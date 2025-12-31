Wir wünschen euch allen ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2026!

Möge es viele schöne Glücksmomente, Gesundheit, Zufriedenheit und neue Chancen für euch bereithalten.



Kommt gut ins neue Jahr!

Hoffen wir, dass in Europa wieder Friede einkehrt, die Normalität über den sich immer weiter ausbreitenden Irrsinn obsiegt und unsere Freiheit nicht weiter eingeschränkt wird. Dafür, das versprechen wir unseren Lesern, werden wir uns weiter einsetzen.



Euer Team von UNSER MITTELEUROPA

