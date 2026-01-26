Scott Ritter: „Europa ist inzwischen der schwächste Ort der Welt!“ – Teil 2

Scott Ritter macht klar, dass es in USA und Europa an gelebter Staatsräson fehlt | Quelle: Screenshot Gegenpol, YouTube

Im zweiten und letzten Teil des Interviews schildert Scott Ritter, was EU-Europa und USA voneinander unterscheidet, doch auch Parallelen fataler Gesellschaftsprobleme, die beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam sind.

Scott Ritter über „dunkle Zeiten“, die den Westen erwarten!

Gegenpol: Die Grönland-Krise und die sich abzeichnende Abwendung der USA von West-Europa löst eine geopolitische Kehrtwende aus: In Brüssel, aber auch in Paris und Berlin. So hatte Bundeskanzler Merz vergangene Woche auf einmal die Erkenntnis, dass Russland zu Europa gehörte, dass man in Frieden zusammenleben müsse — „auch über das Jahr 2026 hinaus“ … Längst läuft eine Debatte, ob man nicht wieder mit Russland direkt verhandeln müsse, ob nicht gar Merz mit Putin telefonieren sollte. Wie siehst Du diese Wende in der europäischen Geopolitik? Braucht Deutschland so eine krasse Abfuhr aus Washington, um wieder mit Moskau in den Dialog zu kommen?

Scott Ritter: Ja, das ist ein Weckruf! Daran besteht kein Zweifel. Aber die andere Frage ist: Wie wollte Merz das Gespräch führen? Stellen wir uns einmal vor, er würde Wladimir Putin ans Telefon bekommen:

„Sascha, Wladimir, wie geht’s? All das, was ich zum Aufbau der deutschen Armee gesagt habe, die ausrücken und kämpfen sollte – das habe ich nicht wirklich so gemeint. Nein, nein, nein: Wir rüsten nicht wieder auf. Nein, nichts davon ist wahr. In Bezug auf die Taurus-Marschflugkörper: Nein, das waren nicht wir – das waren nur die Vereinigten Staaten, die durch mich sprachen. Es war Donald Trump, der dafür KI eingesetzt hat!“

Ich meine, hierzu fehlt jede Basis: Denn vor nur sechs Monaten, hat Merz nur Hass gegen Russland geschürt: Er sprach davon, …

… Russland zu vernichten! Russland zu besiegen! Russland in die Knie zu zwingen!

Glauben Sie, die Russen haben das nicht registriert? Ich meine, das ist doch unglaublich! Glaubt Deutschland wirklich, die Russen wären taub und hätten all das überhört oder wären blind und hätten die deutsche Panzer übersehen, die in der Ukraine Russen töten?

Die Russen wollen ein stabiles Europa und mit einem stabilen Europa zusammenarbeiten. Aber, wie könnte Russland jemals wirklich mit derartigen Politikern aus Europa partnerschaftlich zusammenarbeiten? Doch, genau das sucht Merz verzweifelt: Eine Art Partnerschaft, um nicht nur Deutschland zu retten, sondern auch Merz selbst. Er ist schließlich Politiker. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt?

Russland ist ein sehr pragmatisches Land und sucht keinen Konflikt. Aber ich denke, Deutsche müssen verstehen, dass jene Beziehung, die sie sich mit Russland vorstellen, möglicherweise nicht den Vorstellungen Russlands entspricht! Vor allem nicht mit der derzeitigen Führung Deutschlands. Ich meine, Deutschland müsste sich von diesen politischen und wirtschaftlichen Eliten befreien, welche …

… diese Abhängigkeit von den USA und dieses Chaos, das derzeit ganz Deutschland erfasst, produziert haben!

Ich kann nicht für Russland sprechen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Russland sich derzeit verbiegen wollte, um Merz oder anderen deutschen Politikern, die derzeit an der Macht sind, entgegenzukommen.

Gegenpol: Der russische Präsident Putin hat sich in den letzten Jahren wiederholt Europa zugewandt und seine Hand gereicht – insbesondere in Richtung Deutschland. Welche Vision verfolgt Russland für die Zusammenarbeit mit Europa?

Scott Ritter: Man ist Nachbar. Ich meine, Deutschland hat zwar [mit Russland] keine gemeinsame Grenze, aber Russland grenzt an Europa. Es ist unerlässlich, dass Russland gute Beziehungen zu Europa unterhält – das ist unerlässlich! Doch das versteht Europa einfach nicht. Vor nur acht Jahren sagte Russland noch:

„Wir sind der beste Partner zur Energieversorgung, den man sich vorstellen kann. Wir sind zuverlässig. Wir verkaufen zu fairen Konditionen und wir handeln im Rahmen der Gesetze. Wenden Sie sich nicht von uns ab!“

Das war zu einer Zeit, als die Vereinigten Staaten Europa aufforderten, sich von russischer Energie zu trennen, weil es sonst unter die Kontrolle Russlands fiele und die Russen diese Kontrolle ausnutzen würden.

Europa hat nie die Tatsache respektiert, dass es mit Russland benachbart ist. Es scheint fast so, als habe Europa gedacht, dass man durch die Loslösung von Russland irgendwie eine Mauer aufziehen und das Land abblocken und eindämmen könne. Das geht nicht:

Russland ist eine Realität und ist vorhanden!

Es ist Nachbar Europas und die Russen verstehen das. Auch wenn Russland jedes Recht hätte, nachtragend zu sein, wird es das nicht sein. Russland wird Stabilität anstreben. Die beste Stabilität entsteht durch Nachbarn, die verantwortungsbewusst und respektvoll miteinander umgehen. Ja, ich bin absolut zuversichtlich, dass es irgendwann wieder Handel zwischen Europa und Russland geben werde. Aber die politischen und wirtschaftlichen Eliten, die dieses Problem verursacht haben, …

… werden wahrscheinlich an diesem Prozess nicht beteiligt sein!

Gegenpol: Wenn es nach Trump geht, soll sich Europa völlig aus der Grönland-Debatte heraushalten und sich lieber auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren. Es wirkt dabei fast so, als würden die USA das Gemetzel in der Ukraine am Laufen halten, um Europa bei der Stange zu halten… Wie siehst Du das? Wie lange werden die USA die Ukraine noch unterstützen? Ohne US-Aufklärungsdaten, ohne US-Satellitenbilder usw. wären die ukrainischen Streitkräfte doch längst aufgeschmissen. Welches Ziel verfolgen die USA aktuell mit ihrer Unterstützung?

Scott Ritter: Ich glaube, wir erleben hier die Chaostheorie in Jetztzeit. Trump sucht nicht nach einem Ergebnis, das gut für Europa wäre. Trump sucht nach einem Ergebnis, das gut für Trump ausfiele. Deshalb hält er Mechanismen aufrecht, die diejenigen schwächen, die sich ihm möglicherweise widersetzten:

Trump strebt kein starkes Europa an, doch ein Europa, das sich den Vereinigten Staaten vollständig unterordne!

Lesen Sie nur das Dokument der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ [NSS 2025], welches im November letzten Jahres veröffentlicht wurde: Was steht dort über Europa? Ich meine, Europa wird darin als strategisches Problem beschrieben, nicht als strategischer Partner. Europa, so Donald Trump, befände sich auf einem Weg, …

… der zur kulturellen Auslöschung führte und hätte seine Politik zu ändern!

Donald Trump stellte fest, dass es Nationen in der NATO gebe, die aufgrund ihrer Einwanderungspolitik und dergleichen inzwischen demografisch nicht mit der NATO vereinbar wären:

Liest Europa diese Dokumente nicht oder versteht es nicht, was Donald Trump sagt?

Alles, was er tut, um seine politische Agenda voranzutreiben, dient nicht dazu auch Wohlstand in Europa zu fördern. Er zielt darauf ab, Europa zu schwächen, Europa zu zerstören:

Der Ukraine-Konflikt ist das perfekte Mittel dazu!

Er hat Europa den Mantel der Verantwortung umgehängt, doch Europa erwies sich als unfähig, dem nachzukommen und tappte in die Falle! Jetzt macht Trump sich an Grönland zu schaffen, was die Aufmerksamkeit Europas von der Ukraine ablenken soll, doch Europa schwächt. Das ist alles Absicht! Ich habe es schon einmal gesagt, aber niemand hört mir zu, also sage ich es noch einmal: Amerika ist nicht euer Freund:

Wir mögen Euch nicht – wir brauchen Euch nicht – wir wollen Euch nicht – wir wollen Euch nur kontrollieren!

Solange ihr glaubt, dass wir Eure Freunde wären, seid Ihr anfällig, um von jemandem, der nicht euer Freund ist, missbraucht zu werden. Wir verlieren keinen Schlaf wegen Europa: Das tun wir nicht – Ihr seid uns egal – wir kümmern uns nicht wirklich um Euch!

Früher waren wir echte Freunde. Es gab eine Zeit, in der wir alles stehen und liegen gelassen hätten, um Europa zu helfen, aber das ist vorbei. Ihr passt nicht mehr in Donald Trumps Welt. Denn ihr wisst nicht einmal, wofür ihr steht und ich möchte noch einmal auf die Realität verweisen: Donald Trump verabscheut Schwäche! Sowie er Schwäche ausmacht, wird er zum Rabauken:

Doch, Europa ist derzeit einfach der schwächste Ort der Welt!

Also werden wir Euch weiterhin schikanieren, bis ihr entweder lernt, stark zu werden oder aber zusammenbricht!

Gegenpol: Wird eine anhaltende Unterstützung der USA für die Ukraine weitere Probleme verursachen? Wie kann sich Trump gegenüber Russland als ernstzunehmender Verhandlungspartner präsentieren und gleichzeitig die Ukraine unterstützen?

Scott Ritter: Wer sagt das? Ich meine, als ich das letzte Mal checkte, wollte sich Kirill Dmitriev, ein Frontmann Putins, in Davos mit Kushner und Witkoff treffen. Ich meine, wenn man es mit den Verhandlungen nicht ernst meinte, warum trifft man sich dann? Und sie treffen sich. Doch, es ist alles ein Spiel: Trump spielt ein riesiges und tragisches Spiel. Denn Russland hat klar gemacht – denken Sie mal kurz darüber nach – dass es diesen Krieg militärisch beenden kann. Alles, was Donald Trump macht, ist sicherzustellen, …

… dass Russland die Möglichkeit erhält, diesen Krieg militärisch zu beenden!

Was würde eine Verhandlung bedeuten – ein ausgehandelter Friede? Was für ein dummes Konzept! Bedeutet es, dass die Ukraine weiter existieren würde? Es ist vorbei! Die Ukraine ist ein terroristisches Konstrukt, das von terroristischen Führern, die 91 Drohnen losließen, um Wladimir Putin zu töten, angeführt wird. Und man hat sie mit deutscher Ausrüstung ausstatten lassen:

Habt Ihr etwa nie daran gedacht?

Habt Ihr nie darüber nachgedacht, dass Ihr Euch im Übermut mit der Ukraine zusammengetan und ihrem riesigen Drohnenprogramm angeschlossen habt, wobei besagte Drohnen mit deutschen Leitsystemen ausgestattet wurden und von Euch an die Ukraine geliefert werden. Habt Ihr nie daran gedacht habt, dass die Ukrainer sie tatsächlich benutzen könnten, …

… um den Präsidenten Russlands zu ermorden und dass die Russen sich dessen bewusst sein würden!

Ihr sollt wissen, warum Russland Euch hasst? Genau deshalb: Weil ihr versuchtet, ihren Präsidenten zu töten. Und jetzt glaubt ihr, es werde Verhandlungen geben:

Es wird keine Verhandlungen geben – Russland wird einfach den Krieg gewinnen!

Genau das tun sie gerade. Donald Trump sorgt nur dafür, dass Russland den Krieg gewinnt. Ich meine, er hat gerade einen Friedensrat [Peace Council] aus der Taufe gehoben: Einen Friedensrat zu dem er Wladimir Putin eingeladen hat. Wow – Moment mal: Sie reden doch gar nicht miteinander, oder? Es gibt doch keine Verhandlungen – wie kann man da überhaupt verhandeln?

Verstehen Sie nicht, was mit Ihnen gespielt wird? Es ist ein riesiges Spiel. Ich meine, wie dumm kann Europa nur sein? Es tut mir leid: Ich will nicht zu direkt werden, aber wie dumm kann man eigentlich nur sein? Die Antwort lautet:

Ziemlich fundamental dumm!

Es gibt keine Verhandlungen und es wird keine Verhandlungen geben! Es ist nur ein riesiger Trick, um Europa zu schwächen und die Niederlage der Ukraine zu besiegeln!

Wenn sie in gutem Glauben verhandelt hätten, hätte es vielleicht eine Chance gegeben. Wladimir Putin hat die Bedingungen im Juni 2025 festgelegt. Wäre man dem gefolgt, wäre dieser Krieg vorbei und die Ukraine könnte existieren. Aber das war nicht das, was Europa wollte, oder? Nein: Kommt schon, Leute – schaltet mal Euer Hirn ein: Was habt Ihr Euch damals gedacht?

„Oh, wir dachten, Russland sei schwach. Wir dachten, wir könnten Russland besiegen. Also wollten wir diese Sache so lange hinauszögern, bis Russland in winzige Teile zerfallen und Wladimir Putin zusammenbrechen würde. Die russische Wirtschaft würde zusammenbrechen und mit ihrem Militär wäre es vorbei. Sie könnten keine Raketen mehr produzieren, weil sie Chips aus Waschmaschinen brauchten!“

Ihr lasst van der Leyen immer noch durch die Straßen Europas laufen, nachdem sie solche Dummheiten verzapfte. Ihr behandelt sie immer noch mit Respekt. Warum? Warum behandeln Sie diese Idioten, welche die Probleme verursachten, in denen Sie gerade stecken, mit Respekt? Es wird keine Verhandlungslösung für den Konflikt geben:

Es wird eine bedingungslose Kapitulation geben!

Diese wird durch den Zusammenbruch der Ukraine herbeigeführt, durch ihren:

politischen Zusammenbruch!

wirtschaftlichen Zusammenbruch!

militärischen Zusammenbruch!

gesellschaftlichen Zusammenbruch!

Das geschieht gerade vor unseren Augen in Echtzeit. Ich meine, weiter auf Verhandlungen zu bestehen, das wäre nur verrückt!

Gegenpol: Unter Geopolitik-Experten auf den sozialen Medien kursieren Karten, wonach die Welt aufgeteilt in drei große Einflusssphären wird: Eine von Trump, eine von Putin und eine von Xi. Wie einst das Triumvirat in Rom sollen diese drei Staatsoberhäupter die Welt unter sich aufgeteilt haben. Trump erhält die westliche Hemisphäre – sprich ganz Amerika inklusive Grönland. Putin erhält Europa und Nordafrika bis zur Sahelzone. Xi erhält Südostasien und Südafrika. Was sagst Du zu diesen Spekulationen? Gibt es so eine Art von Agreement: Stimmen Russland und China einer US-Annexion von Grönland zu, wenn sich die USA dafür aus der Ukraine und Taiwan heraushielten und den Iran in Ruhe ließen?

Scott Ritter: Nun, ich vermute, solche Karten gesehen zu haben. Sie stammen in der Regel aus dem Westen – von westlichen Analysten! Doch, ich betrachte Wladimir Putin und Xi Jinping als ernstzunehmende Staatsmänner. Ich betrachte sie als Männer, die erkennen, dass ihre Worte als Staatsmänner ihres Landes Gewicht haben und nur dann glaubwürdig wären, falls sie von Taten untermauert würden: Ihre Handlungen haben konsistent zu sein und sollten mit einer Art grundlegender Philosophie oder Ideologie, die ihren Vorstellungen von der Welt und ihrem Handeln entsprächen, übereinstimmen. Denn:

Ohne einer solchen Übereinstimmung würde man ihnen nicht vertrauen können!

Wenn die Welt so wäre, wie diese Kartografen sich das ausmalen, hätten Donald Trump und Wladimir Putin hinter den Kulissen zu konspirieren, um all die brillante Diplomatie Sergej Lawrows der letzten Jahre, wieder nichtig werden zu lassen.

Es würde bedeuten, herumzufliegen, sich mit Leuten zu treffen, Verträge und Abkommen abzuschließen und Verpflichtungen einzugehen, um am Ende alles wieder umzuwerfen, nur weil drei Staatschefs hinter den Kulissen auf einer Karte Linien gezogen und gesagt hätten: „Das gehört uns!“ Das wäre absurd!

Wladimir Putin traf sich am 4. Februar 2022 in Peking mit Xi Jinping. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung von über 5.000 Wörtern ab, wonach sie die regelbasierte internationale Ordnung ablehnten. Die regelbasierte internationale Ordnung ist nur für eine Gruppe von Männern mit Zigarren in Hinterzimmern, die Linien auf einer Karte ziehen, gedacht. Das ist es, was die regelbasierte internationale Ordnung ausmacht.

Sie fragten mich, ob diese Männer, welche die regelbasierte internationale Ordnung ablehnen, in Wahrheit darin eine zentrale Rolle spielten? [Die Antwortet lautet]: Nein! Sie [Putin & Xi] glauben an …

… eine internationale Ordnung, die auf Recht basiert und von Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen geleitet wird!

Wladimir Putin hat gerade erst eine Rede gehalten, in der er genau das gesagt hat! Warum sollte der russische Staatschef öffentlich etwas sagen, nur um hinter den Kulissen Linien auf einer Karte zu ziehen?

Das entspricht nur einer Projektion [von Leuten] im Westen, wie sie andere Staatschefs sehen [um von sich auf andere zu schließen]!

Ich glaube nicht, dass Russland und China das anstreben. Denn, das widerspräche allem, wofür sie stehen und allem, was sie beim Aufbau von Beziehungen [bisher] taten. Bei der Belt and Road Initiative geht es nicht darum, Linien auf einer Karte zu ziehen. Es geht darum, dass China gute wirtschaftliche Beziehungen zu Menschen auf der ganzen Welt aufbaut. Doch, nun wollte man unterstellen: „China wird sich davon abwenden, weil Donald Trump eine Linie auf einer Karte gezogen hat!“ Nein!

Gegenpol: Lass uns abschließend einen Blick auf die USA selbst werfen. Jüngst warnte der kalifornische Gouverneur Newsom davor, Trump stürze die USA in einen neuen Bürgerkrieg. Er hob dabei die zersetzende Rolle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hervor. Dies patrouilliert mittlerweile durch die Straßen, etwa in Minneapolis oder Portland. Wie siehst Du das? Wird ICE als neue interne Streitmacht eingesetzt, um die Bevölkerung in Schach zu halten? Werden gezielt die Städte aufgesucht, wo es Widerstand gegen die Trump-Führung gibt? Droht tatsächlich eine Gefahr für die Einheit der USA?

Scott Ritter: Nun, es besteht kein Zweifel, dass ICE eine Besatzungsmacht darstellt: Sie wurde geschaffen, um Städte und Regionen, die sich der Vision von Donald Trump widersetzten, politisch zu unterwerfen. Daran besteht kein Zweifel! Wir sind eine Nation, die inzwischen besetzt ist! Das ist eine traurige Wahrheit! Könnte das zu einem Bürgerkrieg führen? Nein!

Erinnern Sie sich, was ich über Europa gesagt habe? Ein Haufen schwacher Feiglinge, die für nichts einstehen – die für nichts kämpfen. Ich meine, „Komm schon, Europa: Sie lassen die Ukraine für ihre Sache sterben! Sie sind die größten Feiglinge der Welt! Jetzt, wo es darum geht, die Souveränität Grönlands zu verteidigen, tut Ihr nichts“:

15 Soldaten aus Deutschland. Mein Gott war das beeindruckend. Dann habt Ihr sie gleich wieder ins Flugzeug verfrachtet, nur weil das Wetter schlecht wurde. Ich meine, mein Gott, Ihr macht eine Militärübung auf Grönland, um Euch auf die Realität vorzubereiten. Aber sobald das Wetter eintrübt, sucht Ihr das Weite, weil Ihr bei schlechtem Wetter nicht kämpfen könnt. Wie könnten Ihr auch – mit 15 Mann! Ihr seid Feiglinge. Ihr kämpft und steht für nichts!

Auch im heutigen Amerika sind sowohl die Amerikaner wie auch die amerikanischen Gouverneure Feiglinge. Sie werden sich nicht gegen Donald Trump stellen. Er hat bereits gesagt, dass die Verfassung keine Rolle spiele. ICE unterdrückt einfach alles brutal. Wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem es einen Gouverneur bräuchte, der die Nationalgarde anweisen würde, auf Bundesbeamte zu schießen, um es mit diesem Präsidenten aufzunehmen. Das wird jedoch nicht passieren:

Das ist zugleich das Ende Amerikas und das Ende der konstitutionellen Republik!

Dasselbe, was in Europa passiert, geschieht auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir lassen zu, dass die konstitutionelle Republik von einem Personenkult ersetzt wird. Das ist sehr traurig!

Nein: Es wird keinen Bürgerkrieg in Amerika geben, weil das amerikanische Volk nicht das Zeug dazu hat! Dies ist nicht das Zeitalter der Konföderation. Damals hatten wir tatsächlich eine Verfassung, die gewaltsam reformiert werden musste, weil sie die Sklaverei zuließ. Wir hatten Staaten, die jahrzehntelang die Institution der Sklaverei verteidigten und bereit waren, dafür zu kämpfen und zu sterben, um sie aufrechtzuerhalten. Was verteidigt Kalifornien? Illegale Einwanderung? Man kann illegale Einwanderung nicht verteidigen! Also, nein! Es bedeutet nur, dass die konstitutionelle Republik tot ist, genauso wie die Europäische Union tot ist. Die Dinge [der Verfassung] können nicht mehr für etwas stehen, weil niemand bereit ist, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen!

Gegenpol: Wie sieht die Zukunft der USA aus? Wird Donald Trump sich einfach durchsetzen? Was wird aus den Amerikanern? Wie schätzt du die Chancen auf Widerstand ein? Und was kommt nach Trump?

Scott Ritter: Nun, ich weiß nicht: Wissen Sie, was nach Caligula kam? Letztendlich zerfiel das Römische Reich, weil es für nichts mehr stand. Was kommt nach Trump? Ein Personenkult überlebt selten die Person, um die herum dieser aufgebaut wurde. Sobald die Person nicht mehr da ist, bricht der Kult zusammen. Das, was die Vereinigten Staaten nachhaltig machte, war ihre Verfassung. Sie überlebte alle Präsidenten. Sie sorgte für Kontinuität zwischen den Generationen. Sie war das, was Amerika ausmachte. Wenn ein Präsident sich von der Verfassung abwendet und das Volk sich nicht dagegen wehrt, bedeutet das, dass es nicht mehr bereit ist, für das zu kämpfen, wofür die Verfassung einst stand. Was wird aus Amerika werden? Ich weiß es nicht. Aber es wird kein Krieg sein. Ich meine, …

… uns stehen dunkle Zeiten bevor!

Ende der Serie.

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

***

