Davos: Trotz massiver Gegenreaktionen pushen Eliten Laborfleisch

In einer Diskussion über Lebensmittelinnovation bewarb der Davos-Teilnehmer Andrea Illy technologische Lebensmittel wie kultiviertes Fleisch und wies kulturellen Widerstand als überholt zurück – obwohl er einen massiven Verbraucher-Backlash einräumte.

Dieser Konflikt verdeutlicht die Kluft zwischen politischen Maßnahmen, die nährstoffreiche, frisch vom Bauernhof stammende Lebensmittel priorisieren, und dem globalistischen Vorstoß zugunsten von im Labor gezüchteten Substanzen und fabrikgefertigten Imitaten, die mit unbekannten Risiken behaftet sind.

Von im Labor gezüchtetem „Fleisch” bis hin zu künstlichen Zusatzstoffen bestehen die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums darauf, dass ihre technologiebasierten „Lösungen” den Planeten retten werden, obwohl der öffentliche Widerstand wächst und einige Staaten Verbote für aus Zellkulturen hergestellte Produkte verhängen.

Während die Initiative „Make America Healthy Again“ der Trump-Regierung ihren Kampf gegen verarbeitete Giftstoffe und zugesetzten Zucker intensiviert, bemühen sich die Eliten in Davos, ihre Agenda für synthetische Lebensmittel zu verteidigen.

Der Clip zeigt Illy mit den Worten:

„Ich denke also, ich erkenne an – lassen Sie mich sagen –, dass es einen schrecklichen kulturellen Widerstand der Verbraucher gibt, technologische Lebensmittel zu akzeptieren. Aber meiner Meinung nach stellen sie den Weg nach vorn dar.“

Und weiter:

„Wenn man es aus ökologischer Perspektive betrachtet, müssen wir vielleicht selektiv sein. Denn wir wissen aus Statistiken – korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege –, dass 70 % des ökologischen Fußabdrucks der Landwirtschaft auf tierische Proteine zurückzuführen sind, und auf der anderen Seite wissen wir physiologisch, dass ein übermäßiger Konsum tierischer Proteine die Hauptursache nichtübertragbarer Krankheiten ist, die das größte Gesundheitsproblem der westlichen Gesellschaft darstellen.“

„Wie wäre es also damit, das tierische Protein auf ein gesundes Maß zu reduzieren und gleichzeitig den ökologischen Einfluss zu erhöhen beziehungsweise zu optimieren?“ schlug Illy vor und fügte hinzu: „Warum sollte ich Tiere nutzen, wenn ich Fleisch kultivieren und nur den besten Teil davon bekommen kann? Ich weiß, das ist eine Art kulturelle Revolution, sie wird Jahrzehnte dauern.“

Dieser Vorstoß ignoriert die wachsende Evidenz für die Ineffizienz von Laborfleisch, seine hohen Kosten sowie die potenziell unbekannten Gesundheitsrisiken.

Jüngste Entwicklungen zeigen, dass man in diesem Bereich zu kämpfen hat: So kam es Ende 2025 zu Schließungen, wie bei Believer Meats, nachdem die Investitionen zurückgegangen waren.

Das niederländische Start-up Meatable musste im Dezember 2025 ebenfalls den Betrieb einstellen, da es keine Finanzierung mehr sichern konnte.

Gleichzeitig greifen Bundesstaaten durch: Sieben von Republikanern geführte Staaten, darunter Texas, haben die Herstellung, den Verkauf oder den Vertrieb von im Labor gezüchtetem Fleisch verboten .

. Der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller kritisierte ein Bundesurteil, das eine Klage gegen das staatliche Verbot zuließ, und bezeichnete Laborprodukte als „Trojanisches Pferd“, das ländliche Existenzen und die Lebensmittelsicherheit massiv bedrohe.

Man sieht immer wieder: Globalisten predigen, man müsse Insekten oder synthetisches Kunstfleisch essen, während sie selbst die besten Steaks und Kalbsschnitzel genießen.

Quelle: modernity.news

***



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung