der Ukraine auf den russischen Präsidenten stellen „Aktionen eines Gegners dar, welche Elemente kritischer staatlicher oder militärischer Infrastruktur der Russischen Föderation betreffen, deren Ausschaltung die Gegenmaßnahmen der Nuklearstreitkräfte durcheinander brächten“.

Wäre der ukrainische Angriff erfolgreich gewesen, …

… hätte Russland massive nukleare Vergeltungsmaßnahmen gegen ganz Europa ausgeführt!

Ich glaube nicht, dass die Welt verstanden hat, wie knapp sie an einem nuklearen Armageddon vorbeiging!

Russland hat keine andere Wahl zur Wiederherstellung ihrer Abschreckungs-Modalitäten als die Ukraine in ihrer derzeitigen Form physisch zu zerstören. Die derzeitige ukrainische Regierung kann nicht als Verhandlungspartner angesehen werden, sondern vielmehr nur als eine terroristische Organisation, die in ihrer Gesamtheit zu eliminieren ist.

Ich glaube, dass die Trump-Regierung dies versteht:

Europa versteht das nicht!

Die Untersuchung der Drohnen-Teile durch russische Spezialdienste wird konkrete technische Daten zu den von der Ukraine verwendeten Zieldaten liefern. Diese wiederum werden auf spezifische Ursprünge und Methoden bezüglich Erfassung und Aufbereitung dieser Daten zur Verwendung durch die Ukraine hinweisen.

Kurz gesagt, es besteht kein Zweifel, dass Russland über unwiderlegbare Geheimdienstinformationen verfügt, die eine europäische Verbindung zum ukrainischen Angriff auf Präsident Putin belegen.

Europa muss in Kenntnis gesetzt werden, dass:

es für die Handlungen des Selenskyj-Regimes mitverantwortlich ist!

alle Bestrebungen oder Aktionen, die weitere ukrainische Angriffe auf die kritische nationale Sicherheitsinfrastruktur der Russischen Föderation – wobei der russische Präsident als einzige Autorität für den Einsatz russischer Atomwaffen unter diese Definition fällt – unterstützen, als feindselige Handlung Europas erachtet würden:

Solche [Angriffe] wären geeignet eine nukleare Reaktion Russlands auszulösen!

In den kommenden Tagen und Wochen ist mit russischen Maßnahmen zu rechnen, die darauf abzielen, das Selenskyj-Regime in seiner Gesamtheit auszuschalten. Alles andere würde den Zweck einer russischen Nukleardoktrin von vornherein konterkarieren und Russland hat sich unter Präsident Putin in der Vergangenheit in Bezug auf strategischer Ebene niemals auf sinnlose Wortspiele eingelassen:

2026 wird das letzte Jahr sein, in dem die Ukraine in ihrer derzeitigen Form existiert!

Es stellt sich nur die Frage, ob dasselbe auch für Europa gilt!

Ende des Artikels von Scott Ritter

Briefing des Chefs der Luftabwehr-Raketen-Einheit der russischen

Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, Generalmajor Aleksandr Romanenkow

In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2025 versuchte das Kiewer Regime, mit einer großen Anzahl von Langstrecken-Drohnen einen Terroranschlag auf die Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod zu verüben.

Gegen 19:20 Uhr am 28. Dezember 2025 entdeckten funktechnische Einheiten der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte einen Luftangriff durch unbemannte Starr-Flügel-Flugzeuge, die in extrem niedriger Höhe vom Gebiet der Regionen Sumy und Tschernigow in der Ukraine aus operierten.

Wie die Karte zeigt, führte der Feind den Angriff aus mehreren Richtungen auf die Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation über dem Gebiet der Regionen Brjansk, Smolensk, Twer und Nowgorod mit 91 unbemannten Flugzeugen durch.

Während des Luftverteidigungskampfes wurden alle ukrainischen unbemannten Flugzeuge von russischen Luftverteidigungstruppen und -mitteln zerstört.

Die Karte zeigt, wo die ukrainische UAVs [Unmanned Aerial Vehicles oder Drohnen] zerstört wurden:

💥 Über dem Gebiet der Region Brjansk wurden 49 unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen:

Von 20:27 bis 21:16 Uhr wurden zwei UAVs am 28.12.2025 zerstört!

Vom 28.12.2025, 23:15 Uhr bis zum 29.12., 00:07 Uhr wurden 17 UAVs zerstört!

Vom 29.12.2025, 00:51 Uhr, bis zum 01:07 Uhr, wurden drei UAVs zerstört!

Von 2.05 Uhr bis 3.56 Uhr am 29.12.2025 wurden 27 UAVs zerstört!

Über der Region Smolensk wurde am 29.12.2025 um 1.50 Uhr ein UAV abgefangen!

💥 Über der Region Nowgorod schossen Luftabwehrverbände der russischen Luftabwehrraketentruppen 41 ukrainische UAVs ab:

Vom 03.18 bis 05.01 Uhr am 29.12.2025 wurden 11 UAVs abgeschossen!

Vom 06.20 bis 07.13 Uhr am 29.12.2025 wurden 12 UAVs abgeschossen!

Vom 07.46 bis 08.30 Uhr am 29.12.2025 wurden 18 UAVs abgeschossen!

💥 Flugabwehrraketensysteme, mobile Feuerteams und elektronische Kriegsführungsmittel wurden eingesetzt, um die massiven Angriffe über dem Gebiet der Regionen Brjansk, Smolensk und Nowgorod abzuwehren.

Die Zusammensetzung des Angriffs, die Menge der eingesetzten Luftangriffsmittel und ihre Bewegung aus südlicher, südwestlicher und westlicher Richtung direkt zum Wohnsitz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod bestätigen eindeutig, dass …

… der Terroranschlag des Kiewer Regimes vorsätzlich, sorgfältig geplant und in Wellen organisiert worden war!

Bei den Maßnahmen zur Abwehr des Terroranschlags des Kiewer Regimes auf das Gebiet der Russischen Föderation gab es keine Opfer oder Schäden. Jegliche Beschädigung der Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation wurde verhindert. Die Besatzungen der Flugabwehrraketensysteme, die Luftüberwachungsmittel der funktechnischen Einheiten, die mobilen Feuerteams und die Mittel der elektronischen Kriegsführung haben ihre Aufgabe erfolgreich, professionell und effektiv erfüllt.

Die Luftabwehrverbände der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte erfüllen weiter ihre Aufgabe, um den Luftraum unseres Landes zu verteidigen!

Ende des Briefings des russischen Verteidigungsministeriums

Umfangreiches Beweismaterial zum fehlgeschlagenen Terroranschlag konnte dank der zahlreichen Abschüsse sichergestellt werden:

EU-Europa hat sehr großes Glück gehabt, dass keine der Drohnen durchkam: Der versuchte Terroranschlag auf den russischen Präsidenten war ein weiteres Hasardspiel in der bisherigen Eskalationskette zum unverantwortlichen Spiel der atlantischen Kriegspartei mit dem nuklearem Feuer! Das könnte sehr leicht und schnell einmal extrem böse ausgehen, …

… falls die Provokationen so weitergingen und auch im neuen Jahr 2026 nicht ganz schnell enden würden!

***

Übersetzungen: UNSER-MITTELEUROPA

Quellenangabe des Artikels von Scott Ritter: https://t.me/ScottRitter/4724

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

